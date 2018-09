6 Dinge, auf die wir uns im Herbst freuen

So sehr wir Sonne satt lieben: Die andauernde Hitze des diesjährigen Supersommers lässt uns insgeheim den Herbst herbeisehnen.

Die dritte Jahreszeit kehrt ein und bringt uns nicht nur die langersehnte Abkühlung, sondern setzt auch dem Warten auf typische Herbst-Aktivitäten und Dinge mit Wohlfühlfaktor ein Ende.

Spaziergänge in der Natur

Das strahlende Gold und Rot der Blätter ist einer der wichtigsten Gründe, sich auf den Jahreszeitenwechsel zu freuen. Wer raschelt nicht gerne mit den Füßen durch das bunte Herbstlaub? Besonders wenn die Sonnenstrahlen im Frühherbst noch angenehm wärmen, ist ein Spaziergang durch den Park genau das Richtige. Dann ist die Natur in wunderschönes Licht getaucht, und der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite.

Wohn-Accessoires

Kerzen, Kissen, Kuscheldecken: Typische Herbst-Accessoires sorgen für eine gemütliche und warme Atmosphäre. Endlich können wir sie aus den Ecken, Kisten und Schränken hervorholen und uns an ihnen erfreuen. Einrichtungsexperten empfehlen sie in typischen Erd- und Feuerfarben wie Braun, Grau, Schwarz, Karminrot, Burgund und Weinrot. Jedoch ist auf das richtige Maß zu achten. Zu viele herbstlich-dunkle Farben können schnell die gegenteilige Wirkung erzielen, als ursprünglich gewollt und den Raum düster erscheinen lassen. Außerdem empfinden wir Wohnexperten zufolge mehrere Lichtquellen als angenehmer als eine einzige Deckenleuchte. Mittels indirektem Licht aus einer Kombination aus Wand-, Steh- und Tischleuchten ist es einfach, den Raum in eine angenehme Atmosphäre zu tauchen.

Düfte

Mit jeder Jahreszeit verbinden wir bestimmte Gerüche. Einer der Gründe für die Vorfreude auf den Herbst sind die Düfte, die uns jetzt umgeben. Während es zuhause nach Vanille-Duftkerzen und immer öfter auch nach Nelken, Zimt und Anis duftet, umhüllen wir uns selbst mit Parfums, die überwiegend warme und würzige Nuancen beinhalten - beispielsweise von Penhaligon. Statt leichten, frischen und fruchtigen Düften sind nun reichhaltige, schwere, holzige und orientalische angesagt.

Koch-, Spiele- und Filmabende

Sich zu Hause zurückzuziehen bedeutet nicht zwangsweise, dem sozialen Leben zu entsagen. Im Gegenteil: Gemütlichen Abenden mit Freunden und Familie steht gerade im Herbst nichts im Wege. Statt Grillen, Picknick, Ausflügen ins Grüne und Open-Air-Kinos zaubern wir jetzt gemeinsam köstliche Herbstgerichte aus Kürbissen und Pilzen, veranstalten Spieleabende oder sehen uns zusammen gute Filme an. Eine Regel müssen wir für solche Abende festhalten: Alle legen ihre Smartphones für ein paar Stunden zur Seite.

Bücher

Die Herbstmonate sind wie geschaffen, um sich in ein gutes Buch zu vertiefen, während es draußen regnet. Im gemütlichen Sessel vor dem Fenster sitzen, mit einem Buch in der Hand und einem leckeren Tee in der Tasse: So lassen wir die Herbstabende gelassen ausklingen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, "da draußen" etwas zu verpassen. Nicht umsonst findet die Frankfurter Buchmesse im Oktober statt. Dort können wir uns inspirieren lassen.

Solange empfiehlt die NDR Kultur Literaturredaktion folgende Highlights für diesen Herbst:

-"Die Katze und der General" von Nino Haratischwili

-"Der Sprengmeister" von Henning Mankell

-"Weit weg von Verona" von Jane Gardam

-"Ein unvergänglicher Sommer" von Isabel Allende

-"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

-"Dragon Teeth - Wie alles begann" von Michael Crichton

-"Der Hundertjährige, der zurückkam um die Welt zu retten" von Jonas Jonasson

-"Die Gesichter" von Tom Rachman

-"Deutsches Haus" von Annette Hess

-"Gott der Barbaren" von Stephan Thome