Ein Abgesang auf den Virus-Rockstar

»Ne, was bist du groß geworden.« Wer kennt sie nicht, diese immer zutreffende Phrase, ohne die wohl kein Verwandtenbesuch auskommen kann. Was bei den meisten Einjährigen als nettes Kompliment gedacht ist, ist für das Sorgenkind der Republik aber alles andere als lieb gemeint. Der Corona-Virus feierte nämlich pünktlich zum 27. Januar sein Einjähriges, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist.

Echt, nur ein Jahr her? Das mag sich manch einer fragen, wenn er sieht, was aus dem kleinen Fratz geworden ist, der damals ganz unverhofft nach einem kleinen firmeninternen Techtelmechtel in Fernost beim Automobilzulieferer Webasto das erste Mal deutschen Boden für sich entdeckte. Wie so oft bei einem Frühchen, das sich laut Experten noch ein paar Monate hätte Zeit lassen sollen, waren die ersten Wochen schwer für das kleine Corona-Virus. Nach ein paar Tagen, in denen sich alle Infizierten nach und nach erholten, trauten nur die Wenigsten dem armen kleinen Virus zu, es schaffen zu können. Erst die freundliche Unterstützung der Brutkästen Ischgl und Heinsberg brachten den Virus so richtig auf die Beine. Und von da an? Eine echte Erfolgsstory – ganz Europa, nein die ganze Welt, waren für das kleine Corona eine echte Spielwiese. Schneller, höher, weiter. Immer mehr und mehr Menschen konnte der Virus für sich gewinnen. Bis ihm seine Eltern dann erst einmal Hausarrest gaben: »Lockdown« nannten sie das. Da musste sich der Lausbub einmal an die Regeln halten.

Und wer kennt das nicht von seinen Kindern? Wenn man ihnen das Fernsehen verbietet, ist die Flimmerkiste bis exakt zwei Minuten bevor man von der Arbeit nach Hause kommt voll aufgedreht und wird dann mit klinischer Präzision und unfehlbarem Timing ausgeschaltet, sobald man den Schlüssel ins Schloss gesteckt hat. Und so zeigte das Virus sich im Sommer immer nur von seiner Schokoladenseite, während es sich schon diabolisch auf den Winter freute.

Dann, rumms, war es mit einem Mal wieder vorbei mit dem Sich-Lieb-Kind-Machen und der Rotzbengel schlug noch einmal mit aller Wucht zu. Nichts schien mehr wirklich sicher vor seiner aufgestauten Wut. Über den Sommer hatte das Virus die Welt entdeckt und ein tolles neues Fremdwort gelernt: Mutation. Veränderungen sind ja schließlich Teil jedes Teenager Lebens. Sogar einen extra neuen Spitznamen legte es sich zu: Aus »SARS-CoV-2« wurde »B.1.1.7.« - klingt ja auch deutlich mehr Gangster, oder so.

Aber bei all dem Getöse und dem riesigen globalen Erfolg, auch dank vieler Fans aus Amerika und Brasilien, hatte der kleine Virus-Rockstar doch einen großen Fehler gemacht und war zu vielen klugen Wissenschaftlern wüst auf die Füße getreten: Ein Impfstoff war da. Und wie so oft bei großen Künstlern und chemischen Präparaten, geht das auf lange Sicht nicht gut aus.

Die ersten Risse in der großartigen Virus-Künstler-Karriere lassen sich schon erkennen. Nachdem in nur zwei Monaten beinahe 50 Prozent der Israelis geimpft worden sind, scheint Corona ein wichtiger Markt im Nahen Osten wegzubrechen. Und auch in der heimischen Bundesrepublik sieht es trotz bester Versuche der Bürokratie, nur möglichst wenig Impfstoff zu ordern und so die Karriere des Virus künstlich zu verlängern, doch eher schlecht aus für den langfristigen Erfolg.

Aber man sollte ja nicht die guten Manieren und Wünsche vergessen: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Corona. Auf dass es dein Letzter ist!