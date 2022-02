Einer der größten Einflüsse auf den deutschen Forex Markt ist mobiles Handeln

Einkaufen, Impfnachweise, soziale Interaktionen, Freizeit: Ein immer größerer Teil unseres Lebens findet am Smartphone statt. Kein Wunder also, dass die fortschreitende Digitalisierung jetzt auch den Devisenmarkt erreicht hat. In unserem Artikel erklären wir, was mobile Trading ist und was dieser Trend für Anleger bedeutet.

Was ist mobile Forex Trading?

Deutschland ist einer der größten Märkte für den Devisenhandel. Und das aus gutem Grund. Schließlich sind Fremdwährungen in Zeiten von starken Börsenkursschwankungen und unvorhersehbaren politischen Entwicklungen eine bessere Anlageoption als jemals zuvor. Kein Wunder also, dass die verschiedensten Arten von Anlegern aktuell auf die Forex-Märkte strömen. Hedgefonds, Banken, Privatinvestoren – immer mehr Menschen legen ihr Geld in Fremdwährungen an. Und sogar die türkische Regierung investiert am Devisenmarkt. Das gilt besonders für Deutschland.

Lange Zeit lief der Devisenhandel dabei nur über Desktops und telefonische Kommunikationskanäle. Das ändert sich jetzt allerdings. Denn die immer weiter fortschreitende Digitalisierung sowie der immer stärkere Trend hin zu mehr Home Office, haben eine neue Art des Devisenhandels zur beliebtesten Option für Investoren werden lassen: Das mobile Trading.

Mobile Trading bezeichnet, wie der Name bereits vermuten lässt, den Handel von einem mobilen Endgerät aus, wie dem Smartphone oder Tablet. Die mobilen Anwendungen der Forex Märkte stehen den vollwertigen Desktop Versionen dabei inzwischen in nichts mehr nach: Nutzer können am Smartphone genau dieselben Funktionen nutzen und damit genauso effektiv am Handel teilnehmen.

Wie beeinflusst mobile Trading den Devisenmarkt?

Austin Distel on Unsplash

Mobile Trading sorgt dafür, dass ein immer größerer Teil des Forex Handels nur noch von mobilen Endgeräten durchgeführt wird. War das bevorzugte Kommunikationsmittel für den Währungshandel in der Vergangenheit noch das Telefon, so haben die Apps inzwischen bewiesen, deutlich effizienter, günstiger und vor allem leichter verfügbar zu sein. Darüber hinaus ist der Handel über das Smartphone deutlich natürlicher für die Trader der jüngsten Generation.

Der erzwungene Wechsel hin zu mobile Trading während des letzten Jahres auf Grund der Corona-Pandemie hatte noch einen ganz anderen Effekt: Da der Umstieg ohne größere Sicherheitsvorkommnisse gelang, konnten die Bedenken von Aufsichtsbehörden, Banken und Großkunden in Bezug auf das mobile Trading deutlich reduziert werden.

Diese Entwicklung hat auch dafür gesorgt, dass Forex Trading inzwischen nicht mehr nur Experten vorbehalten ist. Die verschiedenen mobilen Anwendungen sind auf maximale Benutzer-Freundlichkeit ausgelegt und ermöglichen es daher auch Einsteigern, erfolgreich und unkompliziert am Forex Trading teilzunehmen. Wenn du dich selbst von diesen Vorteilen überzeugen willst, dann finde den richtigen Mediator für den Forex Handel.

Welche Auswirkungen hat das?

Die zunehmende Beliebtheit von mobilem Trading und die abnehmende Ablehnung von Großkunden und Aufsichtsbehörden gegenüber dieser Methode hat vor allem einen Effekt: Der Trend weg von personenbezogenen und hin zu softwarebezogenen Anwendungen in der Finanzbranche verschärft sich weiter.

Dadurch dürfte sich Forex Trading auch weiter der Öffentlichkeit öffnen – Banken und andere Finanzplattformen haben das mögliche Marktpotenzial hier längst erkannt. Endkunden können sich davon noch bessere Handels-Konditionen sowie ein allgemein besseres Benutzererlebnis erwarten. Für den Einstieg in den Forex Handel gab es also noch nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt.