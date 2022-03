Die Vorteile digitaler Zeiterfassung für Unternehmen

Die gefühlte Lebensqualität ist eng mit der Zufriedenheit am Arbeitsplatz verbunden. Blickt man auf die Statistik mit der Work-Life-Balance der Länder weltweit, liegt Deutschland auf Platz 9. In diesem Zusammenhang müsste man meinen, dass gerade Vertrauensarbeitszeit von den meisten Deutschen sehr wertgeschätzt wird. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Umfragen offenbaren, dass sich Mitarbeiter wohler fühlen, wenn es in ihren Unternehmen digitale Zeiterfassungssysteme gibt. Sie vermitteln Sicherheit und Transparenz. Das sind jedoch nur zwei Vorteile. Warum digitale Zeiterfassungssysteme für Unternehmen wie Mitarbeiter win-win-Investitionen sind, erfährt man hier.

Darum lohnt sich digitale Zeiterfassung für Unternehmen

Da in der heutigen Arbeitswelt in der Regel unterschiedliche Arbeitsmodell in einem Unternehmen zu finden sind, benötigt man auch eine digitale Zeiterfassung, die alle Mitarbeiter gleichermaßen nutzen können. Egal, ob vor Ort, im Homeoffice oder im Außendienst. Papershift bietet etwa mit seiner Single User Mode-Lösung ein digitales Zeiterfassungssystem, egal für welches Unternehmen in welcher Branche.

Einfacher Überblick

Werden die Arbeitszeiten digitale erfasst, kann der zuständige Vorgesetzte jederzeit den aktuellen Stundenkonto-Stand einsehen. Kommt etwa ein Mitarbeiter per Mail auf ihn zu und bittet um einen Überstundenausgleich oder beantragt Urlaub, kann der Vorgesetzte unmittelbar über den Antrag entscheiden, schließlich liegen ihm alle relevanten Daten digital vor.

Rechtssicherheit

Jeder Mitarbeiter hat andere Rechte, die in seinem Vertrag niedergeschrieben, oder vom Gesetzgeber festgelegt sind. Bei der digitalen Zeiterfassung kann man für jeden Mitarbeiter individuell die Regelungen hinterlegen. Dazu zählen die Längen der Pausen oder die Anzahl der Urlaubstage. Arbeitet ein Mitarbeiter nun etwas zu viel am Tag und macht nicht ausreichend Pausen, bekommt der Vorgesetzte eine Meldung und kann dieses Problem in einem direkten Gespräch mit dem Mitarbeiter klären, bevor der Arbeitsschutz eingreift.

Exakte Entgeltabrechnung

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Arbeitslohnmodelle, doch die meisten sind zeitbasierend, also die Anzahl der Arbeitsstunden zählt. Arbeitnehmer wissen die Transparenz eines digitalen Systems zu schätzen, das nicht nur die Arbeitszeit minutiös erfasst, sondern ihnen auch jederzeit einen genauen Überblick über ihre geleisteten Stunden gewährt. Schließlich ist die Entgeltabrechnung mit dem Zeiterfassungssystem gekoppelt und es können keine Stunden verloren gehen.

Optimierungsmöglichkeiten im Unternehmen

Der Vorgesetzte erhält einen minutiösen Überblick, wie viel Zeit etwa der Mitarbeiter in ein bestimmtes Projekt investiert hat. Dieser Einblick bietet eventuell sogar die Möglichkeit Abläufe im Unternehmen zu optimieren und an der ein oder anderen Stelle, Zeit und damit Geld zu sparen.

Auch die Personalplanung wird durch die digitale Zeiterfassung deutlich erleichtert. Möchte der Projektleiter ein neues Projekt lancieren, kann er über das System online genau sehen, wann welche Mitarbeiter etwa Urlaub beantragt haben. So sind Personalengpässe gut erkennbar und können in der Zeitplanung berücksichtigt werden. Das Unternehmen kann den Zeitplan an den Kunden kommunizieren, ohne dass es personell bedingt zu Verspätungen kommen kann.

Auch Mitarbeiter profitieren von der digitalen Zeiterfassung

Doch die digitale Zeiterfassung ist nicht nur für das Unternehmen von Vorteil, auch die Mitarbeiter profitieren. Zum einen sparen sie sich viel Zeit und Stress im Vergleich zur Zeiterfassung mittels Stundenzettel. Diese müssen per Hand ausgefüllt und eingereicht werden. Dann gibt es oft Korrekturschleifen, weil eine Angabe nicht lesbar war oder es kommt zu einem Übertragungsfehler. Diese Probleme haben zur Folge, dass die Mitarbeiter erst viel Zeit investieren und dann auch noch kontrollieren müssen, ob alles richtig erfasst wurde. Bis eine Übersicht über die geleisteten Arbeitsstunden vorliegt, dauert ebenfalls, schließlich muss die Verwaltung erst alles bearbeiten. Die digitale Zeiterfassung bildet alles in Echtzeit ab und die Mitarbeiter wissen so jederzeit, wo sie im Verlauf der Woche oder des Monats stehen.

Fühlt sich ein Mitarbeiter etwa auch in einem Projekt zu stark belastet und seine Work-Life-Balance leidet, kann er dies seinem Chef mitteilen und auf die aufgelaufenen Stunden hinweisen. Der Vorgesetzte hat aufgrund des online Zeitkontos jederzeit den Überblick.

Fazit

Die digitale Zeiterfassung hat nichts mit Kontrolle und Überwachung zu tun. Im Gegenteil. Hat ein Mitarbeiter bei der Vertrauensarbeitszeit das Gefühl, seine hohe Arbeitsleistung wird nicht wertgeschätzt, reduziert er eher sein Engagement. Bei der digitalen Zeiterfassung kann der Vorgesetzte den persönlichen Einsatz auch an der Arbeitsleistung ablesen.