Die Klima Arena Sinsheim

Ein ambitioniertes Vorhaben für Sinsheim: Aktuell entsteht in direkter Nachbarschaft zur Thermen & Badewelt die Klima Arena. Am 12. Juli war Richtfest, am 19. September 2019 soll die Eröffnung stattfinden.

»Wir schaffen hier einen Ort, der sich innovativ, interaktiv und inspirierend den Themen Klimawandel, Erneuerbare Energien und Mobilität zuwendet«, erläutert Alfred Ehrhard von der Klimastiftung für Bürger, dem Träger der Klima Arena. Das Projekt soll den Kampf für den Erhalt des Klimas symbolisieren, dabei helfen, den Klimaschutz begreif- und erfahrbar zu machen und nebenbei den Status der Stadt Sinsheim als Klimahauptstadt der Region unterstreichen. Gegenwärtig wird von etwa 90.000 Besuchern pro Jahr ausgegangen, die auf diese Weise spielend für den Klimschutz sensibilisiert werden.

Hierzu sind diverse, aufwändige Themenräume geplant. So ist etwa eine interaktive Darstellung des Globus mit unterschiedlichen Wettererscheinungen und Erderwärmungsszenarien mit Simulation der Folgen vorgesehen. In der Energie-Galerie sollen unterschiedliche Energieträger dargestellt werden, sodass Besucher das Grundwissen zur eigenen Entscheidung in Bezug auf die Nutzung von Energie, die Auswahl von Technologien und die Unterstützung energiepolitischer Vorhaben bekommen.

Prof. Dr. Mojib Latif, Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, hielt beim Richtfest die Festrede und unterstützt das Ansinnen »Klima Arena« aus vollem Herzen. Ihm ist vor allem das Bewusstsein für den Klimawandel wichtig, in seiner Festrede wies er noch einmal auf die extremen Folgen hin, die nicht nur in der Zukunft auf die Welt warten, sondern heute bereits spürbar sind. Die Klima Arena will Bewusstsein schaffen und der Zukunft eine Stimme geben, damit die Probleme des Alltags nicht Zukunftsfragen wie den Klimawandel übertönen. Aus diesem Grund lautet das Motto des Projekts »Handeln braucht Beispiele«.

Auch in bautechnischer Hinsicht geht die Klima Arena mit gutem Beispiel voran, denn sie ist nicht nur Ausstellungsraum, sondern auch selbst Ausstellungsstück. Auf dem 2,6 Hektar großen Gelände entsteht die Klima Arena als Plusenergiehaus mit einer Nutzfläche von 4000 Quadratmetern. Geheizt wird es mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Luftkollektoren. Zur Speicherung der Wärme aus den Luftkollektoren gibt es einen unterirdischen Eisspeicher. Drei Photovoltaikanlagen werden auf dem Dach, an der Fassade und auf dem Parkdeck installiert, sodass die Arena vorlebt, was sie vermitteln möchte.