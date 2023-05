Die Wahl der richtigen Verpackung – weniger kann auch hier mehr sein

Wer schon mal etwas verschicken musste, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist, das passende Verpackungsmaterial für seine Artikel zu bekommen. Dabei hat es gleich mehrere gute Gründe, hier einmal am Anfang mehr Zeit zu investieren und die passgenauste Verpackung auszuwählen. Es gibt zwei Versandarten, die beliebten Versandkartons und die handlichen Versandtaschen. Hier muss man für sich selber festlegen, welches Produkt für seinen zu versendenden Artikel am besten geeignet ist. Dabei ist auch gut zu wissen, auf welche Art das gewünschte Versandunternehmen die Berechnung der Kosten erstellt. Auch kann man spezielle Kartons auswählen, die über einen hohen BCT/ECT Index (Gewichtsangabe, die man einem Karton max. hinzufügen kann, bevor er sich biegt) verfügen, welche sich im Nachhinein deutlich lohnen kann, da man sogenannten Versandnachzahlungen vorbeugen kann.

Die erste Wahl

Am besten geeignet und am meisten verwendet, sind immer noch die Versandkartons. Ein gutsitzender und hochwertiger Karton spart Geld. Wenn man zum Beispiel ein Versandanbieter auswählt, der nach dem Volumengewicht berechnet, dann muss man hier unbedingt auf die richtige Größe achten. Wenn man ein nur 5 kg schweres Teil versenden möchte, aber einen Karton auswählt, der für bis zu 10 kg ausgelegt ist, dann zahlt man bei diesen Anbietern die Versandkosten für einen 10 kg Karton. So sollte man, wer Geld sparen will, bei der der Suche nach dem passenden Karton, wählerisch sein. Hier kann man sich aber auch ganz einfach den oder die passgenauen Kartons online selber zusammenstellen und bestellen. Dies ist besonders zu empfehlen, wenn man etwas versenden muss, was komplett aus den Maßen fällt und wofür man so einfach im Umfeld kein Verpackungsmaterial finden würde. Auch kann man so seine Versandkosten besser planen und wird bei der Abgabe des Paketes oder im Nachhinein nicht unschön überrascht, weil die Kosten dann doch viel höher sind als gedacht.

Verschiedene Kartonmaterialien

Kartons gibt es in verschiedenen „Stärken“. Hier können ein-, zwei- oder dreiwellige Kartons ausgewählt werden. Man muss nur selber einschätzen, wie viel Schutz das zu verschickende Material benötigt. Sollte es sich um zerbrechliche Güter handeln, dann sollte man durchaus die stärkeren Kartons auswählen. Auch gibt es die Möglichkeit, besonders empfindliche Gegenstände, in Holz- oder Metallkisten zu versenden. Diese Sonderformen haben natürlich nochmal ganz andere Versandkosten und können dann vom Versandanbieter abgeholt werden.

Der Versand mit den oben erwähnten Wellpappkartons ist aus verschiedensten Gründen vorteilhaft:

Extrem Widerstandsfähig

Sehr wenig Eigengewicht

Wiederverwendar

Erhältlich in vielen Größen und Formen

Nachhaltig, da wenig Belastung für die Umwelt

Auf den Inhalt kommt es an

Oftmals müssen verschiedene Einzelteile verschickt werden. So benötigten beispielsweise einfache Textilien eine andere Verpackungsart, als Elektronik oder Glasprodukte. Aber auch hierzu kann man aus den verschiedensten Kartonsorten auswählen, damit die Produkte auch perfekt sitzend beim Empfänger ankommen:

Teleskopbox: sie besteht aus zwei Teilen, einem Deckel und einem Boden

Ordnerboxen: bestehend aus einem einzelnen Stück Wellpappe, welches dann zur Schachtel gefaltet wird

Faltschachtel mit Öffnungen: sehr einfache Montage und auch wiederzusammenlegen

Selbstaufrichtende Kisten: verleimter Boden von Beginn an, die Oberseite wird zum Befüllen genutzt

Sollte nach wie vor zu viel Zwischenraum frei sein, welches dazu führen würde, dass das oder die Produkte während des Transportes hin und her fliegen, dann empfiehlt es sich, noch weiteres Füllmaterial hinzuzufügen. Besonders beliebt ist hier das Verpackungspapier. Es kann ganz individuell für jeden beliebigen Zwischenraum verwendet werden. Bei besonders zerbrechlichen Gütern, wird, leider, immer noch gern die Luftpolsterfolie genommen, da hier ebenfalls nur eine geringe Veränderung der Kartonabmessung erfolgt. Eine gute und umweltschonendere Alternative zur Luftpolsterfolie ist die Wellpappe. Diese wird aus Resten von nicht mehr zu gebrauchenden Kartons hergestellt. Hier kann man sich selber die Form zurechtschneiden, damit die einzelnen Teile im Karton an ihrem Platz gehalten werden. Aber wer hier regelmäßig Einzelteile in einem Karton verschicken muss, der sollte auch mal über das individuelle anfertigen lassen einer Kartonage nachdenken. Auch hier können Online Anbieter helfen, die perfekte Passform herzustellen und anzuliefern.

Die richtige Verpackung auszuwählen, kann zwar anfangs ein wenig Mehraufwand sein, bringt aber im Nachhinein große Vorteile mit sich. So verringert sich auch der Abfall und die versendeten Produkte erleiden weniger Transportschäden.