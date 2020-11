Urlaub in Deutschland ist dieses Jahr ein großes Thema. Individuell gestaltete Mund- und Nasenmasken ebenso. Was auf den ersten Blick zwei eigenständige Trends des Jahres 2020 sind, bringt das Online-Druckportal drucken.de mit seinem Masken-Design-Award und dem Hashtag #maskentourismus zusammen. Der Online-Designer von drucken.de ist das zentrale Element des noch bis Mitte November 2020 laufenden drucken.de-Masken-Design-Award. Die Teilnehmenden gestalten darin ihre Maske mit einem Motiv ihrer Inlandsreise und laden ein Foto davon auf dem Instagram-Kanal von drucken.de hoch oder verwenden die 3D-Vorschau zur Teilnahme ohne Bestellung. Die zehn Bilder mit den meisten Likes gewinnen wertvolle Geld- und Sachpreise. Neben dem Hauptpreis in Höhe von EUR 1.500,- in bar erstattet drucken.de zudem den ersten 500 Bestellenden den vollen Kaufpreis einer Maske.