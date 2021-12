Die reichsten Krypto-Investoren der Welt

Das Jahr 2017 hat die Welt verändert und die Menschen dazu gebracht, Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin auf eine neue Weise zu betrachten. Sie hat Millionäre und sogar Milliardäre (die Winklevoss-Brüder) hervorgebracht. Diejenigen, die reich werden wollten, verkauften Häuser und Autos und investierten in Kryptowährungen. Allerdings sind nicht viele von ihnen wirklich reich geworden.

Die Fähigkeit zu sehen, was andere nicht sehen, und ihrer Sicht der Dinge zu folgen, hat die Menschen in diesem Artikel so reich gemacht. Sie erkannten das Potenzial von Bitcoin in den Anfängen seines finanziellen Aufstiegs. Einige Jahre nach ihrer Investition wurden sie zu Dollar-Millionären.

Die Winklevoss-Brüder

Tyler und Cameron Winklevoss sind die Mitbegründer von Facebook und skandalöserweise berühmt für ihren Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg. Die Brüder erhielten schließlich eine saftige Entschädigung von dem Facebook-Gründer. Sie verwendeten 11 Millionen Dollar des Erlöses, um Bitcoins zu kaufen. Dies geschah im Jahr 2013. Die Brüder hingegen kauften 1 % aller zu dieser Zeit ausgegebenen Kryptowährungen. Vier Jahre nach dem Kauf war der Wert der Kryptowährung um das 65-fache gestiegen. Und die Einlage der Winklevoss-Brüder wurde 700 Millionen Dollar wert.

Tim Draper

Der Risikokapitalgeber und Gründer einer der bekanntesten Investmentgesellschaften, DFJ, kaufte 2014 30.000 Bitcoins. Der Kauf erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Auktion und hatte einen Wert von 19 Millionen Dollar. Drapers Ersparnisse in Kryptowährungen sind nun auf 210 Millionen Dollar gestiegen.

Charles Shrem

Ein Pionier in der Welt der Kryptowährungen, Gründer von BitInstant und Vizepräsident der Bitcoin Foundation. Er hat die digitale Währung seit der Gründung von Bitcoin aktiv gefördert. Sein Geschäft ermöglichte es ihm, in 700.000 Geschäften (Walmart und anderen großen Unternehmen) digitale Währung zu kaufen.

Im Jahr 2014 musste Shrem jedoch wegen Geldwäsche und illegaler Transaktionen ins Gefängnis. Die Transaktionen von Silk Road (einem Online-Händler für illegale Substanzen) liefen über BitInstant. Heute hat Charles Shrem den Betrag seiner Kryptowährungsersparnisse nicht offengelegt, aber es ist bekannt, dass er 30 Millionen Dollar übersteigt.

Barry Silbert

Im Jahr 2014 fand eine Auktion statt, bei der das Eigentum von William Ulbricht, dem Eigentümer von Silk Road, versteigert wurde. Hier kaufte Barry Silbert 48.000 Bitcoins zu je 350 Dollar. Die Einlage des Investors ist seither von 16,8 Millionen Dollar auf 268 Millionen Dollar angewachsen.

Tony Gallippi

CEO und Mitbegründer von Bitpay. In der Welt der Kryptowährungen gilt Tony Gallippi als Großinvestor und Inhaber des digitalen Goldes. Die genaue Höhe seiner Ersparnisse gibt Tony jedoch nicht bekannt. Es ist bekannt, dass sich der ungefähre Wert von Gallippis Bitcoin-Ersparnissen auf 20-25 Millionen Dollar beläuft.

Herr Li Ka-shing

Geschäftsmann und Philanthrop aus Hongkong. Im Jahr 2016 wurde er als reichster Mann Hongkongs ausgezeichnet - sein Einkommen beläuft sich auf 27,1 Milliarden Dollar. Der Geschäftsmann investierte 2,7 Millionen Dollar in Bitcoin und investierte auch in BitPay - das Kryptowährungsäquivalent von PayPal. Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Jered Kenna

Er kaufte 2011 5.000 Bitcoins und ist heute einer der größten Besitzer der Kryptowährung. Jered hat es jedoch nicht eilig, die Höhe seiner Ersparnisse bekannt zu geben. Man kann davon ausgehen, dass Kenna mehr als 15 Millionen Dollar eingezahlt hat. 2010 hat er eine Festplatte mit einer kalten Brieftasche formatiert. Sie enthielt 800 Bitcoins.

Satoshi Nakamoto

Die Person oder Gruppe von Personen, die die erste Kryptowährung geschaffen hat. In den ersten Monaten des Betriebs der Blockchain schürfte nur eine Person Bitcoin - Nakamoto. Es wird geschätzt, dass er zu diesem Zeitpunkt über 1 Million Bitcoins in seinem Portfolio haben sollte. In diesem Fall ist Satoshi Nakamoto ein Dollar-Milliardär. Der Verkauf einer so großen Menge würde den Kryptowährungsmarkt jedoch sofort zum Absturz bringen.