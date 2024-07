Die Top-Gaming-Events in Deutschland: Was darf man bis Ende 2024 nicht verpassen

In Deutschland spielen rund 34,3 Millionen regelmäßig Computerspiele. Zu den beliebtesten Spielen gehören FIFA bzw. EA Sports FC, Red Dead Redemption 2, Call of Duty, League of Legends, Mario Kart sowie Far Cry. In regelmäßigen Abständen finden für die Gaming-Community Events und Conventions statt. Auch 2024 wird es einige Events geben, die sich die Gamer nicht entgehen lassen sollten. Je nachdem, zu welcher Veranstaltung die Gamer gehen werden, werden sie dann spezifische Infos im Zuge eines breit aufgestellten Rahmenprogramms bekommen.

Die absolute Nummer 1 in Europa: Die Gamescom

Bei der Gamescom handelt es sich um das Event für Gamer in Deutschland. Die Gamescom ist das größte Event für Computer- und Videospiele und zudem auch Europas Businessplattform für die Spieleindustrie. Auf der Gamescom findet man alles über Spiele - angefangen von neuesten Exklusivtiteln für Konsolen, Fortsetzungen und Remakes. Es gibt Informationen über geplante Veränderungen im Bereich Virtual Reality und auch neueste Peripheriegeräte für Konsolen und Computer werden vorgestellt. Zudem gibt es unterschiedliche Areas wie die Event Area, Cosplay Village oder auch die Social Area. Besonders interessante Angebote finden sich auch in der Indie und Retro Area. Die Gamescom wird immer mit einem Konzert abgeschlossen. Im vergangenen Jahr sorgten 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner für den Abschluss.

Die Gamescom beginnt am 21. August und endet am 25. August 2024. Das Event wird in der Koelnmesse ausgetragen. Die Ticketpreise sind vom Tag sowie der Uhrzeit abhängig und können online bestellt werden.

Apropos Virtual Reality: Das Angebot wird immer größer - was vor ein paar Jahren noch als unmöglich erschien, ist heute zum Alltag geworden. Heute kann man sich mit dem passenden VR-Headset in eine völlig neue Welt katapultieren und direkt in das Spiel eintauchen. Besonders interessant wird das Thema vor allem dann, wenn man sich mit dem Online Glücksspiel befasst. Online Casinos, die mit der VR Technologie arbeiten, geben dem Spieler das Gefühl, er würde direkt bei den Automatenspiele im Online Casino stehen und nicht daheim auf dem Sofa sitzen.

Die Devcom Developer Conference

Bei der Devcom Delevoper Conference handelt es sich nicht nur um die größte, sondern auch um die wichtigste Veranstaltung für Spieleentwickler. 2023 waren 3.400 Branchenexperten vor Ort. Auf 13 Bühnen gab es 250 Redner und mehr als 160 Sitzungen. 2024 werden ebenfalls zahlreiche Programmpunkte geplant. So soll es Vorträge über Audio- und Sounddesign, künstliche Intelligenz, Mehrspieler, Zugänglich und Inklusion und auch Spieldesign geben. Des Weiteren werden auch Switch Live-Shows und Shows auf YouTube stattfinden.

Die Devcom beginnt am 18. August und endet am 20. August in der Koelnmesse und ist sozusagen der Vorgeschmack auf die Gamescom.

Die DoKomi 2024

Die größte Japan- und Anime-Expo Deutschlands ist die DoKomi. Dabei konzentriert sich das Angebot auf Cosplayers, Artworts, japanische Elektromusik und Fashion. 2024 werden Synchronsprecher und Musiker Tommy Morgenstern und der chinesische Künstler Liangazha auftreten.

Eines der Highlights: Es gibt eine japanische Food Area. Hier können die Besucher der DoKomi japanische Spezialitäten kosten.

Die DoKomi beginnt am 28. Juni 2024 und endet am 30. Juni 2024. Das Event wird im CCD Congress Center Düsseldorf stattfinden.

Die Polaris Convention

Die Polaris Convention findet im Jahr 2024 bereits zum dritten Mal statt. Bei der Polaris Convention dreht sich alles rund um die Themen Gaming, Manga, Anime sowie asiatische Popkultur. Den Besuchern stehen fünf verschiedenen Themenräume zur Verfügung - unter anderem der Valdhaym Raum und der Cyberdome.

Zu beachten ist, dass es zu der Polaris Convention sogar eine eigene App gibt. Hat man die Polaris Game App auf seinem mobilen Endgerät heruntergeladen und installiert, so kann man Sticker sammeln und zusammenspielen, Freunde finden und in weiterer Folge auch Belohnungen freischalten.

Die Polaris Convention beginnt am 11. Oktober und endet am 13. Oktober. Die Convention wird in Hamburg stattfinden.

Die Comic Con in Stuttgart

Mit der in Stuttgart stattfindenden Comic Con gibt es Ende des Jahres ein weiteres Event, dass sich auch Gamer nicht entgehen lassen sollten. Bei der Comic Con dreht sich alles um Film- und Serienstars, um Comiczeichner und Cosplayer. Bei der Comic Con sind immer wieder berühmte Schauspieler, Zeichner sowie Cosplayer, mit denen dann die Besucher Fotos machen können bzw. ist es auch möglich, Autogramme zu erwerben.

Die Comic Con startet am 30. November und endet am 1. Dezember. Die CCON Party auf der Comic Con beginnt Samstagabend um 18 Uhr. Der Eintritt ist für Besucher der Comic Con kostenlos.