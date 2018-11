Ein Vierteljahrhundert MORITZ-Das Stadmagazin, die Region und die Welt

MORITZ feiert 25 Jähriges und im vergangenen Vierteljahrhundert war einiges los - in der MORITZ-Region, wie auch im ganzen Land und auf der ganzen Welt. Manches bleibt für immer in Erinnerung. Einige wichtige und teilweise unvergessliche Ereignisse in 25 Jahren mit MORITZ-Das Stadtmagazin haben wir in einem Zeitstrahl zusammengefasst.

1993

Startschuss für MORITZ

Oktober 1993: Die erste MORITZ-Ausgabe.

Das Abenteuer beginnt! Im August 1993 wird die MORITZ-Verlags- GmbH von Inhaber und Geschäftsführer Ingo Eckert in Heilbronn gegründet. Im Oktober erscheint die erste Ausgabe. Das Verbreitungsgebiet deckt den Heilbronner Stadt- und Landkreis ab und erstreckt sich bis Mosbach, Sinsheim und Öhringen.

1994

MORITZ goes NOK

1994: Die erste MORITZ-Ausgabe für den Neckar-Odenwald-Kreis

Wegen großer Nachfrage wird das Verbreitungsgebiet von MORITZ im Süden bis Ludwigsburg erweitert. Das Team der Mosbacher Stadtzeitung wird aufgrund einer Neuorientierung des alten Herausgebers übernommen. In der Mosbacher Schwanengasse wird ein Büro bezogen. Schrittweise wird aus Stadzeitung der MORITZ.

1995

1. Hohenloher Ausgabe

April 1995: Die erste MORITZ-Ausgabe für die Region Hohenlohe.

MORITZ erscheint nun auch mit einer Hohenloher Ausgabe als Kooperationsmodell mit zwei Hohenloher Unternehmerinnen: Simone Burkert und Ursula Schrader. Vom Martersgässle in Öhringen aus wird die MORITZ Ausgabe Hohenlohe produziert. Das erste Heft MORITZ Hohenlohe erscheint im April 1995. Später wird das Team von der MORITZ-Verlags-GmbH übernommen und das Büro noch einige Jahre weitergeführt.

1999

Der Schritt nach Stuttgart

Neues Layout und Verbreitungsgebiet: Ab 1999 gibt es den MORITZ auch für die Region Stuttgart.

1999 sieht MORITZ zunächst rot und verpasst allen Lokalausgaben ein einheitliches, rotes Titel-Layout. Gleichzeitig erweitert MORITZ sein Verbreitungsgebiet bis nach Stuttgart und ein Büro im Stuttgarter Zentrum in der Paulinenstraße wird bezogen. Im November erscheint die erste Ausgabe MORITZ Reutlingen/Tübingen.

Es wird dunkel

Sonnenfinsternis im August 1999

Am 11. August verschwindet die Sonne für 137 Sekunden hinter dem Mond. Totale Sonnenfinsternis. Die Menschen feiern das Jahrhundertereignis an allen Ecken und Enden und auch MORITZ ist dabei.

Beginn einer Ära

Prägte eine Ära in Heilbronn: Ex-Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach.

Von 1999 bis Ende April 2014 prägte Helmut Himmelsbach als Oberbürgermeister das Bild der Stadt Heilbronn. Im Jahr 2000 wird er Vorsitzender des Regionalverbands Heilbronn-Franken und der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, den er während seiner Amtszeit als OB, die 2014 endet, innehat.

2001

Neues Gewand

Im Oktober 2001 wird die Festhalle Harmonie in Heilbronn zum Konzert- und Kongresscentrum.

Hier geben sich Stars und Sternchen aus dem Show- und Musikbusiness die Klinke in die Hand: Für 35 Millionen Euro wird die Festhalle Harmonie im Jahr 2001 zu einem Konzert- und Kongresscentrum umgebaut. Im Oktober findet die feierliche Einweihung statt. MORITZ ist wie immer vor Ort.

2002

Goodbye D-Mark

Neue Währung: 2002 hält der Euro als Zahlungsmittel Einzug.

Egal ob in Stuttgart oder Heilbronn: ganz Deutschland mosert, dass durch die Einführung des Euros alles teurer wird ... außer MORITZ! Das Stadtmagazin ist auch nach der Währungsreform für seine Leser kostenlos! Einen besseren Kosten-Nutzen- Faktor kann es gar nicht geben ...

2004

MORITZ Sonderhefte

Die neu konzipierten MORITZ Sonderhefte erscheinen erstmals im handlichen DIN A5 Format. Die Sonderhefte Hochzeit Trends, Job & Karriere, Bauen & Wohnen, Auto & Motorrad, Gastro, Fit & Gesund sowie Beauty & Wellness haben sich bis heute mehrfach etabliert und sind teilweise DIE redaktionellen Führer durch die Region.

125 Jahre Kunst

Im Jahr 2004 schon 125 Jahre alt: Der Heilbronner Kunstverein.

Der Heilbronner Kunstverein wird 125 Jahre alt. Er wurde 1879 von Bürgern der Stadt Heilbronn gegründet. Seine Aufgabe damals wie heute ist die Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst u.a. durch Ausstellungen mit Arbeiten zeitgenössischer Künstler.

2005

First Lady

Angela Merkel schafft es 2005 als erste zur Bundeskanzlerin gewählt zu werden.

Frauen-Power: Nach einem knappen Sieg der Unionsparteien bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 löst Angela Merkel Gerhard Schröder als Bundeskanzler ab und führte eine große Koalition mit der SPD bis 2009. Nach der Bundestagswahl 2009 geht sie mit der FDP eine schwarzgelbe Koalition ein, der 2013 eine erneute große Koalition folgt, die 2017 fortgesetzt wird.

Stadtbahn goes East

Die Stadtbahn Heilbronn fährt seit 2005 auch bis nach Öhringen.

Der Ausbau der Stadtbahnstrecke vom Heilbronner Hauptbahnhof durch die Kaiserstraße über den Heilbronner Osten bis nach Öhringen ist beendet. Die Stadtbahn durchquert Heilbronn nun von Westen nach Osten.

Viehauktion, Messehalle & Sportarena

Mehrzweckhalle seit 2005: Die Hohenlohe Arena.

Am 12. März 2005 öffnet die Arena Hohenlohe ihre Pforten. Die Mehrzweckhalle im wahrsten Sinne des Wortes liegt in Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall direkt an der A6 und ist schon von weitem als markante Rundhalle sichtbar. Die Nutzung erstreckt sich von Viehauktionen über Abi-Partys und Konzerte bis zu großen Messen und Spielstätte von großen Sportereignissen. Seit dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga finden hier auch die Heimspiele der Crailsheimer Merlins statt.

2006

Sommermärchen in der Region

Das Sommermärchen war auch in der MORITZ-Region ein Erlebnis - insbesondere am Spielort Stuttgart.

Ganz Deutschland feiert mit der Fußball-WM 2006 ein gigantisches Sommermärchen - und die MORITZ-Region ist mitten drin statt nur dabei, schließlich ist das Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart Austragungsort des Spiels um Platz 3, bei dem sich Deutschland mit einem fulminanten 3:1-Sieg über Portugal die Bronzemedaille sichert.

Museum

Im Mai 2006 eröffnet: Das Mercedes-Benz Museum.

Unweit entfernt vom Stadion öffnet derweil im Mai 2006 auch das Mercedes Benz Museum seine Pforten. Das Museum ist das mit Abstand meistbesuchte in Stuttgart; bis 2018 besuchten es mehr als neun Millionen Menschen aus über 190 Nationen.

Kulturzentrum

Seit 2006 Heimat für Kultur in Reutlingen: Das franzK.

2006 begann die große Reutlinger Kulturkonzeption in deren Rahmen der Kultur in Reutlingen mehr und vor allem neuer Raum gegeben wurde. Das erste Bauvorhaben war das franz.K, das 2008 eröffnete. Seitdem besuchten über eine halbe Millionen Menschen das neue soziokulturelle Zentrum.

2007

BuGa kommt

Zuschlag: Die Bundesgartenschau kommt 2019 nach Heilbronn.

Die Stadt Heilbronn erhält den Zuschlag für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2019. Als Veranstaltungsgelände wird das gut 40 Hektar große ehemalige Bahnareal zwischen Insel-Hotel und Hauptbahnhof dienen, das jahrzehntelang brach lag. Im Zuge der Buga wird auf dem Areal ein neues Stadtviertel entstehen.

Polizistenmord

Die Tötung der Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn im Frühsommer erregt großes Aufsehen und bringt die Stadt international in die Schlagzeilen.

Meisterfeier

2007 führte Armin Veh den VfB Stuttgart zur Meisterschaft.

Der VfB Stuttgart feiert – und MORITZ feiert mit. Ganz Stuttgart steht Kopf! Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Energie Cottbus am letzten Bundesliga- Spieltag sichert sich die Mannschaft von Trainer Armin Veh um Stürmer-Star Mario Gomez die Deutsche Fußball Meisterschaft - kleiner Wermutstropfen: Das Double wird durch eine 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg im Pokal-Finale kurz darauf leider verpasst.

Stadion Baubeginn

2007: Spatenstich für die Heimspielstätte der TSG Hoffenheim.

2007 wird mit dem Neubau der bundesligatauglichen Rhein-Neckar-Arena an der A 6 bei Sinsheim begonnen, welche am 24. Januar 2009 nach 22 Monaten Bauzeit mit dem Eröffnungsspiel der TSG Hoffenheim gegen eine Auswahl der Rhein-Neckar-Region eröffnet wird.

OB Boris Palmer

"Grüner" Bürgermeister für Tübingen ab 2007: Boris Palmer.

Tübingen macht blau oder doch eher grün und ist als Forschungs- und Zukunftsstadt dem Land damit gute vier Jahre voraus. Mit Boris Palmer wird das erste Mal ein Grüner Oberbürgermeister in der Universitätsstadt. MORITZ folgt seitdem aufmerksam Palmers findigen Projekten, die das Tübinger Kunst- und Kulturleben enorm bereichern.

2008

Shoppen gehen

2008 eröffnet die Stadtgalerie den Heilbronnern neue Shopping-Möglichkeiten.

Pro und Contra wurden lange diskutiert - nicht zuletzt wegen der markanten Architektur. Jetzt wird die Heilbronner Stadtgalerie auf dem ehemaligen Landerer-Areal eröffnet. Betrieben wird sie von der ECE-Projeketmanagement Gmbh&Co. KG (Otto-Gruppe) aus Hamburg.

Würth Open Air

Das Würth Open Air Festival geht 2008 in die Pause, um 2012 mit Acts wie Ich & Ich zurück zu kommen.

Das Würth Open Air »gönnt« sich als eines der alljährlichen Highlights im MORITZ-Terminkalender der Region ab 2008 eine kleine Auszeit. 1997 mit Acts wie Bonnie Tyler, den Weather Girls oder Mannfred Mann‘s Earth Band gestartet, stehen 2008 Bands wie Revolverheld, UFO oder Nazareth hier auf der Bühne. Die 13. Auflage des Open Airs findet danach dann wieder 2012 in Gaisbach statt und überrascht mit einer neuen Örtlichkeit. Auf dem Verladehof in der Reinhold-Würth-Straße, mit Blick auf die Bühne, das Verwaltungsgebäude und den Museumsplatz, feiern insgesamt rund 5000 Menschen zu den Songs von u.a. Ich und Ich das Comeback.

Eisbär Wilbär

Eisbär Wilbär wird 2008 zur Hauptattraktion in der Wilhelma.

Blitzlichtgewitter in der Wilhelma. Auch MORITZ drückt in dem zoologisch-biologischen Garten immer mal wieder gerne auf den Auslöser und berichtet über das beliebte Ausflugsziel. Im Frühjahr 2018 stand Jung-Eisbär Wilbär im Fokus und bescherte der Wilhelma bis zu seinem Abtransport 2009 besonders hohe Besucherzahlen.

Erstklassig

Ralf Rangnick führte die TSG Hoffenheim 2008 in die erste Bundesliga.

Der Plan geht auf. Die TSG Hoffenheim schafft den direkten Durchmarsch in die Bundesliga. Trotz einer leichten Schwächeperiode gegen Mitte der Rückrunde erreicht die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick (Foto) zum Saisonende den zweiten Tabellenplatz und damit als Neuling den sofortigen Aufstieg in die Bundesliga. Dabei kann vor allem die Hoffenheimer Offensive überzeugen. Die Winterneuzugänge Obasi und Demba Ba erzielen jeweils zwölf Treffer, Copado steuert zehn Tore bei. Nach dem 5:0 gegen Fürth feiern Fans und Spieler mit Bierduschen auf dem Platz. Selbst Mäzen Dietmar Hopp ist ganz aus dem Häuschen.

2009

Experimenta in Heilbronn

2009 eröffnete das Science-Center Experimenta in Heilbronn.

Im alten, völlig umgebauten ehemaligen Getreidespeicher Hagenbucher nahe der Hefenweiler Insel eröffnet mit der »Experimenta« das zurzeit größte Science-Center Süddeutschlands. Es soll eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Schülergruppen werden.

3 Schlösser und eine Festung

Die MHP-Arena in Ludwigsburg als Austragungsort für Events wurde 2009 eröffnet.

Im Oktober 2009 öffnet mit der MHP Arena eine neue Veranstaltungsstätte für Sport, Konzerte und Shows in Ludwigsburg ... und wird direkt zu einem wichtigen Partner von MORITZ. MORITZ berichtet über und auch aus dem Schmuckkästchen, das die Basketballer der MHP RIESEN mit dem Slogan »Ludwigsburg hat drei Schlösser und eine Festung!« würdigen.

Baubeginn der Stadthalle Reutlingen

Seit 2009 dient die Stadthalle Reutlingen als Kultur- und Kongresszentrum.

Reutlingen bekommt sein neues Schmuckkästchen. Mit bester Lage in der Innenstadt eröffnet die Halle nach gut fünf Jahren Bauzeit. Das hochmoderne und umweltfreundliche Kultur- und Kongresszentrum hat sich seitdem als absoluter Fels im Reutlinger Stadtleben etabliert. MORITZ hat die Stadthalle auf ihrem Weg begleitet und durfte viele der prominenten Acts präsentieren.

2010

Neuer Glanz

2009 beginnen die Bauarbeiten für das neue Stadiondach in Stuttgart.

Zwischen 2009 und 2011 bekommt die Mercedes-Benz- Arena in Stuttgart für Gesamt- Umbau-Kosten in Höhe von 77,81 Millionen Euro einen neuen Anstrich verpasst ... MORITZ begleitet den Umbau und spendiert seinen Lesern u.a. zur Fertigstellung ein mehrseitiges Special zur VfB-Heimspielstätte.

2011

Es grünt so grün...

Winfried Kretschmann - ab Mai 2011 Ministerpräsident Baden-Württembergs.

Baden-Württemberg wird grün. Seit dem 12. Mai 2011 ist Winfried Kretschmann neunter Ministerpräsident von Baden- Württemberg und als solcher der erste von den Grünen gestellte Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes ... natürlich gratuliert auch MORITZ.

Start mit Festakt

Mai 2011: Eröffnung des Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn.

Nach nur 20 Monaten Bauzeit wird am Freitag, den 30. September 2011 der Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung eröffnet. Neben zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft inklusive dem badenwürttembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist auch MORITZ zu Gast.

2011/12

Deutscher Meister

Foto: Manfred Löffler
Die German Bowl Gewinner auf dem Schwäbisch Haller Rathaus-Balkon

Als echte Champions entpuppen sich 2011 und 2012 die Schwäbisch Hall Unicorns. Das American Football Team gewinnt 2011 die erste Deutsche Meisterschaft und lässt ein Jahr später direkt den zweiten Titelgewinn folgen. 2017 und 2018 folgen Meisterschaft

Nummer drei und vier. MORITZ gratuliert den Champions regelmäßig und berichtet somit auch frühzeitig immer wieder über die aktuelle Trendsportart American Football.

2012

MORITZ präsentiert

2012 präsentiert MORITZ große Events wie Konzerte von Weltstars.

MORITZ hat sich in der Region als auflagenstärkstes Monatsmagazin fest etabliert und präsentiert einige der wichtigsten und größten Events der Region. Beim umjubelten Konzert von Superstar Bryan Adams in der ausverkauften Schleyer-Halle ist MORITZ als Präsentator mit von der Partie - ein Jahr später geht es mit Bon Jovi als Präsentationspartner sogar noch eine Nummer größer auf den Cannstatter Wasen.

Man geht Baden

Ganz neue Bademöglichkeiten seit 2012 in Sinsheim.

Der Kraichgau hat ein neues Bad der Superlative: Entspannung und Wohlfühlatmosphäre unter mehr als 400 tropischen Palmen, dazu einen imposanten Panoramablick auf die mittelalterliche Burg Steinsberg - das bietet die Badewelt Sinsheim

2013

Stadtbahn Nord

Stadtbahn Nord

Die Stadtbahntrasse wird erweitert und führt über das Sülmer Tor in Heilbronn durchs Industriegebiet zunächst bis nach Neckarsulm. Von dort geht die Fahrt nun weiter gen Norden nach Mosbach.

Neuer OB in Stuttgart

Ab 2013 wird Stuttgart grün regiert. Neuer OB: Fritz Kuhn.

MORITZ bleibt sich seiner Farbe auf der Titelseite auch weiterhin treu - MORITZ bleibt rot! Allerdings wird Stuttgart grün. Fritz Kuhn wird am 7. Januar 2013 neuer Oberbürgermeister von Stuttgart und damit der erste grüne Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt.

Verhagelt

Hohe Schäden beim Hagelsturm 2013

Der schlimmste Hagelsturm des noch jungen Jahrhunderts fegte über die Region hinweg und verursachte die höchsten Schäden aller Hagelunwetter in der Geschichte Deutschlands. Tischtennis große Hagelkörner verletzten mehrere hundert Menschen und oder zerstörten Fahrzeuge, Fassaden und Dächer.

2014

Weltmeisterlich Hoch 4

WM 2014 - Fussball-Weltmeister Deutschland.
Fanta4 Jubiläum 2014: 25 Jahre Fanta4

Die Fantastischen Vier machen es MORITZ vor und feiern ihr 25jähriges Jubiläum. Die Stuttgarter Vorzeige-Hip- Hoper sind generationenübergreifend das musikalische Aushängeschild der Landeshauptstadt und vermutlich einer der am häufigsten im MORITZ angekündigten Live-Acts. Zudem knallen am 13. Juli 2014 in ganz Deutschland die Sektkorken und auch auf den Straßen in den MORITZ Hochburgen wie Stuttgart oder Heilbronn wird kräftig gefeiert: Deutschland wird zum vierten Mal Fußball- Weltmeister!

Neuer OB

2014 zum Heilbronner OB gewählt: Harry Mergel.

Auf die Ära Himmelsbach folgt am 1. Mai 2014 Harry Mergel als Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn. Mergel gewann die Wahl am 16. März im ersten Wahlgang mit 55,9 Prozent.

Von Künzelsau aus ins All

Alexander Gerst

Am 18. September 2011 nominierte die ESA den Künzelsauser Alexander Gerst für einen Raumflug zusammen mit dem Russen Maxim Surajew und dem US-Amerikaner Reid Wiseman zur Internationalen Raumstation ISS. Der erfolgreiche Nachtstart von Sojus TMA-13M findet am 28. Mai 2014 um 19:57 UTC in Baikonur statt.

2016

Neues Zuhause

2016 zieht MORITZ in sein neues Heim mit Eventhalle in Ellhofen um.

MORITZ zieht um und vergrößert sich. Der neue Firmensitz ist nun in Ellhofen. Gleichzeitig feiert die an das Verlagsgebäude angegliederte MORITZ Eventhalle ihre Premiere als Party-Location.

Land Unter

Schweres Schicksal für die Bürger im Neckar-Odenwald Kreis beim Unwetter im Mai 2016.
Auch die Region Hohenlohe war von dem Unwetter im Mai 2016 stark betroffen.

In der Nacht auf den 29. Mai trifft ein schweres Unwetter die Region. Ende Mai 2016 fegt Sturmtief Elvira über Baden-Württemberg. Kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen setzen Keller und Garagen unter Wasser. Autos und Bäume schwimmen an den Häusern vorbei. In Mosbach wird die Innenstadt überflutet, in Billigheim der Friedhof. In Neckargerach bricht ein Damm. In Eberbach steht das Wasser einen halben Meter hoch. Wie durch ein Wunder kommen keine Menschen zu Schaden. Sintflutartige Regenfälle führen zu großen Verwüstungen in ganz Hohenlohe.

2017

Sportlich Ambitioniert

Foto: Gerd Käser
John Patrick

MORITZ wird sportlich! Neue Inhalte sorgen für frischen Wind. Der Sport hält redaktionellen Einzug: Handball-Weltmeister Mimi Kraus gewährt MORITZ private Einblicke und Nationaltorhüterin Dinah Eckerle zeigt in MORITZ exklusiv ihre privatesten Tattoos. Der Basketball-Bundesligist MHP RIESEN Ludwigsburg geht als erster Profi-Club mit MORITZ eine Medienpartnerschaft ein und feiert direkt anschließend das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte - im Jahr darauf folgt eine weitere Medienpartnerschaft mit dem Allianz MTV Stuttgart.

20 Jahre Kultur

Foto: Stadt Mosbach
Leiter des Stadtmuseums Stefan Müller, Geschäftsführer der Alten Mälzerei Michael Keilbach, OB Michael Jann und Elke Wagner von der Alten Mälzerei

Die Alte Mälzerei ist 20 Jahre jung. Das beliebte Kultur und Tagungszentrum in Mosbach ist Veranstaltungsstätte für den gesamten Kreis und wird für Kultur, Show und Theatergastspiele, Konzerte, Diavorträge, Messen, Comedy, Vereinsfeiern und private Events vermietet. 1908 wurde die Mälzerei von der Privatbrauerei Hübner errichtet und lag damals noch am Rand der Stadt. Bis in die 60er Jahre wurde hier Malz für die Bierproduktion verarbeitet.

Künzelsauer Kultur-Oase

Die Eröffnung des Carmen Würth Forums fand 2017 feierlich statt.

Mit einem großen Festakt wird am 18. Juli das neue Kongress- und Kulturzentrum Carmen Würth Forum in Künzelsau-Gaisbach eröffnet. An diesem Tag feiert Carmen Würth ihren 80. Geburtstag.

950 Jahre

Backnang feiert sein großes Stadt-Jubiläum mit einem eigenen MORITZ-Sonderheft.

2018

10 Jahre Haigern Live!

Eine Dekade Haigern Live wurde 2018 gefeiert.

Seit zehn Jahren rocken Bands und Sänger alljährlich den Haigern für den guten Zweck – und MORITZ ist als Medienpartner stets mit von der Partie. Ein Highlight abseits der Bühne ist dabei der MORITZ-Luftgitarren-Wettbewerb. Dieses Jahr sind über 30.000 Besucher dabei.

Strenger Ton

Seit 2018 schreibt Ausbilder Schmidt Kolumnen für MORITZ.

Schluss mit lustig ... oder eben doch gerade lustig?!? Bei MORITZ weht ein neuer Wind, es hat sich ausgeluscht. Kult-Comedian und TV Star Ausbilder Schmidt schreibt exklusive Gast-Kolumnen im MORITZ.