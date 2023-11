Ein Blick auf die Welt der Autokennzeichen: Bedeutung, Geschichte und Vielfalt

Spannende Fakten über Autokennzeichen

Seit dem 1. September 2023 gibt es eine neue Regelung, die viele Kfz-Halter freuen dürfte. Ein Fahrzeug darf nun nämlich direkt nach der Online-Anmeldung am Straßenverkehr teilnehmen. Zwar war es schon seit 2019 möglich, Neuwagen im Internet anzumelden, bisher musste aber immer gewartet werden, bis die erforderlichen Dokumente per Post eintrudelten. Jetzt reicht in den ersten zehn Tagen ein digitaler Nachweis aus. Voraussetzung: Das Kennzeichen muss bereits vorliegen. Apropos Kennzeichen: Hinter unseren heutigen Nummernschildern steckt eine interessante Geschichte!

Mit den alten Römern fing alles an

Streng genommen gab es die ersten Kennzeichen schon im Römischen Reich: Damals wurden nämlich schon Streitwagen gekennzeichnet. In Deutschland erhielt das erste Auto erst 1896 sein Kennzeichen. Wenige Jahre später einigten sich die 26 Bundesstaaten des ehemaligen Deutschen Reiches auf ein einheitliches Kennzeichensystem. Die Vergabe war damals aber noch sehr überschaubar, denn am Stichtag 1. Oktober 1907 mussten im gesamten Reichsgebiet lediglich 10.115 Pkw, 957 Lkw und 15.954 Krafträder registriert werden. Die heutigen Autokennzeichen wurden in der Bundesrepublik Deutschland im Juli 1956 eingeführt. Zum Jahresbeginn 1991 übernahmen auch die neuen Bundesländer das System. Dessen Aufbau ist immer gleich. Der erste Teil umfasst ein bis drei Buchstaben und dient der Unterscheidung von Städten und Landkreisen. Dann folgen maximal zwei Buchstaben und bis zu vier Ziffern, die zusammen die Erkennungsnummer für die eindeutige Fahrzeugidentifikation bilden. Wie sich die Kennzeichen im Laufe der Zeit verändert haben, ist übrigens gut im Nummernschildmuseum in Sachsen zu sehen. Die Themenbereiche erstrecken sich von alten Nummernschildern für Pferdedroschken über internationale Kennzeichen aus zahllosen Ländern der Erde bis hin zu deutschen Kennzeichen mit bewussten Wortspielen.

Die Vielfalt der heutigen Autokennzeichen

Neben den klassischen Nummernschildern kennen wir heute viele verschiedene Sonderkennzeichen. Am bekanntesten ist sicherlich das rote Händlerkennzeichen, denn es begegnet uns recht häufig im Straßenverkehr. Es wird für Probe-, Überführungs- und Zulassungsfahrten vergeben. Allerdings darf es nicht mit dem herkömmlichen Überführungskennzeichen verwechselt werden, das an Privatpersonen vergeben wird. Dieses dient dazu, einen gerade gekauften Neu- oder Gebrauchtwagen versichert nach Hause zu bringen. Darum ist es auch nur kurz gültig: nämlich exakt fünf Tage nach der erfolgreichen Beantragung. Oldtimer tragen ganz rechts auf ihrem Nummernschild ein "H". Es steht für "historisch", und das Kennzeichen richtet sich an Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind. Saisonkennzeichen kennen wir hauptsächlich von Motorrädern. Sie sind auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, der auf dem Nummernschild auch stets angegeben ist. Soll ein Pkw ins Ausland exportiert werden, braucht er ein Ausfuhrkennzeichen. Es hat auf der rechten Seite einen breiten roten Rand mit einer Datumsangabe. Dieses Datum bezieht sich auf den letzten Tag des Versicherungsschutzes, das Fahrzeug muss also spätestens an diesem Tag Deutschland verlassen. Immer häufiger zu sehen sind natürlich auch E-Kennzeichen. Sie enden auf der rechen Seite mit einem großen "E", gleichen aber ansonsten einem klassischen Nummernschild.

Folgende Sonderkennzeichen sind nicht ganz so bekannt: