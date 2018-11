Edeka Ueltzhöfer Ellhofen

× 1 von 15 Erweitern IMG_0301.jpg www.moritz.de × 2 von 15 Erweitern IMG_0309.jpg www.moritz.de × 3 von 15 Erweitern IMG_0316.jpg www.moritz.de × 4 von 15 Erweitern IMG_0319.jpg www.moritz.de × 5 von 15 Erweitern IMG_0325.jpg www.moritz.de × 6 von 15 Erweitern IMG_0327.jpg www.moritz.de × 7 von 15 Erweitern IMG_0335.jpg www.moritz.de × 8 von 15 Erweitern IMG_0339.jpg www.moritz.de × 9 von 15 Erweitern IMG_0346.jpg www.moritz.de × 10 von 15 Erweitern IMG_0348.jpg www.moritz.de × 11 von 15 Erweitern IMG_0350.jpg www.moritz.de × 12 von 15 Erweitern IMG_0355.jpg www.moritz.de × 13 von 15 Erweitern IMG_0357.jpg www.moritz.de × 14 von 15 Erweitern IMG_0360.jpg www.moritz.de × 15 von 15 Erweitern IMG_0363.jpg www.moritz.de Prev Next

Nach 13 Monaten Bauzeit war es gestern soweit: in Ellhofen eröffnete am frühen Abend im Beisein vieler geladener Gäste und musikalisch begleitet vom Musikverein Ellhofen der neue Edeka Ueltzhöfer Markt.

Der Supermarkt von früher ist Geschichte, Einkaufserlebnis ist angesagt! Diesen Eindruck hatte man sofort, denn gleich nach dem Eingang findet man gastronomische Angebote von frischen Backwaren und Kaffeespezialitäten bis zu leckeren Pastagerichten und stilechtes japanisches Sushi in sehr modern auf aufwändig gestalteten Shop in the Shop Outlets. Im Markt selbst erwartet den Kunden wunderschön präsentierte, thematisch in Inseln sortierte Warengruppen. Dass für Edeka Ueltzhöfer dabei die Qualität der Produkte im Vordergrund steht erkennt das Auge von ganz alleine.

In seiner Rede bedankt sich Firmenchef Steffen Ueltzhöfer bei den beteiligten Baufirmen für die auf den Tag termingerechte Fertigstellung, den zuständigen Behörden dankt er für die Begleitung und Unterstützung. Die Edeka Gruppe, die seit vielen Jahren seinen Weg begleitet, dankt er für das Vertrauen in ihn und sein Team und die gute Unterstützung. Steffen Ueltzhöfer bedankt sich bei seiner Familie und seinem Personal, die alle vorbildlich mitgezogen haben.

Ellhofens Bürgermeister Bürgermeister Wolfgang Rapp stellte die Bedeutung des neuen Edeka Ueltzhöfer Marktes für Ellhofen dar und bedankte sich unter dem Beifall der Gäste ganz unkonventionell in einem selbst verfassten Gedicht, das endete ".. Ihr Kunde Schultes Wolfgang Rapp!"

Seit heute 8 Uhr ist Edeka Ueltzhöfer offiziell für die Kundschaft geöffnet.