Einführung in die Zahlungsmethoden von Online Casinos in Deutschland

Die Zahlungsmethoden deutscher Online Casinos sind vielfältig. Auf dem Markt tummeln sich etliche Anbieter, bei denen man seine Einzahlungen sowie Auszahlungen sorgenfrei abwickeln kann. Doch welche Zahlungsdienstleister sind empfehlenswert und worin unterscheiden sie sich? In diesem Artikel bewerten wir das Thema, damit es keine Unklarheiten mehr gibt und jeder die für sich passende Zahlungsart finden und nutzen kann.

Warum ist eine sichere Zahlungsmethode wichtig?

Eine vertrauenswürdige Zahlungsmethode ist besonders für Spieler im Casino wichtig. Schließlich möchte man sein Geld mit gutem Gewissen an das Casino senden, ohne eine Verzögerung oder gar einen Verlust des Geldes zu riskieren. Verwendet man für seine Einzahlung oder Auszahlung einen vertrauenswürdigen Zahlungsdienstleister, beispielsweise die Kreditkarte seiner Hausbank oder PayPal, muss man sich keine Sorgen machen.

Das Geld kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb des angegebenen Zeitraums auf dem Spielkonto an. Bei Komplikationen hilft der Kundenservice sofort weiter. Spieler sollten stets nur ihnen bekannte Zahlungsanbieter nutzen, von denen sie wissen, dass sie absolut sicher sind und bestenfalls auch einen deutschen Kundenservice anbieten.

Die beliebtesten Zahlungsmethoden in Online Casinos

Online Casinos bieten viele Möglichkeiten, um Geld ein- und auszuzahlen. Welche Möglichkeit am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Wünschen und Vorlieben ab. Meistens muss man sich nicht mit neuen Zahlungsmethoden auseinandersetzen, da die Casinos in der Regel eine Methode anbieten, mit der man bereits vertraut ist. So besitzen etwa 20 Prozent aller Deutschen bereits eine Kreditkarte . Fast jeder hat ein Bankkonto, mit dem er Überweisungen tätigen kann. Eine neue Zahlungsmethode ist meistens nicht nötig und wird häufig nur aus Bequemlichkeit eingerichtet, wenn man beispielsweise keine zwei Tage auf seine Banküberweisung warten möchte.

Kredit- und Debitkarten als Zahlungsmethode

Neben Kreditkarten besitzen viele Deutsche auch Debitkarten. Kein Wunder also, dass so gut wie jedes deutsche Online Casino auch Kredit- und Debitkarten akzeptiert. Spieler müssen sich nirgendwo zusätzlich anmelden, sondern können einfach ihre Karte nutzen.

Die weite Verbreitung ist nur ein Grund, weshalb so viele Menschen auf diese Zahlungsart setzen. Was für Spieler besonders wichtig ist? Schnelle Transaktionen. Diese lassen sich mit einer Kreditkarte innerhalb von Sekunden abwickeln. Das Geld ist in Sekundenschnelle auf dem Spielkonto. Durch hohes Vertrauen in die eigene Kreditkarte gepaart mit schnellen Transaktionszeiten sind Kreditkarten eine hervorragende Wahl – sowohl für Ein- als auch Auszahlungen.

Der Unterschied zwischen einer Kreditkarte und Debitkarte besteht darin, dass die Debitkarte nur funktioniert, wenn vorher auf sie Geld geladen wurde. Wie auch bei einer Paysafecard muss also vorher Geld auf der Karte sein, um damit sein Spielkonto aufstocken zu können. Diese Methode ist sicher und schnell, weshalb sie auch weit verbreitet ist. Alle ambitionierten Betreiber stellen deshalb sicher, die Einzahlung per Paysafecard anzubieten. Bei namhaften Websites wie Spielhallen.com kann man nachsehen, welche besten Online Casinos diese Zahlungsart anbieten.

Auch wenn Prepaid-, Debit- und Kreditkarten viele Vorteile bieten, sollten Nutzer sich auch über bestimmte Nachteile im Klaren sein. Allerdings ergeben sich diese Nachteile nicht durch das Spielen im Casino, sondern beispielsweise durch Sicherheitsbedenken. Denn bei einer Kreditkarte können beispielsweise die Kreditkartendaten gestohlen werden.

Hier sollte man also vorsichtig sein und seine Kartendaten nur auf vertrauenswürdigen Websites angeben. Des Weiteren können Überweisungsgebühren anfallen, falls die Bank Gebühren für Online-Zahlungen berechnet. Man sollte deshalb nur Kreditkarten nutzen, bei denen die Transaktionen kostenlos sind.

E-Wallets als Zahlungsmethode

E-Wallets zählen definitiv zu den beliebtesten Methoden für Ein- und Auszahlungen in Online Casinos. Wer schon einmal etwas online gekauft hat, hat sicherlich PayPal genutzt. Der Zahlungsdienstleister bietet eine der beliebtesten Zahlungsmethoden für Online-Transaktionen – und das nicht nur in Casinos, sondern generell in deutschen Online-Shops.

Weniger bekannt, aber nicht weniger geeignet, sind die E-Wallets Skrill und Neteller. Auch sie ermöglichen Überweisungen und schnelle Auszahlungen für deutsche Online Casinos, die mit diesen Anbietern zusammenarbeiten. In der Regel sind diese Zahlungsmethoden bei den meisten Casinos verfügbar.

Die großen Vorteile der E-Wallets sind die blitzschnellen Ein- und Auszahlungen. Schnell Geld auf das Spielkonto senden? Dank E-Wallets ist das Guthaben in wenigen Sekunden übertragen und der Spielspaß kann beginnen. Und auch Auszahlungen erfolgen in Windeseile und landen fast sofort in der Wallet. Wer keine Gebühren zahlen möchte, kann mit der Verwendung von E-Wallets nichts falsch machen.

Wer außerdem hohen Wert auf Anonymität legt, ist bei Skrill und Neteller an der richtigen Adresse. Diese Wallets lassen sich komplett anonym nutzen, ohne dass man persönliche Daten preisgeben muss. Für viele Spieler ist dies ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Anbieters.

Banküberweisungen

Natürlich denken viele erstmal an die klassische Banküberweisung, wenn es um Zahlungsmethoden geht. Eine Banküberweisung ist vertraut – sei es für die Zahlung der Miete oder für Abos wie Netflix und Spotify. Wir vertrauen Banken und haben keinen Grund, sich zu sorgen, ob eine Transaktion ankommt. Die Bank wird beauftragt und das Geld landet auf dem Spielkonto – so weit, so gut.

Allerdings gibt es einen Grund, weshalb viele Spieler auf Banküberweisungen verzichten: die lange Bearbeitungszeit. Eine Banküberweisung kann ein bis zwei Arbeitstage in Anspruch nehmen, was viele Spieler abschreckt. Niemand möchte warten, um mit dem Spielen beginnen zu können. Aus diesem Grund sind andere Methoden unter Spielern deutlich beliebter. Trotzdem werden Banküberweisungen in den meisten Online Casinos angeboten.

Kryptowährungen

Nicht jedes Online Casino bietet die Möglichkeit, mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu spielen. Es gibt jedoch immer mehr Anbieter, die das möglich machen. Doch warum möchten manche Spieler lieber ihre Krypto-Kreditkarte verwenden, als das Guthabenkonto mit einer Kreditkarte zu füllen?

Die Gründe können vielfältig sein: Eventuell hat jemand vor ein paar Jahren in Kryptowährungen investiert, die im Wert gestiegen sind und nun verwendet werden wollen. Andere wiederum schätzen die Anonymität und die hohe Sicherheit, die damit einhergeht.

Ein Nachteil ist, dass die meisten Kryptowährungen volatil sind. Das bedeutet, dass sich der Preis schnell ändern kann und der Wert entweder steigt oder fällt. Das macht es schwierig, den Wert der Kryptowährung vorherzusagen. Viele verwenden deshalb lieber herkömmliches Geld, um damit im Casino zu spielen.

Letztendlich muss jeder selbst die Vorteile und Risiken der Zahlungsmethoden abwägen und für sich entscheiden, welche Methode die richtige ist.