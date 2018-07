Die Waiblinger Erlebnismesse 2019

× Erweitern Waiblingen leuchtet!

Waiblingen ist im kommenden Jahr gemeinsam mit 15 weiteren Städten und Gemeinden entlang der Rems Ausrichterin der Remstal Gartenschau 2019, der ersten interkommunalen Gartenschau in der Geschichte Baden-Württembergs.

Zum Auftakt der ersten Waiblinger Highlightwoche vom 1. bis 10. Juni 2019 der Remstal Gartenschau findet am 1. und 2. Juni 2019 die Waiblinger Erlebnismesse, die Leistungsschau für das mittelständische Gewerbe der Stadt Waiblingen, statt. Hier präsentieren sich Unternehmen aus der gesamten Region Stuttgart ihren Kunden und Besuchern. Die Besucher erhalten an diesen zwei Tagen einen Einblick in die Wirtschaft und in die Produktpalette und Dienstleistungen der Unternehmen.

Nicht nur die Waiblinger Innenstadt verwandelt sich in ein großes Messegelände, auch die Erleninsel, der Marktplatz, der Postplatz, der Elsbeth-und-Hermann-Zeller Platz und die Querspange werden Schauplätze für die Erlebnismesse und bieten Ausstellern und Besuchern viel Platz sich gegenseitig kennenzulernen, zu informieren und auszutauschen.

Als attraktiver Wirtschaftsstandort hat Waiblingen von zahlreichen Einzelhändlern über gute mittelständische Unternehmen bis hin zu großen Konzernen viel zu bieten. Die Erlebnismesse bietet den Besuchern die einmalige Chance einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der wirtschaftliche Erfolg der Stadt basiert auf der Innovations- und Leistungsfähigkeit des Handels, Handwerks und der Gewerbetreibenden. Sie sind die tragenden Säulen eines gesunden Mittelstandes in Waiblingen und den Ortschaften. Die Erlebnismesse bietet daher die beste Möglichkeit die Stärken und Vorteile des Wirtschaftsstandortes Waiblingen zu zeigen und mitzuerleben.

Außerdem findet an diesem Wochenende rund um die Galerie Stihl Waiblingen der 11. Rosenmarkt statt. Ein verkaufsoffener Sonntag am 2. Juni 2019 sowie ein Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt runden die Erlebnismesse ab und machen Waiblingen am ersten Juniwochenende zu dem Schauplatz im Remstal!

Die Waiblinger Unternehmen sind herzlich dazu eingeladen zum Erfolg der Erlebnismesse beizutragen und sich den Besuchern zu präsentieren. Unternehmen, die sich informieren und beteiligen möchten finden umfassende Informationen unter www.waiblingen.de oder direkt bei der WTM GmbH Waiblingen.

Öffnungszeiten Erlebnismesse:

Samstag, 1. Juni 2019 11:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 2. Juni 2019 11:00 – 18:00 Uhr