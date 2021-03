Besuchen Sie ein Fußballspiel außerhalb Europas? Hierauf sollten Sie achten.

JESHOOTS.COM on Unsplash

Sind Sie ein echter Fußballfanatiker? Und möchten Sie außer den Spitzenclubs Europas auch andere Clubs auf dem Spielfeld glänzen sehen? Dann sollten Sie eine Reise zu einem Ziel außerhalb Europas in Betracht ziehen. In diesem Artikel lesen Sie über den Aufstieg des Profifußballs in nicht-europäischen Ländern und erhalten Sie einige Tipps für einen Besuch. Bevor Sie Ihre Reise anfangen, ist es wichtig, dass Sie die notwendigen Vorbereitungen treffen. Es gibt eine Reihe von Ländern, für die ein Visum, ein ESTA oder eine eTA erforderlich ist.

Profifußball auch in nicht-europäischen Ländern ein neuer Trend

Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt. Trotz der Tatsache, dass Europa die Supermacht in der Welt des Fußballs ausmacht, mit Clubs, die in der ganzen Welt bekannt sind, wird der Sport auch außerhalb Europas ausgeübt. Immer öfter werden gute Fußballer europäische Vereine verlassen, weil sie von einem nicht-europäischen Club übernommen werden, aber auch Entscheidungen des Weltfußballverbandes FIFA tragen dazu bei, dass wir in Zukunft immer häufiger nicht-europäische Fußballvereine bewundern können.

Zum Beispiel dürfen mehr Länder an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die alle vier Jahre stattfindet. Bis 1978 durften nur 16 Mannschaften teilnehmen, 1982 wurde diese Zahl auf 24 Mannschaften erhöht, 1998 auf 32 und ab 2026 dürfen sogar 48 Länder teilnehmen, was bedeutet, dass immer mehr nicht-europäische Clubs den Weg ins Turnier finden werden. Katar wird das erste arabische Land sein, das die Fußballweltmeisterschaft 2022 ausrichtet. Außerdem wurde der Weltpokal durch die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft ersetzt, an der nicht nur die Sieger der stärksten Kontinente – Europa und Südamerika – teilnehmen dürfen, sondern auch die Sieger der anderen Kontinente.

Ein Visum, eine ESTA oder eine eTA beantragen

Das Kaufen von Eintrittskarten allein reicht leider normalerweise nicht aus, wenn man sich einen Match außer Europas ansehen möchte. Es gibt nämlich auch einige praktische Dinge, die geregelt werden müssen, einschließlich eines Visums. Für viele Länder in Asien und Afrika ist ein Visum erforderlich, für einen Besuch in den USA braucht man ein ESTA und für die Reise nach Kanada eine eTA.

Eine eTA Kanada ist einfacher zu beantragen als ein Visum. Die Kosten betragen 19,95 € pro Person und Sie erhalten das Dokument in der Regel innerhalb weniger Minuten. Ab dem Moment der Erteilung ist die eTA fünf Jahre gültig. Mit der eTA können Sie beliebig oft nach Kanada reisen, solange die einzelnen Reisen alle innerhalb der fünfjährigen Gültigkeitsdauer stattfinden und die Dauer des Aufenthaltes in Kanada die maximale Aufenthaltsdauer von sechs Monaten nicht übersteigt. Auf diese Weise können Sie mehrere Fußballspiele besuchen – möglicherweise über die fünf Jahre verteilt. Bitte beachten Sie, dass auch Kinder die eTA für die Einreise nach Kanada benötigen. Auch Visums und das ESTA haben oft eine lange Gültigkeitsdauer, sodass es möglich ist, den Besuch eines Fußballspiels zu verlängern, indem man ihn mit einem Urlaub kombiniert. Es wird dringend empfohlen, die erforderliche Reisegenehmigung rechtzeitig zu beantragen, damit Ihre Abreise gewährleistet ist und Sie Ihre Fußballtickets nicht umsonst gekauft haben.