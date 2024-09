Die Qual der Wahl: Ein Leitfaden für Online-Casinos für Anfänger

Was ist erlaubt und was nicht? Welche Anbieter sind die Besten? Obwohl das neue deutsche Glücksspielgesetz erstmals flächendeckend Online-Casinos legalisiert hat, ist es gerade für Anfänger leicht, sich im Dickicht von Webseiten und Auflagen zu verirren.

Prinzipiell gilt, dass überall in der Bundesrepublik online gezockt werden darf, solange die Betreiber ihre Lizenz aus Deutschland erhalten haben. Der Schwerpunkt der Regelungen im neuen Glücksspielstaatsvertrag der Länder liegt auf Online-Casinos und Online-Poker, aber die Beseitigung rechtlicher Unklarheiten hat auch dazu geführt, dass eine Vielzahl von neuen Sportwetten Anbietern zur Wahl steht.

Woher die Lizenz stammt, lässt sich im Impressum nachlesen. Außerdem gibt die für das Online-Glücksspiel verantwortliche Aufsichtsbehörde eine regelmäßig aktualisierte Whitelist mit den legalen Anbietern heraus.

Vorsichtshalber lohnt es sich, diese zu Rate zu ziehen, beziehungsweise die Firmenadresse zu überprüfen, um Betrügern keine Chance zu geben. Mit der Lizenzerteilung sind nämlich sowohl die deutsche Steuerhoheit wie auch die rechtliche Aufsicht durch die Behörde und damit Rechtssicherheit für die Zocker verknüpft.

Die meisten der etablierten Anbieter sind großflächig im EU-Wirtschaftsraum aktiv. Die Europäische Union hat bereits seit langem Online-Casinos ihre Zustimmung erteilt, sofern diese ihre Lizenz und damit den Firmensitz in einem der Mitgliedsländer haben.

Unterschiede gibt es dennoch zwischen Deutschland und den Nachbarländern, wenn es um die Feinheiten geht. Trotz der allgemeinen Legalisierung sind nicht alle Glücksspiele und nicht alle Sportwetten erlaubt. Tipps wie einst bei den Fußball-Weltmeisterschaften 2010 und 2014, wo vielerorts unter anderem auf potenzielle päpstliche Reaktionen oder Beißattacken auf dem Rasen gesetzt werden konnte, sind in der Bundesrepublik nicht erlaubt. Hier dreht sich alles rein ums Sportliche.

Wenn die rechtlichen Voraussetzungen überprüft sind, lohnen sich vor dem Anmelden ein paar weitere Vergleiche. Obwohl die Grundbedingungen bei allen legalen Anbietern identisch sind, gibt es ein paar kleine, aber nicht unerhebliche Unterschiede.

An erster Stelle steht dabei die Spieleauswahl. Nicht jedes Spiel liegt jedem Zocker, und etwaige kostenlose Probespiele helfen dabei, ohne Angst um den Geldbeutel die Probe aufs Exempel zu machen. Willkommens-Boni und Gratisspiele für Neukunden sind ein attraktives Angebot, aber wie überall im Online-Handel sollte auch hier das Kleingedruckte gründlich studiert werden. Oftmals sind nämlich Bedingungen an diese Offerten geknüpft. Manchmal geht es um zeitliche Beschränkungen oder eine stark limitierte Spieleauswahl, um in den Genuss der Boni zu kommen. In anderen Fällen müssen zum Beispiel bestimmte Mindesteinsätze riskiert werden.

Einen zweiten Blick sind auch die Zahlungsmodalitäten wert. Die meisten guten Anbieter stellen diverse Zahlungsmöglichkeiten inklusive Zahldienste wie PayPal und immer häufiger auch Krypto Zahlungen zur Verfügung. Allerdings kann es auch vorkommen, dass Gebühren für Transfers kassiert werden oder bestimmte Limits erreicht werden müssen, ehe Gewinne ausgezahlt werden. Die Zeitdauer, wie schnell Auszahlungen erfolgen, kann ebenfalls variieren.

Die Ausschüttungsquoten sind ein weiterer Faktor, der sich von Webseite zu Webseite unterscheiden kann. Obwohl es dabei meist nur um Zehntelprozentpunkte geht, summieren diese sich gegebenenfalls rasch zu einem erklecklichen Sümmchen.

Prinzipiell gilt, je höher das Risiko, also die Volatilität, ist, desto mehr kann gewonnen werden. Doch auch hier sind nicht alle Spiele gleich. Je nach Einsatz oder Strategie kann sich bei den Slots die Volatilität ändern. Es empfiehlt sich also von vornherein, sich die Spielregeln durchzulesen, so simpel die Games auch gezockt werden können.

Weltweit sind Slots die beliebtesten Casino-Spiele, aber auch Poker und Roulette werden mit Begeisterung gezockt. Beim Roulette gibt es zwei Varianten – eine mit nur einer Null, die andere mit Null und Doppel-Null. Dieses eine zusätzliche Zahlenfeld wirkt sich vermindernd auf die Gewinnchancen aus.

Deutlich mehr Unterschiede gibt es beim Poker. Obwohl das Grundprinzip identisch ist und es beim klassischen Poker stets darum geht, aus den eigenen Karten und den Gemeinschaftskarten die stärkste Hand zu bilden, lohnt sich der Vergleich. Die bekannteste Variante ist das mit 5 Karten gespielte Texas Hold‘em, aber es gibt auch Poker mit 7 oder gar 8 Karten.

So wie die Vorliebe und das Geschick für bestimmte Games vom individuellen Temperament der einzelnen Zocker mitbestimmt werden, so variieren auch deren Risikofreudigkeit und die Fähigkeit, den Überblick zu behalten.

Damit das Spiel nur Spaß bleibt, hat der deutsche Gesetzgeber Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben. Pro Person gelten monatliche Höchstsummen von 1000 Euro im Monat für jegliche Art von Online-Zocken. Wer durch bedenkliches Verhalten auffällt und als suchtgefährdet eingestuft wird, wird in eine Sperrdatei eingetragen. Diese gilt bundesweit.