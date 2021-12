Digitalisierung in Deutschland – das sind einige der größten Veränderungen

Der technologische Fortschritt betrifft uns alle und infolgedessen gibt es kaum noch Menschen in Deutschland, die sich vor der Digitalisierung verschließen. Das ist auch nicht zu empfehlen, denn der digitale Wandel ist allgegenwärtig und die zahlreichen Veränderungen machen sich in vielerlei Hinsicht bemerkbar. In diesem Artikel möchten wir uns mit einigen Dingen befassen, die sich durch die Digitalisierung gewandelt haben und unser Leben langfristig verändern werden.

Smartphones sind inzwischen wichtige Helfer im Alltag

Das Smartphone ist unumstritten eine der größten Innovationen des digitalen Zeitalters und schätzungsweise nutzen ca. 63 Millionen Menschen in Deutschland ein oder mehrere Geräte. Allerdings werden Smartphones im Gegensatz zu den klassischen Handys nicht nur zum Telefonieren verwendet, sondern sie haben sich inzwischen auch als wichtige Alltagshelfer etabliert: Wir nutzen die Geräte beispielsweise zum Beschaffen von Informationen, zur Orientierung oder zum Zeitvertreib. Smartphones sind infolgedessen nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken und das gilt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den meisten anderen Ländern der Welt.

Glücksspielbranche verlagert sich zunehmend auf das World Wide Web

Lange gaben landbasierte Casinos in der Glücksspielindustrie den Ton an, aber diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein, denn die Branche verlagert sich immer stärker ins Internet. Neben Online Casinos gibt es auch zahlreiche Lotterieanbieter und sogar Buchmacher. Angesichts der großen Auswahl ist es jedoch ratsam, sich einen Überblick über diverse Anbieter zu verschaffen, um die Spreu vom Weizen zu trennen – schließlich ist nicht jede Anlaufstelle gleichermaßen gut. Fakt ist, dass zahlreiche Deutsche das Glücksspiel im Internet inzwischen vorziehen und dieser Trend dürfte sich in Zukunft fortsetzen.

Informationsbeschaffung braucht nur noch wenige Sekunden

Wer sich heutzutage Informationen beschaffen möchte, muss dafür nicht mehr zwangsweise ein Lexikon aufschlagen oder sich an einen Experten wenden, denn mittlerweile gibt es mehr als genug Alternativen. Vor allem das Internet eignet sich wunderbar zum Beschaffen von Informationen, denn die meisten Dinge können dank Suchmaschinen innerhalb weniger Sekunden herausgefunden werden.

Virtuelle Veranstaltungen sind schon lange keine Zukunftsmusik mehr

Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass es irgendwann komplett virtuelle Veranstaltungen geben wird, aber mittlerweile existieren die unterschiedlichsten Arten von Events und nicht alle davon finden in einer realen Umgebung statt. Verwunderlich ist diese Entwicklung jedoch nicht, denn virtuelle Veranstaltungen bergen ein großes Potenzial: sie sparen Ressourcen, haben eine hohe Reichweite, generieren zusätzliche Einnahmen und sind nachhaltig. Außerdem lässt sich der Erfolg von virtuellen Events leicht messen und die Botschaften der Veranstaltungen können von Interessenten jederzeit wieder abgerufen werden.

Neue Realitäten wirken sich auf Arbeit und Unterhaltung aus

Obwohl beide Technologien etwas in Vergessenheit geraten sind, hat jeder von uns schon einmal von Augmented und Virtual Reality gehört. Das ist auch richtig so, denn die neuen Realitätskonzepte bergen ein großes Potenzial und bereits jetzt nehmen sie sowohl in der Arbeitswelt als auch Unterhaltungsbranche eine große Bedeutung ein. Bisher blieb der große Hype zwar noch aus, aber es ist davon auszugehen, dass XR-Technologien schon bald einen regelrechten Boom erleben werden.