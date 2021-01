Die Vorteile von CBD Öl

Der Wirkstoff CBD erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit und findet etwa im medizinischen Sektor Anwendung zur Behandlung diverser Leiden wie Schmerzen, Angst- oder Schlafstörungen. Der Begriff Cannabidiol bezeichnet einen Wirkstoff aus dem breit gefächerten Spektrum an Cannabinoiden, die aus Hanfpflanzen gewonnen werden. Nach wie vor wird die Hanfpflanze in der breiten Masse mit der bewusstseinserweiternden Droge Cannabis assoziiert. Dabei ist lediglich das in der Cannabispflanze enthaltene THC für die psychoaktive Wirkung verantwortlich.

CBD fungiert als antipsychotischer Antagonist. Während der Wirkstoff in der Alternativmedizin in den letzten Jahren immer mehr Anhänger gefunden hat, fehlen in der Öffentlichkeit aufgrund des vorherrschenden Stigmas als Rauschdroge bestätigte Informationen über die zahlreichen Vorteile und Wirkungen von Cannabidiol. Wer Skepsis am vermeintlichen Wundermittel zeigt oder weitere Informationen über die Wirkmechanismen des Naturheilproduktes zur persönlichen Meinungsbildung benötigt, wird im folgenden Artikel für sich fündig.

CBD Öl - Definition und Vorteile im Überblick

Unter CBD verstehen wir einen der zahlreichen in der Hanfpflanze vorliegenden Cannabinoide. Jedem Cannabinoid wird dabei eine andere Wirkung zugeschrieben. Schon im Jahr 1987 konnte Allyn Howlett, Professor der Saint-Louis-Universität in Missouri, die Existenz körpereigener Rezeptoren für Cannabinoide im Körper nachweisen. Während der Wirkstoff THC eine psychoaktive Wirkung erzielt, konnten Wissenschaftler in einer im Jahre 2013 durchgeführten Studie dem Wirkstoff CBD eine krampflösende, antioxidative, entzündungshemmende und somit gesundheitsfördernde Wirkung bescheinigen. Cannabinoide selbst docken im körpereigenen Endocannabinoid-System an den Rezeptoren CB1 und CB2. Die Rezeptoren erstrecken sich dabei von unserem zentralen Nervensystem über Zellen zur Immunabwehr. Durch die Interaktion eines Cannabinoids mit den speziellen Rezeptoren können die Wirkstoffe so Einfluss auf unsere Stimmungslage, Leistung des Abwehrsystems oder unser Schmerzempfinden nehmen.

Hergestellt wird CBD durch die Extraktion aus speziellen Cannabissorten. Der Wirkstoff selbst befindet sich gelöst in einem Trägerstoff wie Hanföl oder Kokosöl und ist in zahlreichen verschiedenen Darreichungsformen erhältlich. Durch die optimierte Zusammensetzung erhöht sich die Bioverfügbarkeit im Körper, was für die medizinische Behandlung ein entscheidender Vorteil ist. Bei lizensierten Onlineshops lassen sich CBD Öl oder CBD Tropfen online sowie legal erwerben.

1) CBD Öl zur Schmerzlinderung

Erste Aufzeichnungen über die Nutzung der Hanfpflanze zur Schmerztherapie lassen sich auf das Mesolithikum datieren. In einschlägigen Studien ließen sich die schmerzstillenden Eigenschaften von CBD offiziell bestätigen. Das Cannabinoid nimmt Einfluss auf das körpereigene Endocannabinoid-System, welches wiederum Einfluss auf Körperfunktionen wie das Schmerzempfinden oder Hungergefühl nimmt. Prinzipiell nimmt CBD Einfluss auf die Funktion von Neurotransmittern im Organismus und entfaltet so seine schmerzlindernde Wirkung. Nicht nur zur Behandlung von akuten Schmerzen, auch durch chronische Erkrankungen ausgelöste Schmerzen lassen sich effektiv durch den Wirkstoff lindern.

2) CBD Öl gegen Psychosen

Im Gegensatz zum Cannabinoid THC besitzt CBD antipsychotische Eigenschaften und besitzt neben schmerzlindernden Effekten die Fähigkeit zur Abschwächung psychischer Erkrankungen. In seinem Wirkprofil ähnelt der Wirkstoff CBD herkömmlichen im Labor synthetisierten Antipsychotika, wie durch Tierstudien durch neurochemischen und verhaltensbezogenen Untersuchungsmethoden nachgewiesen werden konnte. Gerade im Bereich der klinischen Behandlung von Schizophrenie scheitern konventionelle Therapieansätze, die zusätzlich mit schweren neurologischen und metabolischen Nebenwirkungen einhergehen. Als vielversprechender in diesem Zusammenhang hat sich die Behandlung mit dem nicht psychotropen Cannabinoid CBD erwiesen. Sowohl kognitive als auch psychotische Symptome ließen sich laut einer Studie aus dem Jahre 2015 lindern.

3) CBD Öl hemmt Nervosität

Neben der Behandlung von Psychosen und anderen psychischen Erkrankungen eignet sich CBD zur Inhibition von starker Nervosität und Angstgefühlen. Überwiegend bei an einer Sozialphobie, Zwangserkrankung oder posttraumatischen Erkrankung leidenden Menschen lässt sich CBD ergänzend zur konventionellen Therapie anwenden. Von der anxiolytischen Wirkung können auch gesunde Menschen profitieren, etwa durch die Beseitigung der Angst vor öffentlichem Reden. Grundsätzlich wird CBD eine beruhigende, doch nicht zwangsläufig sedierende Wirkung nachgesagt, die Stress und Angstgefühle minimieren und im Zuge dessen zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit führen kann.

4) CBD Öl verringert Übelkeit

Schon seit Jahrtausenden kommt Cannabis in der Traditionsmedizin zur Behandlung von Brechreiz und Übelkeit zum Einsatz. Nicht nur das CBD, auch das in sehr geringen Dosen enthaltene THC ist in der Lage, Symptome von Übelkeit zu unterbinden und das Wohlbefinden zu fördern. Induziert wird die antiemetische Wirkung durch die Aktivierung verschiedener somatodendritischer Autorezeptoren.

5) CBD Öl zur Behandlung von Diabetes

Für Diabetiker ist vor allem die entzündungshemmende Eigenschaft von CBD interessant. Auch die Einflussnahme auf den Blutzuckerspiegel infolge der Unterdrückung zellvermittelter Immunität spielt eine Rolle. Laut einer Studie aus dem Jahr 2006 ließen sich positive Auswirkungen auf Symptome einer Diabeteserkrankung bei nicht adipösen Tieren bestätigen. Laut Studie führt die Einnahme von Cannabidiol zur Reduzierung entzündungsfördernder Cytokyten. Auch soll CBD die Beschwerden durch eine in Folge einer Diabetes aufgetretenen Insulitis - eine entzündliche Infiltration des Pankreas durch Immunzellen - mildern. Die Einnahme von CBD hilft laut einer im American Journal of Medicine herausgegebenen Untersuchung gegen Diabetes durch die Herabsenkung der Glucose- und Insulinresistenz bei erwachsenen Diabetikern.

6) CBD Öl gegen Depressionen

Der Umgang mit Depressionen kann Betroffene und deren Umfeld vor eine große Herausforderung stellen. Bedingt durch immer höhere Anforderungen gehört sie neben Übergewicht und Erkrankungen des Kreislaufsystems zu den gängigen Zivilisationskrankheiten. Herkömmlich erfolgt eine Behandlung durch synthetische Arzneimittel und Psychopharmaka, was häufig mit zahlreichen neurologischen Nebenwirkungen einhergeht. Gerade bei leichteren Depressionen hat sich CBD als effiziente Therapiemethode ohne Nebenwirkungen erwiesen. Eine antidepressive Wirkung induziert CBD nicht zuletzt wegen seiner schlaffördernden Wirkung.

7) CBD Öl für ein besseres Hautbild

CBD ist in der Lage, die Überproduktion von Talg und inflammatorische Prozesse in der Haut zu minimieren und erweist sich somit als hochwirksames Sebostatikum. Schon lange ist der Wirkstoff diversen Salben und Cremes beigesetzt. Die Aufnahme der Wirkstoffe erfolgt lokal über die Applikation auf der Haut. Auch die Haut verfügt über zahlreiche Cannabinoid-Rezeptoren, was neuen therapeutischen Maßnahmen zur Behandlung von krankhaften Hautveränderungen die Pforten öffnet.

8) CBD Öl gegen Nervenerkrankungen

Die Einnahme von CBD kann zu einer verbesserten Lebensqualität bei schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Epilepsie führen. Neben Serotonin und Adenosin beeinflusst CBD zahlreiche weitere Bodenstoffe durch die Regulierung der Calcium-Konzentration in Nervenzellen, was einen krampflösenden Effekt nach sich zieht und die Inzidenz für Anfälle drastisch verringern kann. Häufig findet CBD als ergänzende Therapiemaßnahme zur herkömmlichen Behandlung Anklang. In Kombination mit CBD ließ sich die Anfallshäufigkeit bei schweren Formen der Epilepsie um etwa die Hälfte reduzieren.