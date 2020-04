Top Aktivitäten für »Dahoim« – Die Kunst sich nicht zu Langweilen

»Stay home!«, so lautet die aktuelle Devise. Die meisten Arbeitnehmer sollen nur noch von Zuhause aus arbeiten und alle sollen möglichst auf ihre sozialen Kontakte verzichten. Dies lässt sich für die erste Zeit auch gut einrichten. Was aber, wenn die Langeweile jetzt langsam anzuklopfen beginnt? Den Tipp, einfach mal ein gutes Buch zu lesen, kann man nicht mehr hören. Wir vom MORITZ-Team haben lustige und anregende Ideen gesammelt, um die Quarantäne-Zeit ein wenig spaßiger zu gestalten.

Lasst den Holzlöffel schwingen!

Mit Kochen und Backen lässt sich die Zeit nicht nur sehr gut vertreiben, sondern jeder hat am Ende auch noch was davon: eine leckere Mahlzeit. Raus mit den Rezepten, die man schon immer ausprobieren wollte. Wer seine Kreativität dabei noch anregen möchte, der kann beispielsweise Koch- und Foodchallenges abhalten. Dies funktioniert auch nur mit zwei Personen und wird noch spaßiger, wenn die Kinder mitmachen. Zwei Teams fordern sich gegenseitig zu einem kulinarischen Duell heraus. Die Teams können sich beispielsweise auf ein Gericht einigen, dass beide dann kochen. Wer es ein wenig herausfordernder mag, der macht daraus eine Zutaten-Challenge: Team 1 und Team 2 geben sich jeweils fünf bis zehn Zutaten vor. Das erste Team muss anschließend aus den Zutaten ein Hauptgang, Team zwei eine Vor- und Nachspeise, zaubern. Der Verlierer darf natürlich den Abwasch machen.

Kreativ werden

Diese Zeit ist außerdem der ideale Zeitpunkt, um seinen Erfindungsreichtum ein wenig anzukurbeln oder künstlerisch aktiv zu werden. Wie wäre es, wenn man ein Hörbuch zusammen aufnimmt? Alle können sich auf ein Lieblingsbuch einigen und es zusammen vorlesen und vertonen. Wem das zu langweilig ist, der kann natürlich auch selbst eine Geschichte schreiben – vielleicht sogar mit den Kindern zusammen.

Auch ein Fotoalbum oder ein Sammelalbum lässt sich toll und einfach gestalten. Fotos, Texte, selbstgemalte Bilder, Eintrittskarten, können aneinandergefügt werden und ergeben so einen schönen Rückblick auf eine bestimmte Zeit oder Erinnerung. Alltagsgegenstände können individuell neu gestaltet werden: beispielsweise kann man einen weißen Lampenschirm bemalen oder einen alten Schrank mit schönen Mustern verzieren. Für einen lustigen Abend könnte die Plünderung des Kleiderschrankes sorgen. Dies kann unter dem Leitfaden Bad-Taste oder die schlimmsten Outfits ever stehen und anschließend in einer witzigen Fotosession münden, für die sich jeder von seiner schlimmsten Seite zeigen kann.

Zeit für Mottoabende!

Daneben lässt sich auch ein Abend gestalten, der unter einem bestimmten Motto wie Cuba, Australien oder Karibik stehen könnte. Jeder widmet dem Tag seine Aufgaben bezüglich der Vorbereitung und Dekoration und abends kann es dann losgehen. Wie wäre es mit einem »Fluch der Karibik«-Filmabend mit tropischen Cocktails für die Eltern und Multivitaminsaft für die Kleinen? Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Es können selbstgemachte Eintrittskarten gebastelt werden und das Wohnzimmer kann mit allen Dekoobjekten, die sich im Haus bezüglich des Mottos finden lassen, im karibischen Flair neu erstrahlen – und schon kann der Abend losgehen!

Die besten Spielideen

Zusätzlich hat das MORITZ-Team Spielideen gesammelt, die sich auch Indoor umsetzen lassen. Eine Runde Do-it-Yourself-Bowling gefällig? Aus ein paar bemalten Zweiliterflaschen und einem Tennisball lässt sich perfekt eine Partie Kegeln wie im Lieblings-Bowlingcenter durchführen. Nicht zu vergessen und vernachlässigen ist bei all der häuslichen Quarantäne auch unsere Fitness. Diese lässt sich auch spielerisch in den Alltag integrieren. Ob durch eine Runde Twister, Seilhüpfen oder indem man die Hüften mit dem Hula-Hoop-Reifen schwingen lässt, ist egal – hier zählt nur die Bewegung. Super ist auch, wenn man sich von seinem Lieblings-Musikvideo die Choreografie abschaut oder am besten eine ganz eigene erfindet, diese einstudiert und am Ende aufführt oder sogar aufnimmt.

Die Kinderturnstiftung BW hat in den letzten Tagen die kostenlose Kitu-App eingerichtet, die mit über 200 großen und kleinen Übungen kleine Bewegungsideen für die ganze Familie für zu Hause bietet. Nähere Infos gibt es unter www.kinderturnstiftung-bw.de.

Bewusstes Genießen

Wenn keine dieser Schritte funktioniert – beispielsweise bei Menschen, die alleine wohnen – haben wir den Tipp: nicht gegen die Langeweile sträuben, sondern sie bewusst genießen. Trotz der generell verbreiteten Ansicht muss der Mensch nicht ständig etwas tun, um sich nützlich zu fühlen.

In der heutigen schnelllebigen und turbulenten Zeit kommen die meisten gar nicht mehr dazu, die eigenen Gedanken und Gefühle überhaupt wahrzunehmen beziehungsweise zu Wort kommen zu lassen. Es ist immer etwas los im Leben. Diese Zeit ist nun eine Möglichkeit, die eigenen Gedanken auch lauter werden zu lassen und sich wieder auf sich selbst zu fokussieren. Sich selbst Fragen zu stellen wie »Was tut mir gut?«, «Fühle ich mich wohl in meiner Haut und in meinem Leben?«, «Wenn nicht, was kann ich verändern?«. Es ist demzufolge die optimale Zeit, um die Welt bewusster und aufmerksamer wahrzunehmen und vor allem wieder ein wenig mehr mit sich selbst in Verbindung zu treten.