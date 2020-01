Edeka Mitarbeiter setzen sich für die Aufbaugilde Heilbronn ein

Heilbronn, 13.01.2020. Einen symbolischen Scheck über 1.500 Euro übergab kürzlich ein Mitarbeiter der Edeka Südwest im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen an die Aufbaugilde Heilbronn gGmbH.

Die Spende erfolgt im Rahmen der Initiative „Edeka Südwest hilft“, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Cent-Betrag ihrer monatlichen Lohnabrechnung spenden und gemeinsam über die Verteilung des gesammelten Geldes entscheiden.

Ulrich Sänger, Bereichsleiter Immobilien bei Edeka Südwest, überreichte den symbolischen Spendenscheck an Hans-Albrecht Finkbeiner, Geschäftsführer der Aufbaugilde Heilbronn gGmbH.

Die Aufbaugilde Heilbronn gGmbH ist ein diakonisches Unternehmen, das seit 1979 sozial benachteiligte Menschen im Stadt- und Landkreis Heilbronn berät, betreut und beschäftigt und Wohnraum beschafft. Seit 2002 ist die Aufbaugilde auch in den angrenzenden Landkreisen tätig. Mit ihren vier Tochterunternehmen ist sie in den Handlungsfeldern Wohnungslosenhilfe, Notübernachtungen als Schutz gegen Erfrierung, Arbeitslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe und Schuldnerberatung aktiv. Ziel aller Hilfeangebote ist, die soziale Ausgrenzung aufzuhalten und alleinstehende wohnungs- und arbeitslose Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu werden fortlaufend Hilfen und Konzepte weiterentwickelt und die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht und über die Hintergründe von Wohnungs- und Arbeitslosigkeit informiert.

„Die Aufbaugilde Heilbronn leistet wertvolle Hilfe für Menschen, die sonst keine Chance in unserer Gesellschaft haben“, sagte Ulrich Sänger im Rahmen der Spendenübergabe und ergänzt: „Diese Arbeit unterstützen wir gerne.“

Zusatzinformation – Aufbaugilde Heilbronn gGmbH

https://www.aufbaugilde.de/index.php