Die Viktoria-Torte ist in aller Munde

Wien hat die Sacher-Torte und Salzburg die Mozart-Kugeln. Aus Aachen kommen die Printen und die »Himmlischen« aus Osnabrück. Und dann gibt es da noch eine kleine Gemeinde am Rande des Odenwalds, die seit mehr als einem halben Jahrhundert eine Torte um die Welt schickt, mit anhaltendem Erfolg: Die Viktoria-Torte

Und das kam so: Zusammen mit den besten Konditoren der Welt lud das schwedische Königshaus 1962 auch den Eberbacher Konditormeister Heinrich Strohauer III. zu einem Festessen nach Stockholm ein. Als Abschluss gab es ein Orangen-Dessert, das den leidenschaftlichen Tortenbäcker Strohauer begeisterte. Doch der Schweizer Patissier wollte das Rezept partout nicht herausrücken. Auf seinen Geschmackssinn vertrauend mixte Strohauer, zurück zuhause in Eberbach, die möglichen Zutaten aus dem Gedächtnis zusammen. Die Viktoria-Torte war geboren. Aber sie hatte noch keinen Namen.

Auch hier fackelte der gewiefte Konditor nicht lang. Ein Blick in die Eberbacher Stadtgeschichte, ein paar Anekdoten dazu, und schnell kristallisierte sich ein geeigneter Name heraus. Die Legende besagt, dass im Jahre 1819 im Thalheim‘schen Haus in der Kellereistraße in Eberbach - fast - die spätere englische Königin Victoria I. zur Welt gekommen wäre. Vor 200 Jahren. Sie war die Tochter von Edward Augustus, Duke of Kent and Strathearn, und Marie Louise Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld, die am Neckar eine kleine Sommerresidenz besessen haben sollen. Was lag also näher, als die süße Verführung auf den Namen »Viktoria von Eberbach« zu taufen?

Dass es die Torte erst in den Buckingham-Palast und schließlich in die große weite Welt schaffte, verdankte Heinrich Strohauer der Hauswirtschaftslehrerin Johanna Nedden. Denn die hatte gerade Besuch von ihrer Cousine aus Emden, die wiederum ließ sich eine der wohlschmeckenden Torten nach Hause schicken. Nachdem das reibunslos verlaufen war, dachte sich der Tortenschöpfer, warum nicht eine Torte in den Buckingham-Palast schicken? Zur Queen höchstpersönlich.

Gesagt – getan. Queen Elizabeth II. dankte per Brief und seitdem werden Königs zu allen besonderen Anlässen mit Viktoria-Torten bedacht: Ob Thronjubiläen, Hochzeit, runde Geburtstage oder die Geburt der Königskinder. Aber auch andere Staatsoberhäupter kamen in den Genuss: Während eines Aufenthalts in Heidelberg kredenzte Strohauer dem damaligen Bundeskanzler Kohl und Frankreichs Ex-Staatspräsident Mitterand je ein Stück Torte. Mitten auf der Hauptstraße. To go, sozusagen. Auch der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan soll vom Geschmack der Torte begeistert gewesen sein.

An den Zutaten der Viktoria-von-Eberbach-Torte wurde übrigens bis heute nichts verändert. Laut Beschreibung des Café Viktoria besteht sie aus Schokoladen-Biskuit mit einer Mischung aus frisch gepresstem Orangensaft, Sahne, Zitrone, herbem Wein, Rum und einem Fruchtgelee-Überzug. Der Rest ist und bleibt Geheimsache.

Geschichte der Konditorei

Die Viktoria-Konditorei wurde 1886 von Heinrich Strohauer I. gegründet. Ab 1923 führte sie Sohn Heinrich II. und erweiterte sie zur Café- und Weinstube. 1954 übernahm Heinrich III. den elterlichen Betrieb. 1958 erfolgte der Umzug ins heutige Gebäude in der Friedrichstraße 5-9. Birgit Strohauer-Valerius, Tochter des Gründers, führt das Café Viktoria mit ihren Kindern, der nun fünften Generation.