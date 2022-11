Die neue Art der Kriminalität und wie sie bekämpft wird

Neue Kriminelle – dieser Begriff ist in letzter Zeit immer öfter zu hören. Gemeint sind damit böswillig gesinnte Menschen, die nicht mehr länger mit einem Strumpf über dem Kopf eine Bank stürmen, sondern Nerds, die sich der Technik bedienen, um damit Ahnungslosen das Geld aus den Taschen zu ziehen.

Da sich das alltägliche Leben, mit all seinen Aufgaben, immer mehr ins Internet verlagert, ist es nur logisch, dass auch die Verbrechen immer digitaler werden. Natürlich tun die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden etwas dagegen, leider ist es noch viel zu oft so, dass die Guten den Kürzeren ziehen. Es fehlt einfach am Personal, an gut ausgebildeten Fachkräften, an der Zeit und am Budget. Viel zu oft müssen die Medien vermelden, dass sich ein Fall von Industriespionage, Online-Betrug oder Erpressung nicht hat vermeiden lassen. Das soll natürlich nicht den Eindruck erwecken, als ob die Polizei nur Konzerte geben würde. Tatsächlich wird das Budget seit einigen Jahren deutlich aufgestockt, doch bislang zeigen sich die erwünschten Erfolge noch nicht in allen Bereichen.

Was kann der einzelne Geschädigte tun?

Wer weiß, dass die Strafverfolgungsbehörden oftmals mit ihren Aufgaben, was die Bekämpfung der Cyberkriminalität angeht, überfordert sind, der muss zu anderen Mitteln greifen. Gerade, wenn es noch möglich ist, Gefahren frühzeitig abzuwehren, lohnt es sich, eine professionelle Detektei einzuschalten. Diese kann so gewählt werden, dass sie perfekt zur Bedrohung oder zum bereits verübten Vergehen oder Verbrechen passt. Die Aufgabe einer Detektei ist es heute, nicht mehr nur die nötigen Beweise zu beschaffen, sondern auch, die Täter festzustellen. Damit das gelingt, setzen moderne Detekteien auf die besten ihres Feldes. Um aktiv etwas gegen Cyberkriminelle unternehmen zu können, braucht es Spezialisten, die ihrem Gegenüber bezüglich der Fähigkeiten und der Kenntnisse in nichts nachstehen.

Es klingt beinahe unglaublich, aber in den letzten Jahren beliefen sich die Schäden deutscher Unternehmen jährlich nur aufgrund von Cyberangriffen auf mehr als 200 Milliarden Euro. Das ist unglaublich und erschreckend, wenn feststeht, dass die Prognosen noch weitaus düsterer aussehen. Die Cyberkriminalität hat mittlerweile System, das bedeutet, dass hinter den meisten Angriffen nicht Einzelpersonen, sondern zumeist andere Unternehmen, Agenturen oder ganze Länder stehen. Um sich gegen eine solche Bedrohungslage wehren zu können, braucht es die Besten ihres Fachs. Genau deswegen kommen manche Experten aus den besten Detekteien nicht nur bei der Ermittlung von Beweisen zum Einsatz, sondern immer öfter in der Prävention. Experten gelingt es, binnen kurzer Zeit die Lücken in den Sicherheitssystemen festzustellen und zu schließen. Ebenfalls lassen sich während der Prävention bereits Maßnahmen ergreifen, die später bei einem Ernstfall dazu führen, dass Eindringliche schneller zu identifizieren und zu fassen sind. Zumeist lassen sich Schäden nicht mehr rückgängig machen, weshalb es umso wichtiger ist, diese bestmöglich zu vermeiden.

Nur im Team mit den Besten ist ein hoher Sicherheitsstandard möglich

Darauf zu hoffen, dass alles gut geht, das ist fahrlässig und viel zu riskant in der heutigen Zeit. Um der Cyberkriminalität ihren Schrecken zu nehmen, braucht es ein aktives Zutun. Selbst kann die Aufgabe nicht bewältigt werden, es braucht Profis, die sich mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung der Sache annehmen. Nur dann kann ein akzeptables Level an Sicherheit und eine hohe Aufklärungsquote gewährleistet werden.