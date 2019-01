× Erweitern MORITZ Verkäufer HN Anzeigenverkauf Region Heilbronn (v.li.): Helmut Bauer, Ingo Eckert, Carmen Benaoun, Rolf Walker,Stefan Kreider

Ein Editorial zum Anzeigenverkauf? Oder dann doch lieber gleich ein Advertorial? Bezahlte Inhalte – ganz gleich ob als Anzeigen oder in PR/Text-Form gehören zu einer MORITZAusgabe genauso dazu, wie die redaktionellen Inhalte à la Interviews, Veranstaltungstipps oder Hintergrund-Storys. MORITZ ist seit 25 Jahren für seine Leser ein kostenloses Magazin. Mehr Preis-/Leistungsverhältnis geht nicht! Als beispielsweise im Jahr 2002 von Rothenburg bis Rottenburg quer durch das gesamte MORITZ-Gebiet das Gemecker auf Grund der (T)Euro-Einführung groß war und man überall nur hörte »Oh weh, alles wird teurer!« durften sich MORITZ-Leser weiterhin Monat für Monat unverändert an dem Stadtmagazin erfreuen: Zuvor kostete MORITZ keinen Pfennig, danach nicht einen Cent.

× Erweitern MORITZ Verkäufer Stuttgart Anzeigenverkauf Region Stuttgart (v.li.):Frank Ilg, Inga Schneider, Markus Wahsner, Eveline Hermann

Möglich machen dies die Anzeigenkunden. Die Mediaberater des MORITZ-Teams kümmern sich um alle Belange der Kunden, die teilweise seit 25 Jahren treu an der Seite von MORITZ stehen. Dabei suchen die MORITZ-Mediaberater stets die Nähe zur Kundschaft – ständig auf Achse, immer vor Ort, hautnah dran. So entwickeln sich lange, vertrauensvolle Partnerschaften, bei denen die MORITZ-Inserenten nicht nur bei ihrer Anzeigenschaltung beraten werden, sondern auch redaktionelle Unterstützung erfahren.

Eine Unternehmensphilosophie, die von der MORITZ-Kundschaft auch honoriert wird. So bedankt sich beispielsweise Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, für die andauernde, gute Zusammenarbeit mit freundlichen Worten: »Unsere langjährige Medienpartnerschaft mit MORITZ ist getragen von Wertschätzung, Augenhöhe und Respekt bei hoher Qualität.«

Timo und Dieter Klaiber von Klaiber Automobile in Öhringen gratulieren: »Wir sind seit den Anfängen von MORITZ als Kunde dabei und über die Jahre hat sich daraus mehr als eine reine Geschäftsbeziehung entwickelt. MORITZ ist erfrischend anders und dabei einen ganzen Monat lang aktuell, was wir schätzen.«

Rolf Weinmann von der Konzertagentur Provinztour in Neuenstadt ist sozusagen auch von der ersten Stunde des MORITZ als Kunde dabei: »Wir gratulieren dem MORITZ zum 25. Geburtstag und sagen auch vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit in diesem Vierteljahrhundert.« Solch gute und vertrauensvolle Partnerschaften sind ein hervorragendes Fundament, auf das gemeinsam mit den Kunden gebaut werden kann. In diesem Sinne auf die nächsten 25 Jahre guter und gegenseitig erfolgreicher Zusammenarbeit. Im Namen des gesamten MORITZ-Teams: Danke!