Die rasante Entwicklung des Fußballs

Seit der industriellen Revolution geht der Fortschritt ununterbrochen weiter. Vor allem mit der Einführung des Internets bieten sich der Menschheit ungeahnte Möglichkeiten. Diese Entwicklungen machen auch vor dem Sport und vor allem Fußball nicht Halt. In den letzten Jahrzehnten ist dieser einer grundlegenden Veränderung durchgegangen. Natürlich ist es noch immer die Sportart, welche wir kennen und lieben, trotzdem hat sie eine bedeutsame Entwicklung hingelegt. Dem Team vom MORITZ Stadtmagazin sind drei bedeutende Veränderungen aufgefallen.

Einzug von Technologien

Die größte technische Entwicklung, die der Fußball in den vergangenen Jahrzehnten eingeführt hat, ist definitiv der Videoschiedsrichter. Natürlich gab es bereits zuvor die Torlinientechnik, der VAR ist jedoch weitreichender und hat für mehr Diskussionen gesorgt. Die Sorge vieler Fans war, dass die Diskussionen aus dem Fußball verschwinden, wenn klar gezeigt werden kann, wann und was ein Foul ist. Nach mehreren Jahren Eingewöhnungszeit kann mit Sicherheit gesagt werden, dass diese Diskussionen weiterhin existieren. Erst zuletzt übte Marcus Mann im Sportbuzzer daran Kritik. Dennoch gibt es mittlerweile kaum mehr klare Fehlentscheidungen, die das Spiel unfair in eine Richtung kippen lassen.

Die Ernährung der Spieler

Diese technischen Fortschritte sind wichtig geworden, um mit dem höheren Tempo auf dem Spielfeld mitzuhalten. In der Vergangenheit war die Ernährung zum Beispiel noch die Privatsache des Spielers. Mittlerweile kennt man jedoch die Bedeutung von der richtigen Ernährung auf die Regeneration und Leistungsfähigkeit des Körpers. Ein Trend, der sich gerade abzeichnet, ist die vegane Ernährung. So liest man in einem Artikel von Betway Sportwetten, dass Spieler wie Serge Gnabry sich mit einer pflanzen-orientierten Ernährung fitter fühlen. Viele begane Lebensmittel wirken nämlich entzündungshemmend und versorgen den Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Antioxidantien. Dadurch werden Entzündungen gehemmt und die Verletzungsanfälligkeit reduziert. Die meisten Vereine haben mittlerweile eigene Experten und Köche für das Gebiet angestellt. So hilft bei Bayern München der Sternekoch Alfons Schuhbeck in der Küche mit. In der Freizeit können die Spieler sich weiterhin die beliebtesten Rezepte kochen, in der Arbeit geht es aber kontrollierter zu.

Die exorbitanten Transfersummen

Eine der größten Veränderungen im Fußball waren definitiv die Ablösesummen. Erst im Januar wechselte Dusan Vlahovic von Fiorentina zu Juventus Turin. Laut Sky Sport kostete das Stürmertalent 75 Millionen Euro, wobei keine große Kritik an der Summe geäußert wurde. Dabei galt der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid für eine lange Zeit als unerreichbar. Die knapp 100 Millionen Euro für ihn galten als nicht wiederholbar. Mittlerweile gibt es bereits Ablösesumme um mehr als das Doppelte. So wechselte vor ein paar Jahren Neymar Junior um 222 Millionen Euro zu Paris SG. Dass so eine hohe Ablösesumme nicht gleich für Glück sorgt, zeigt Stern. So wollte der brasilianische Superstar bereits zwei Jahre später wieder zurück nach Barcelona. Der Transfer scheiterte jedoch an der Ablösesumme.

Der Fußball wird sich wie die restliche Welt auch in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln. Dabei wird es spannend werden, was noch möglich ist. Kommen weitere technische Neuerungen und werden die Spieler in der Zukunft noch kräftiger und fitter? Das könnte dann ein Grund für höhere Ablösesummen werden. Die 222 Millionen Euro wirken derzeit utopisch, das wirkten die 94 Millionen Euro für Ronaldo im Jahr 2009 aber auch.