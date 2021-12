Die Vorreiter der Online-Bezahldienste: garantiert sichere und schnelle Transaktionen

Wenn es online darum geht, Zahlungen durchzuführen oder Kontodaten anzugeben, kommen häufig Sicherheitsbedenken auf. Zwar gibt es mittlerweile eine große Auswahl an Zahlungsdienstleistern, die sich besonders auf den Online-Markt spezialisiert haben, doch bieten nicht alle die gleichen hohen Sicherheitsstandards. Abgesehen von der Sicherheit wünscht man sich im modernen Zeitalter aber auch noch mehr. Lange Wartezeiten und hohe Gebühren gehören zum Beispiel nicht dazu.

Online-Branchen mit hohem Transaktionsaufkommen

Da es heutzutage abgesehen von Blogs und Magazinen kaum noch eine Webseite gibt, auf der sich keine Produkte oder Dienstleistungen kaufen lassen, spielen Zahlungsmethoden fast überall eine wichtige Rolle. In manchen Branchen stellen Zahlungen allerdings ein wesentliches Kriterium dar und sind daher von besonderer Bedeutung. Das trifft zum Beispiel auf Online-Shops und große Handelsplattformen zu. Diese sollten Kunden nicht nur eine große Auswahl und Flexibilität bei Zahlungen bieten, auch die Konditionen sollten stimmen. Beim Online-Konzern Amazon ärgern sich beispielsweise viele Kunden darüber, die begehrte Zahlungsoption PayPal nicht nutzen zu können. Das liegt daran, dass Amazon einen eigenen Zahlungsdienst entwickelt hat, der in direkter Konkurrenz mit PayPal steht – ob dieser zu mehr Erfolg führt, sei jedoch dahingestellt. Eine weitere Branche, in der Zahlungsmethoden das A und O darstellen, ist das iGaming. Hier geht es schließlich sowohl um Einzahlungen als auch um Auszahlungen. Wer Gewinne mit einem Online Casino Bonus erzielt hat, möchte auf diese nicht lange warten, bis sie ausgezahlt werden. Nutzer legen in digitalen Spielbanken sehr hohen Wert auf sichere Transaktionen. Gleichzeitig werden aber kurze Wartezeiten, kostenfreie Transaktionen und geringe Mindestzahlungen gewünscht. Ähnlich sieht es auch bei Handelsplattformen aus, auf denen Wertpapiere, Kryptowährungen und Co. gehandelt werden können. Hier spielt die Anonymität für viele Kunden die Hauptrolle.

Das sind die Top 3 Bezahldienste im Netz

Die guten Nachrichten sind, dass es eine Reihe an Online-Zahlungsdiensten gibt, die all die Ansprüche des Kunden von heute erfüllen. Sie sind sicher, anonym, schnell und kostenfrei und werden deshalb bevorzugt gewählt. ​​​​​​ So beispielsweise Trustly. Über Trustly erfolgen Zahlungen, Erstattungen und Auszahlungen in Echtzeit, ohne dass Kunden ein Konto benötigen. Die Anmeldung erfolgt schnell und einfach mit den Bankdaten. Es werden keinerlei Informationen gespeichert. Besonders gefragt ist Trustly in digitalen Casinos, wo mit der „Pay & Play“-Dienstleistung keine Registrierung im Casino notwendig ist und mit einer Einzahlung direkt anonym gestartet wird. Wer keinerlei Rückverfolgung der Zahlung wünscht, wählt die Paysafecard. Dabei handelt es sich um eine Prepaidkarte, die im Handel erworben und mit einem gewünschten Betrag aufgeladen werden kann. Online wird dann lediglich der persönliche Code der Karte angegeben. Muchbetter ist ebenso ein großartiger Zahlungsdienst, der Zahlungen online erleichtert. Nutzer benötigen lediglich die App und müssen sich dort registrieren. Über diese können verschiedene Zahlungsmethoden hinzugefügt werden. Um im Internet zu bezahlen, muss dann lediglich die Telefonnummer angegeben werden und die Transaktion in der App bestätigt werden.

Setzen Sie auf bewährte Sicherheit

Online-Zahlungen sollte man gewiss nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es lohnt sich daher, sich die Zeit zu nehmen, um sich über verschiedene Bezahldienste zu informieren und eine Option zu finden, die keinen Platz für Bedenken lässt.