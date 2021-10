Ein Lichtermeer im Winter

An dem Ort, an dem für gewöhnlich Kinderaugen hell leuchten, erstrahlen ab dem 18. November wieder über 1.500.000 bunte Lichtpunkte. Der »Christmas Garden« lässt erneut die Wilhelma erleuchten. In diesem Jahr wird durch ein umfangreiches Hygienekonzept ein besinnliches Open-Air Erlebnis möglich.

Es ist die schönste Zeit des Jahres, wenn der funkelnde abendliche Rundweg Stuttgarts berühmte Wilhelma endlich wieder erleuchtet. In diesem Winter nimmt der romantische Spaziergang eine magische Route mit ganz neuen Lichterwelten, die auch die Besucher aus den vergangenen Jahren immer wieder neu überraschen. Der Christmas Garden lädt dazu ein, in aller Ruhe die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen. So kann man durch eine winterliche Oase in stimmungsvoller, festlicher Atmosphäre flanieren.

Seit der Eröffnung im Jahr 2018 entwickelte sich der Christmas Garden Stuttgart zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Weihnachtszeit. In 2019 wurden über 950.000 Besucher in Deutschland und Spanien von mehr als 10 Millionen Lichtpunkten in Weihnachtsstimmung versetzt, bevor im vergangenen Jahr Corona zu einer Absage führte. In diesem Jahr geht es dafür endlich wieder los. Die Wilhelma wird sich auf einem ca. zwei Kilometer langen Rundweg in eine glitzernde Märchenlandschaft verwandeln.

Viele neue, einzigartige Highlights mit passender musikalischer Begleitung und individuellen Kompositionen wurden exklusiv für den Christmas Garden 2021 entworfen und sind nur hier zu erleben. Das »Wassermärchen« begeistert mit einem Lichtkunstwerk aus Wassernebel und einer Videoprojektion und lässt phantasievolle, leuchtende Motive auf einer imposanten Wasserwand entstehen. Die glitzernde Christmas Garden »Kathedrale des Lichts« lässt Tausende winzige Leuchtdioden zu einem strahlenden, über 20 Meter langen Tunnel werden. So wird der Sternenhimmel zum Greifen nah. Auch der Publikumsliebling aus 2019, das »Field of Lights«, ist wieder dabei – noch größer und eindrucksvoller als beim letzten Mal. Auf einer großen Wiese werden Tausende von Lichtpunkten zu einer perfekt abgestimmten Melodie animiert und erwecken so die Illusion eines bewegten, schillernden Bildmotivs.

Der Besuch des Christmas Garden ist ein Erlebnis, das für Erwachsene und Kinder alles bietet, was einen weihnachtlichen Ausflug ganz besonders macht. Ein idealer Abend für Romantiker, Paare, Freunde, Kollegen und die gesamte Familie.

Alle Infos: www.christmas-garden.de