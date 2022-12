Die größten Casino-Skandale aller Zeiten

Glücksspiel ist ein beliebter Zeitvertreib der Deutschen und Menschen aus aller Welt. Einem Großteil der Spieler genügt es, im Casino Spaß zu haben und hoffen vielleicht auf einen großen Gewinn mithilfe ihrer Online Casino 20 Free Spins. Manche Glücksspieler nehmen das Ganze etwas ernster und konzentrieren sich darauf, ihre Strategien und Money-Management aufs kleinste Detail zu verfeinern, um so die maximalen Gewinnchancen zu erhalten. Dann gibt es allerdings noch eine dritte Gruppe: die Schummler und Betrüger. Einige wenige Spieler versuchen, sich durch scheinheilige Tricks unfaire Vorteile zu verschaffen, oder begehen regelrecht Diebstahl. Über die Jahre gab es viele Glücksspiel-Skandale rund um solche Persönlichkeiten. Hier sind einige von ihnen!

Tommy Carmichael

Tommy Glenn Carmichael war ein Betrüger, der einige der berüchtigtsten Schummel-Gadgets der Glücksspielgeschichte erfand. Einstweilig war er ein normaler Techniker, der in einem kleinen Laden Fernseher reparierte. Als er jedoch einen sogenannten Top-Bottom-Joint in die Hände bekam, einem derzeit ebenfalls verrufenen Schummel-Gegenstand, begab er sich auf den Pfad der Glücksspiel-Ganoven. Er zockte kleinere Summen von Spielautomaten verschiedener Casinos ab, während er an seinem ersten großen Durchbruch arbeitete.

Carmichael wurde nur wenige Tage nach seinen ersten "Abenteuern" im Casino ertappt und verhaftet, was ihn jedoch nicht lange aufhielt. Schließlich stellte er seine Erfindung fertig, die sogenannten Affenpfote (eng. Monkey's Paw). Diese konnte mithilfe von einem Metalldraht den Mikroschalter im Inneren einiger Automaten betätigen und somit problemlos Jackpot-Gewinne hervorrufen. Mit der Zeit wurden die Mikroschalter durch Laser-Scanner ersetzt, womit die Affenpfote nicht mehr lange funktionieren würde.

Es folgte Carmichaels nächster und auch größter Durchbruch, der Lichtstab (eng. Light Wand). Die Hauptkomponente dieses Gadgets war ein Hochkapazitäts-Laserpointer, den Tommy in den Auszahlungsschlitz eines Automatenspiels stecken konnte. Mit der richtigen Herangehensweise wurde der Laserscanner des Slots geblendet und die Münzen strömten im Schwall hervor. Carmichael verkaufte den Zauberstab an Schummler-Kollegen und machte so eine große Stange Geld. Noch mehr erhielt er aber selbstverständlich durch seine eigenen “Casino-Gewinne“. Der Erfinder ging sogar mehrmals auf Karibik-Kreuzfahrten, nur um die Spielhallen an Bord leerzuräumen. Schließlich wurde er jedoch von einer Überwachungskamera ertappt und für ein Jahr hinter Gitter gesteckt. Zudem steht er jetzt auch auf der schwarzen Liste der Casinos, womit seine Tage der Missetaten wohl geschrieben sind.

Die MIT-Kartenzähler

Der nächste Skandal hat glücklicherweise nicht mit Ganoven zu tun. Es handelt sich um begabte Studenten und einen Lehrer des Massachusetts Institute of Technology, welche sich zusammengetan haben, um Spielhallen auszuräumen. Dafür gebrauchten sie aber nicht etwa illegale Tricks, sondern nur etwas Grips. Mithilfe ihrer Mathematikkenntnisse erfanden sie das Kartenzählen und mischten Blackjack-Tische gewaltig auf.

Über 20 Jahre hinweg trainierte Lehrer Bill Kaplan knapp 100 Schüler in der Kunst des Kartenzählens, womit sie Gewinne in Millionenhöhe abkassierten. Leider ließen sich das Spielhallen nicht gefallen, weshalb viele von ihnen die begabten Spieler auf die Blacklist setzten. Film- und Gambling-Fans kennen diese Geschichte eventuell schon, da sie die Basis von berühmten Filmen wurde, darunter auch "21''. Vielleicht kennen manche Rennsport-Enthusiasten auch ganz einfach einige berühmte Bikes aus den Filmen. Heute ist Kartenzählen natürlich erlaubt, doch man bedenke, dass sich kein Casino viel zu hohe Verluste gefallen lässt.

Louis Colavecchio

Weiter geht es mit den Ganoven. Louis Colavecchio tüftelte nicht etwa an technischen Gadgets, die Spielautomaten überlisten sollten. Seine Methode hatte zwar nicht denselben Cool-Faktor wie die Erfindungen von Carmichaels, doch sie funktionierte ebenso gut. Er stellte gefälschte Slot-Tokens her, die er in Spielhallen schmuggeln konnte und es ihm erlaubte, solange zu spielen, bis er echte Gewinne in der Hand hatte. Es dauerte jedoch nicht allzu lange, bis er ertappt wurde. Er lagerte immerhin einen Spielchip-Berg in seinem Kofferraum, der weit über 300 Kilogramm wog. Seine Machenschaften flogen auf und man warf ihn nach einer Anklage wegen Betrugs und Fälschung für einige Jahre hinter Gitter.

John Kane

Der nächste Skandal war wieder einmal völlig unkriminell und entstand durch einen einfachen Software-Bug. John Kane fiel beim virtuellen Poker auf, dass er immer wieder mit derselben Hand spielen konnte. Wenn ihm eine gute Hand ausgeteilt wurde, konnte er den Bug triggern und in der nächsten Runde waren seine Handkarten garantiert identisch. Er nutzte diesen Fehler aus und spielte viele Runden lang mit geringen Einsätzen in Höhe von oftmals nur einem Cent. Wenn er eine tolle Hand zog, führte er den Bug aus und setzte eine Menge Geld ein. In seiner Laufzeit gewann er über 450,000 Dollar. Kane wurde zwar vor Gericht gestellt, jedoch wurden alle Anklagen abgewiesen. John Kane hat schließlich nichts getan, als Geld einzuzahlen und Knöpfe zu drücken. Da er selbst kein Hacking oder Betrug betrieb, war das alles legal und er durfte seine Gewinne behalten.

Der Backdoor-Code

In den 90er-Jahren war das Nevada Gaming Control Board dafür zuständig, die Sicherheit von Automatenspielen zu kontrollieren. Heimlich bauten sie jedoch geheime Codes in die Spiele ein, welche dann die Gewinnchancen manipulierten. Der Code wurde erfasst, indem Münzen in einem bestimmten Rhythmus in den Automaten eingeworfen wurden. Selbstverständlich war das nicht besonders legal, weshalb die korrupten Spieletester prompt ertappt und hinter Gitter geworfen wurden. Das geschah aber nicht, bevor 25 ihrer Komplizen Automatenspiele in ganz Amerika um ihre Spielmünzen erleichterten.