Die verlässlichste Trading-Software 2023

Angesichts der heutigen volatilen Markttrends ist die Auswahl der richtigen Software beim Aktienhandel extrem wichtig. Wenn man sich hierbei für die richtigen Anwendungen entscheidet, vermeidet man Stress, Verluste und spart jede Menge Zeit. Dazu ist es aber notwendig, sich vor der Auswahl der Software mit den jeweiligen Anbietern zu beschäftigen. Wer dafür jedoch keine Zeit hat, sollte sich im Folgenden zumindest darüber informieren, welche der Anbieter aus unserer Sicht empfehlenswert sind. Zusätzlich sollte man natürlich immer auch die Erfahrungsberichte von anderen Nutzern studieren.

Als Erstes möchten wir uns ansehen, welche vier Arten von Anwendungen man tatsächlich benötigt. Anschließend stellen wir ein paar ausgewählte Programme vor, die man uneingeschränkt empfehlen kann.

Handelsplattform: Hierbei handelt es sich um den Anbieter, bei dem man Aktien oder andere Wertpapiere kauft. Von diesen Brokern gibt es in Deutschland eine große Auswahl. Doch man sollte bei der Wahl sehr genau hinschauen. Denn es gibt teilweise gravierende Unterschiede.

Markt-Scanner: Diese Programme scannen den Markt nach Gelegenheiten ab und informieren Sie mit Push-Benachrichtigungen über potenzielle Chancen und Risiken.

Charting-Software: Diese Programme helfen Ihnen, Marktbedingungen und Trends zu entschlüsseln. In diesem Bereich sollte man nach einer Anwendung suchen, die benutzerfreundlich ist, intuitive Charts bietet sowie flexibel anpassbar ist.

Portfolio-Tracking: Diese Art von Software hilft Ihnen dabei, einen besseren Überblick über das eigene Portfolio zu behalten. Gleichzeitig helfen diese Programme auch dabei, Trades noch einmal zu überprüfen und so nachzuvollziehen, was falsch oder richtig gelaufen ist.

Im Folgenden möchten wir ein paar Anbieter vorstellen, die seriös und sicher sind. Alle Anbieter sind uneingeschränkt empfehlenswert und werden Ihr Leben als Trader einfacher und erfolgreicher machen.

eToro

Wenn Sie Day-Trading betreiben möchten, gibt es mehr als nur eine einzige Möglichkeit, auf dem Markt Geld zu verdienen. Eine beliebte Trading-Software ist eToro. eToro verfügt über eine breite Produktauswahl, die es Ihnen ermöglicht, in verschiedene Vermögenswerte wie Krypto, Aktien und ETFs zu investieren. Da Sie auf dieser Plattform in so viele verschiedene Dinge investieren können, sind Sie flexibler als bei vielen anderen Anbietern. Ferner bietet eToro auch eine Vielzahl von Funktionen an, die Ihnen beim Handeln helfen. Darunter integrierte Charting-Software und Demokonten, die vor allem für Anfänger interessant sein dürften.

TradingView

TradingView ist ein leistungsstarkes Chartsystem für Trader und Investoren aller Erfahrungsstufen. Weiterhin verfügt die Software über ein soziales Netzwerk, in dem Menschen Ideen austauschen, benutzerdefinierte Skripte zur Verbesserung von Diagrammen erstellen und themenbasierte Chats einrichten können, um ihre Ansichten zu diskutieren.

Mit einem professionellen, kommerziellen Datenfeed ist es möglich, Preise, Volumen und historische Vermögenspreise einfach zu analysieren. Darüber hinaus sind auch Fundamentaldaten von Unternehmen verfügbar, die es ermöglichen, sie zu durchsuchen und Unternehmen zu folgen, die den jeweiligen Kriterien entsprechen. TradingView ist für die technische Analyse konzipiert, kann jedoch für jeden Investor nützlich sein. Die vielfältigen Funktionen von TradingView erlauben es, alle wichtigen Analysen durchzuführen, noch bevor man auf den Kaufen-Knopf klickt.

Scalable

Der Broker Scalable ist ein sogenannter Neobroker, der auf dem deutschen Markt in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Anbieter geworden ist. Bei Scalable richtet man sich zwar primär an Anleger mit einem längeren Anlagehorizont, aber auch als Day-Trader ist man hier sehr gut aufgehoben.

Das Gebührenmodell, das moderne Design und die Auswahl an Anlageklassen überzeugen im Vergleich zu vielen anderen Anbietern. Hinzu kommt, dass Scalable bekannt dafür ist, einen hervorragenden Kundensupport zur Verfügung zu stellen.

Trade Republic

Wer mit eToro und Scalable als Broker nicht viel anfangen kann, der sollte sich mit Trade Republic auseinandersetzen. Hierbei handelt es sich um den mittlerweile bekanntesten Neobroker Deutschlands. Wenn man schnell loslegen möchte, dann ist Trade Republic eine gute Wahl für Trader.

Trade Republic gibt es seit 2019 und man hat dort eine riesige Auswahl von mehr als 7.300 Aktien, 1.500 ETFs und über 50 Kryptowährungen. Der Handel und die Depotführung werden hier komplett über die eigene App ausgeführt. Die Kosten und Gebühren sind gering. Es lohnt sich also durchaus, sich Trade Republic etwas genauer anzuschauen und diesen Anbieter klassischen Brokern vorzuziehen.

All diese Anbieter vereinfachen das alltägliche Trading. Ob man damit sofort profitabler wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Denn auch die beste Software hilft nicht, wenn man nicht gleichzeitig die richtigen Strategien und Tipps befolgt.

Fazit: Sie sollten sich diese Anbieter auf jeden Fall ansehen und in Betracht ziehen, wenn Sie planen in Zukunft seriös und professionell zu traden. Doch auch wenn Sie bereits Trader sind, lohnt es sich für Sie womöglich, einzelne Anbieter noch einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht können dann auch Sie davon profitieren, wenn Sie auf den ein oder anderen Broker umsteigen und eine verlässliche Charting-Software wie beispielsweise TradingView verwenden.