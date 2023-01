Diese Spiele von Novoline lassen das Herz der Glücksspiel-Fans schneller schlagen

Begeisterte Online Casinobesucher werden sicherlich die Spiele des Herstellers Novoline kennen. Bei diesem bekannten Entwickler von Glücksspielen sind einige Games zu finden, die es in sehr vielen Online Spielhallen gibt. Wir werden Ihnen in diesem Beitrag einige der beliebtesten Spiele von Novoline vorstellen.

Falls Sie das eine oder andere Game noch nicht kennen, sollten Sie die Gelegenheit nutzen und Demoversionen verwenden, mit denen Sie Novoline Spielautomaten kostenlos spielen ohne Anmeldung. Diese gratis Demoversionen werden in den meisten Casinos angeboten und eignen sich optimal dafür, ein neues Spiel erst einmal gratis kennenzulernen. Hat man dann den Spielablauf verstanden und festgestellt, dass das Spiel gefällt, kann man es auch um Geld spielen und so die Chance auf einen Gewinn haben.

Ein Hersteller mit langer Geschichte

Bei Novoline handelt es sich um eine Marke von Novomatic. Dieser österreichische Glücksspielkonzern ist schon länger in der Branche tätig und hat anfangs Spielautomaten für traditionelle Spielhallen vor Ort entwickelt. Dort avancierten die Spiele von Novoline schnell zu sehr gefragten Games, die auch heute noch erfolgreich in lokalen Casinos zu finden sind. Mit dem Aufkommen der Online Casinos hat sich Novoline aber auch diesem Bereich zugewandt und viele seiner Spielautomaten auch als Online Varianten umgesetzt.

Das erfolgreichste und auch berühmteste Spiel für Online Casinos ist Book of Ra. Dieses Spiel ist ein Meilenstein in der Geschichte der Online Casinos und hat seitdem unzählige Slots anderer Hersteller inspiriert, die ebenfalls ein magisches Buch in den Mittelpunkt ihrer Spiele gestellt haben. Wenn man andere Spielautomaten mit ähnlichem Thema spielt, wird man einige Parallelen zu Book of Ra entdecken, wie zum Beispiel die Free Spins mit zusätzlichem Bonussymbol. Die Weiterentwicklungen haben inzwischen natürlich auch eine bessere grafische Umsetzung und auch die Auszahlungsquote ist bei den neueren Spielen besser. Dennoch hat Novoline mit Book of Ra einen wichtigen Trend gestartet, der noch immer aktuell ist.

Neben der Bezeichnung Novoline können die Spiele von Novomatic auch unter der Bezeichnung Greentube erscheinen. Nicht jedem ist klar, dass dahinter ebenfalls Novoline steht. Greentube ist die Firma, die für die technische Entwicklung zuständig ist. Aber ganz egal, unter welcher Marke die Spiele von Novomatic laufen, sie alle begeistern mit hoher Qualität, die sogar international zu Erfolg geführt hat. Für andere Spielehersteller sind diese Online Slots wichtige Quellen für Inspiration, wie man an Book of Ra deutlich sehen kann.

Book of Ra Deluxe 10

Book of Ra dürfte jedem begeisterten Spieler, der gerne Slots in Online Casinos spielt, ein Begriff sein. Der große Erfolg hat dazu geführt, dass Novoline einige Neufassungen und Weiterentwicklungen des Spiels auf den Markt gebracht hat. Neben der Variante Book of Ra Deluxe gibt es inzwischen auch Book of Ra Deluxe 10. Im Vergleich zu der klassischen Fassung bietet die Modernisierung 10 Gewinnlinien. Auch die Gestaltung wurde überarbeitet, wodurch das komplette Design deutlich ansprechender und zeitgemäßer wurde.

Die grundsätzliche Spielmechanik wurde allerdings übernommen, und das dürfte die vielen Fans von Book of Ra sicherlich begeistern. Daher kann man sich auch bei der Neufassung über die Freispiele mit zusätzlichem Bonussymbol freuen. Bei Book of Ra Deluxe 10 findet man die Besonderheit, dass es zwei unterschiedlich große Spielfelder gibt. Der Spielablauf ist spannend und auch erfahrene Spieler werden hier viel Spaß haben.

Früchte als Thema

Novoline ist ein traditionsreiches Unternehmen und daher kann man im Sortiment auch viele klassische Designs finden. Zu den absoluten Klassikern zählen die Früchteslots. Auch davon kann man bei Novoline einige finden. Besonders beliebt sind Roaring Forties und Sizzling Hot Deluxe. Diese Spiele sind sehr unterhaltsam und bieten auch gute Gewinnmöglichkeiten. Natürlich enthalten diese Online Slots auch immer das typische Risikospiel des Herstellers, mit dem man einen Rundengewinn aufs Spiel setzen und mit etwas Glück noch einmal vergrößern kann.

Beachtlich ist, dass diese Spiele von Novoline ohne große Features auskommen, aber dennoch einen hohen Unterhaltungswert haben. Positiv ist dabei sicherlich, dass man die Regeln und den Spielablauf auch als Einsteiger schnell versteht. Außerdem sind diese Slots beliebt, da man sie bereits mit kleinen Einsätzen spielen kann. Diese Spielautomaten zeigen klassische Symbole, auf denen Früchte wie Kirschen, Zitronen, Trauben, Pflaumen, Melonen und Apfelsinen abgebildet sind. Dabei darf natürlich auch die Glückszahl 7 und das Bar-Zeichen nicht vergessen werden.

Neptun und Delphine

Ein weiterer Klassiker von Novoline, den es inzwischen auch in vielen neueren Fassungen gibt, ist Lord of the Ocean. Bei diesem Slot dreht sich alles um den Meeresgott Neptun. Auf der Suche nach den Schätzen im Meer begegnet man lohnenswerten Free Spins, Erweiterungssymbolen sowie natürlich auch einem Kartenrisiko, das dabei helfen kann, dass die Gewinne noch größer ausfallen.

Der einfache Spielablauf und der große Unterhaltungswert sorgen dafür, dass sich sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene gerne mit Lord of the Ocean beschäftigen. Delphin-Fans werden vor allem Dolphin’s Pearl Deluxe lieben. Dieser Slot begeistert bereits optisch durch seine gelungene Gestaltung. Außerdem mag wohl jeder Delfine. Genau um diese Tiere geht es hier, wenn man auf der Suche nach Free Spins und Multiplikatoren ist. Natürlich darf auch in diesem Spiel das Kartenrisiko nicht fehlen, das ein Merkmal für die typischen Slots von Novoline ist.

Vor allem die neuen und moderneren Varianten dieses Slots sind anspruchsvoll gestaltet und erfreuen zudem mit einer höheren Auszahlungsquote als der erste Slot dieser Art. Wer ein unterhaltsames Game von Novoline sucht, wird Dolphin’s Pearl Deluxe sicherlich lieben.

Mit Columbus auf Entdeckungsreise

Auf den ersten Blick scheint der Slot Columbus Deluxe kein typischer Spielautomat aus dem Hause Novoline zu sein. Anders als die meisten Slots dieses Herstellers hat er ein geschichtliches Thema, nämlich Christoph Kolumbus. Beim Spielen merkt man schnell, dass dieses Spiel genauso zuverlässig funktioniert wie alle anderen Slots von Novoline. Auch hier gibt es Free Spins und natürlich das Kartenrisiko, das alle typischen Spiele von Novoline ausmacht. Durch das Thema bietet dieses Spiel eine gewisse Abwechslung von den klassischen Büchern und Früchten, die gerne bei diesem Provider auftauchen, aber dennoch bleibt man auch hier dem Stil des Herstellers treu.

Es kann sich übrigens lohnen, wenn man im Internet auf Casino Promo Codes achtet, um dadurch einen guten Bonus zu erhalten, mit dem das Spielen dann noch mehr Spaß macht.