Die virtuelle Welt: Blackjack online, vernetzter Marathon und Metaverse

Mit virtual Reality und dem Metaverse von Mark Zuckerberg entsteht ein echtes virtuelles Paralleluniversum. Dabei hinkt der Facebook-Konzern dem Alltag hinterher, denn die modernen Deutschen sind schon digitalisiert – vom virtuellen Marathon bis zu Blackjack online.

Der Artikel Blackjack Strategie für Fortgeschrittene: Tipps und Tricks ermöglicht einen Einblick hinter die Kulissen. Denn nur, wer die richtige Technik kennt, wird beim Blackjack erfolgreich. Zusätzlich werden verschiedenen erprobte Wettsysteme vorgestellt. Die garantieren zwar keine Gewinne, erhöhen aber die Gewinnchancen. Außerdem macht es Spaß, verschiedene Strategien beim Blackjack online zu testen. Besonders interessant wird das Online-Glücksspiel im Live-Casino. Hier spielt man in Echtzeit gegen einen Croupier in Fleisch und Blut und kann das Casino-Feeling fast schon in 3D genießen. Mark Zuckerberg hat das Rad nicht neu erfunden.

Metaverse: das virtuelle Universum

Mit dem Metaverse will Mark Zuckerberg nicht mehr das Internet zu den Menschen bringen, sondern die Menschen ins Internet.

Die neue virtuelle Welt soll Facebook nicht im Alleingang aufbauen. Das Konzept sieht vor, dass die einzelnen Unternehmen, Künstler und Nutzer jeder seinen Teil zum Aufbau der neuen Realität beitragen. Ex-Vizepremier Clegg, Sprecher des Internet-Konzerns, erklärte, Facebook beginne gerade damit, die Plattform der Zukunft zu bauen. „Zusammen mit Partnerunternehmen entwickeln wir das "Metaverse" – eine neue Phase vernetzter, virtueller Erfahrungen mithilfe von Technologien wie virtueller und erweiterter Realität.“

Tatsächlich soll es durch „Augmented Reality“ und VR-Brillen möglich werden, die neue Welt in 3D zu erleben, anstatt sie nur über einen Bildschirm zu verfolgen. Arbeiten, Shopping und vieles mehr wird nun in der virtuellen Parallelwelt von Facebook stattfinden können. So soll eine echte Verbindung zu den anderen Menschen hergestellt werden. Zuckerberg vergleicht seine Idee für das Metaverse sogar mit einem Teletransport, der die Menschen in Sekundenbruchteilen vereint. Nicht zuletzt sollen in der virtuellen Welt von Facebook 10.000 Jobs entstehen.

Virtueller Sport

Was Mark Zuckerberg 2022 gerade in der Theorie plant, haben die Organisatoren des ebm-papst Marathons bereits 2020 in die Realität umgesetzt. Mit dem 25. Marathon wurde der Marathon virtuell. Nach der Registrierung auf der Website des Veranstalters konnte jeder für sich laufen und im Anschluss die Bestzeit mit den anderen Teilnehmern vergleichen. Ein exzellentes Beispiel dafür, wie unkompliziert virtueller Sport sein kann – ganz ohne Metaverse.

Virtuelles Spiel beim Blackjack online

Freizeitspaß ist sowieso schon lange digital möglich. Beim I-Gaming können Spieler aus ganz Deutschland virtuell ihr Glück versuchen und dabei den Croupier schlagen. Besonders beliebt ist Blackjack online. Das klassische Casino-Spiel macht so viel Spaß, weil es hier teilweise um Glück und teilweise um Strategie geht. Gleichzeitig ist die Gewinnchance für Spieler bei keinem anderen Glücksspiel im Online-Casino höher – vorausgesetzt, der Spieler weiß, wie es geht.

Die Regeln beim Blackjack sind denkbar simpel und einfach zu lernen. Hier setzt der Spieler gegen den Dealer. Das Ziel des Spiels ist es, eine höhere Punktzahl als der Dealer zu erzielen, indem man versucht, 21 zu erreichen, aber nicht zu überschreiten. Aus diesem Grund wird Blackjack auch „21“ genannt. Wer 21 überschreitet, verliert das Spiel. Der Einsatz wird nur einmal zu Beginn jeder Hand getätigt, um die Karten zu erhalten. Jeder Teilnehmer erhält zunächst nur zwei Karten, dann kann der Spieler entscheiden, ob er mehr Karten verlangt oder aufhört. Grundlegend ist zuerst, den Wert der Karten zu kennen.

Beim Blackjack spielt die Farbe der Karten keine Rolle, es wird nur der Zahlenwert berücksichtigt. Alle Karten mit den Nummern 2 bis 10 behalten ihren Wert. Alle Bildkarten sind 10 wert. Alle Asse sind wahlweise entweder 1 oder 11 wert. Eine Hand, die aus einer Karte mit dem Wert 10 und einem Ass besteht, wird Blackjack genannt. Obwohl die Regeln so einfach sind, gibt es noch viel mehr über das Spiel von Blackjack online zu lernen.