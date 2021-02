Digital Marketing, Design & Co. - kreativ online

Nicht nur die sogenannten MINT-Fächer erleben großen Zulauf und bereiten Studenten und Auszubildende auf die aktuellen Trendberufe vor. Aus neuen Technologien und der Digitalisierung ergeben sich auch für andere Berufsfelder neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Berufe mit Zukunft

IT Berufe sind im Kommen - und in aller Munde. Manch einer nimmt vielleicht zu unrecht an, er hätte in der virtuellen Welt nicht die Möglichkeit, seine Talente auszuleben. Es kann eine angenehme Überraschung beinhalten, sich mit der Vielfalt der Berufsfelder auseinanderzusetzen, die durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung Auftrieb bekommen.

Auch für technische Berufe ist besonders im Entwicklerbereich ein hohes Maß an Kreativität nötig, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, im World-Wide-Web Selbstverwirklichung zu erfahren. Also muss man nicht gleich das Handtuch werfen, wenn einem das Wort Algorithmus im Hals stecken bleibt. Bei den meisten Online Berufen ist es wichtig, ein gewisses Verständnis für grundlegende Funktionsweisen zu entwickeln. Aber man muss nicht zwingend Informatik studiert haben, um online erfolgreich zu sein.

IT-Spezialisten, Robotik-Nerds und Programmierer sind gefragter denn je. Aber auch Designer und Marketing Profis können online Geld verdienen und ihre Kreativität ausleben. Zum Einsatz kommen sie in unterschiedlichen Bereichen: Jedes Produkt will vermarktet werden und ohne ein ansprechendes Design geht das schon mal gar nicht. Auch in der Gamingbranche sind talentierte Designer unverzichtbar. Ein guter Grund sich mit entsprechenden Studiengängen auseinanderzusetzen, wenn man seine Originalität und seine ästhetischen Ansprüche in die eigene Arbeit mit einfließen lassen will.

Kreative Berufe sollen Menschen mit entsprechender Veranlagung mehr Befriedigung im Job verschaffen. Berufliche Selbstverwirklichung bedeutet nicht selten Erfüllung in seinem Tun zu finden. Das gilt nicht nur für Künstler. Eigene Ideen einbringen und Strategien entwickeln muss man beispielsweise auch im digitalen Marketing. Online Marketing bedeutet nicht zuletzt, sich in den Kunden hineinzuversetzen und sich etwas einfallen zu lassen, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Unter Design und Marketing, kann sich fast jeder etwas vorstellen. Zumindest als Kunde oder Consumer ist man ständig mit Letzterem in Berührung. Doch bemerkt man die Strategie dahinter?

Sogenannte Customer Incentives zum Beispiel sollen die Kauf- und Konsumlust anregen und Interesse wecken. Branchenübergreifend werden dafür oft Boni und Sonderangebote genutzt, positive erste Erfahrungen können Kunden binden. Wer durch Sonderangebote auf einen Online-Shop aufmerksam wird und ein tolles Einkaufserlebnis hat, kommt wieder. Ähnliches gilt in anderen Sektoren: Ein Online Casino Bonus etwa kann auch neue Nutzer dazu bringen, das Glücksspiel auszuprobieren. Aber nur wenn die Strategie gut durchdacht ist und der Bonus wirklich Vorteile bringt, gibt es zufriedene Kunden. Erfolgreiches Marketing sorgt dafür ein Unternehmen aus der Masse hervorzuheben und kann anspruchsvoller sein, als es auf den ersten Blick scheint.

Gerd Altmann auf Pixabay

Weitere kreative Jobprofile sind:

Art Director

Business Designer

Content Strategist

Creative Technologist

Mediengestalter

UX Designer

Visual Designer

und viele mehr

Lokal und international

Allein die Berufsbezeichnungen lassen es vermuten: Wer in diesen Jobs erfolgreich sein will, sollte am besten Englisch sprechen. Das Internet rückt die Welt ein Stück näher zusammen und Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung agieren international.

Viele der onlinebasierten Berufe bieten auch Gelegenheit “remote”, also im Homeoffice, zu arbeiten. Das ist unter Umständen eine tolle Gelegenheit auch als Berufseinsteiger mobil zu bleiben und trotz Karriere die Welt auf eigene Faust zu entdecken und zu reisen. Heutzutage spielt die Work-Life-Balance eine große Rolle und vorbei sind die Zeiten, in denen ein bewegtes Leben zur Unterstellung einer unprofessionellen Haltung führte.Mehrsprachigkeit und die Kenntnis verschiedener Kulturen kann besonders bei gestalterischen und innovativen Arbeitsprofilen vorteilhaft sein.

Doch selbst wenn es einen in der Zukunft in die Ferne zieht, vor Ort kann man Studienmöglichkeiten im medialen und kreativen Bereich finden:

In Heilbronn kann man Medien studieren. Der Schwerpunkt der Hochschule ist technisch ausgerichtet und IT wird groß geschrieben. Aber es wird zusätzlich zu den technisch orientierten Fächern mit dem Studiengang Betriebswirtschaft, Marketing- und Medienmanagement auch ein Fach in Richtung Wirtschafts- und Medienwissenschaften angeboten.

In Stuttgart und Mosbach werden duale Studiengänge im Mediendesign angeboten. Der Wechsel zwischen Theorie und Praxis ist nicht nur spannend, sondern bereitet auch hervorragend auf das Berufsleben vor. Bei leichten Differenzen konzentrieren sich beide Lernangebote auf das Vermitteln von Kompetenzen und Kenntnissen rund um Themen wie Produktionstechnik, Entwurfsmethodik, Grafik, Screendesign und anderen.

Die Hochschule Fresenius in Heidelberg bietet Medienmanagement und Digitales Marketing als Vollzeitstudiengang an. Kreative und betriebswirtschaftliche Aspekte werden abgedeckt und es werden die nötigen Kenntnisse vermittelt, um beispielsweise den Einfluss von globalen Trends zu verstehen.

Fazit

Virtuelle Berufsfelder, die einem die Chance bieten, Kreativität und eigene Ideen einfließen zu lassen und gestalterisch tätig zu sein, sind sehr beliebt. Wer ständig neue Ideen und Einfälle hat, kreative Gedankengänge genießt und seine neuen Vorstellungen realisiert sehen will, der bringt vielleicht die besten Voraussetzungen mit. Damit Kreativität auch zum wirtschaftlichen Erfolg führt, sollte man sich mit einer fundierten Ausbildung gut vorbereiten.