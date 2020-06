Die »Schande von Stuttgart«

Die Nacht vom 20. auf den 21. Juni 2020 wird uns wohl noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben. Die »BILD« und einige andere Medien titulierten mit der »Schande von Stuttgart«! Eine Menge von 400-500 Chaoten – so hörte man in den Pressekonferenzen – haben die Stuttgarter Innenstadt, speziell am Schloßplatz und der Königstraße, verwüstet, geplündert und Menschen verletzt. Schnell kursierten im Netz und vor allem in den einschlägigen Social Media Kanälen die ersten Videos. Rohe Zerstörungswut, Gewalt gegen Polizei und Hilfskräfte, Plünderungen, Diebstahl, man mag das Gesehene gar nicht weiter aufzählen. Auf den Videos sind viele der Täter sehr gut zu erkennen, da sich groteskerweise viele von ihnen sogar noch selbst filmten und teils sogar unmaskiert mit ihren Taten brüsteteten und sich selbst dabei »feierten «.

Natürlich waren diese Bilder und das Geschehen an sich ein gefundenes Fressen für die Medien. Die Berichterstattungen begannen und jetzt mussten natürlich Täter her, zumal viele der einschreitenden Beamten verletzt wurden und hohe Schäden angerichtet wurden. Aber trotz – oder gerade wegen des vielen Bildmaterials – wollte oder will man nicht deutlich werden. Schon nach kürzester Zeit waren die Schuldigen für die Politik gefunden: Es war die Party- oder Eventszene! Die großen Namen der baden-württembergischen und der gesamtdeutschen Innenpolitik zeigten sich entsetzt. Verwirrte Jugendliche, die durch die Corona-Pandemie den gesellschaftlichen Halt verloren haben? In fast allen Medien wurde ja einheitlich darüber berichtet, dass die Situation mit der Festnahmen eines Siebzehnjährigen wegen Drogen begonnen habe. Umstehende hätten sich dann solidarisiert und die Polizei angegriffen.

Jetzt fragt man sich doch aber, wo zum Teufel konnte da eine Party, oder ein Event mit 400-500 Gästen stattfinden? Und was, oder wer bitteschön ist die Party- oder Eventszene? Als Musiker und selbst Veranstalter fängt man da schnell an zu grübeln. Sind es die eh schon sehr gebeutelten Veranstalter und Veranstaltungstechniker, Clubbetreiber, Musiker, Partygänger, Konzertbesucher, Szenelokale oder deren Gäste, die hier den Aufstand probten, mangels staatlicher Unterstützung und den Veranstaltungsverboten? Ich habe keinen der mir einschlägigen Bekannten auf den Videos entdecken können. Trotzdem fragte ich mich, ob so die Party- und Eventszene in Stuttgart aussieht. Eindeutig: NEIN! Auch die Betreiber der einschlägigen Szene-Clubs, wie zum Beispiel dem »Perkins Park«, machten kurz darauf ihrer Aufregung in den Medien Luft und wehrten sich gegen die Einordnung der Täter in diese Szene. Wenn es die so überhaupt gibt! Ich will jetzt auch gar nicht darüber philosophieren, wer oder woher diese Chaoten kommen, oder welcher Szene sie zuzuordnen sind. Tatsache ist, dass sich genau ,mit diesem Klientel in den Clubs und bei Konzerten, die Sicherheitsfirmen und Türsteher (sorry, heute sagt man Security) zu beschäftigen haben. Nur so können Partys und Events von den Gästen der Szene genossen werden können.

Es ist also nicht diese – in meinen Augen komplett falsche – »Schublade« in die man diese »Täter« steckt. Aber, es ist vor allem für unsere Politprominenz eine angenehmere Lösung in Zeiten der »Political Correctness«. Dass man damit einer ganzen Branche, die Dank Corona eh schon am Boden liegt, noch den schwarzen Peter zuschiebt, ist allerdings nicht nur grob fahrlässig, sondern schlichtweg eine Gemeinheit. Niemand würde bei Ausschreitungen bei einem Fußballspiel alle Fans über einen Kamm scheren und die Täter als Fußball-Szene bezeichnen. Das was in diesem Fall passiert ist, ist tatsächlich eine Schande! Und Politik und Polizei sind dringend gefordert die richtigen Täter zu finden und hart zu bestrafen! Denn ich habe für mich beschlossen, dass ich auch weiterhin zur »Eventszene« gehören möchte. Zu Menschen, die Events- und Partys planen, produzieren und auch feiern, die Menschen begeistern und Freude bereiten – statt randalierend durch Städte zu ziehen.