Einrichtungstrends für 2020

Warme Grüntöne, erdige Farbnuancen, wunderschönes Rosa, Weinrot, edles Blau und reichlich natürliches und umweltschonendes Holz, die Einrichtungstrends 2020 versprühen angenehme Farben, strahlen Lebensfreude aus und machen das Zuhause nachhaltiger. Auch beim Einrichten gibt es, genau wie in der Mode, nicht nur einen Stil. Der Wohntrend 2020 ermöglicht viel Freiheit und Kreativität.

Gemütlichkeit ist das A und O beim Wohnen 2020

Bei den Wohntrends steht in diesem Jahr der große Wunsch nach einer Ruheoase innerhalb der eigenen vier Wände im Fokus. Sie soll den idealen Gegenpol zum hektischen Alltagsstress darstellen. Zurücklehnen und entspannen, es gibt kaum etwas Angenehmeres, als es sich nach anstrengenden Tagen mit der Familie auf dem Sofa oder auf der Couch bequem zu machen. Die großzügig geschnittenen Polstermöbel kommen besonders voluminös daher. Sie avancieren zu wahren Kuschelinseln im Wohnzimmer. Sie laden zum ausgiebigen Entspannen und gemütlichen Beieinander ein. Im Trend liegen Big Sofas und Wohnlandschaften. Im Einrichtungshaus Porta gibt es eine sehr breite Auswahl an verschiedenen Modellen, die jedem Geschmack und Stil gerecht werden. Auf Wunsch wird auch eine Beratung angeboten.

Holz für mehr Behaglichkeit und Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden

Die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil beim Einrichten der eigenen vier Wände. Insbesondere Holz liegt im Trend. Das Material darf auf den Böden, als Wandverkleidung und an den Decken nicht fehlen. Holz bringt viel Gemütlichkeit und Behaglichkeit in die Räume und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Umwelt geschont wird. Die Voraussetzung ist natürlich, dass es aus nachhaltigem Anbau stammt. So bestehen beispielsweise die Wohnwand, der Esszimmertisch oder das Bett aus rustikalem Holz. Es schafft nicht nur ein natürliches Ambiente, sondern lässt sich auch gut mit unterschiedlichen Elementen kombinieren. Dies erlaubt interessante Stil-Experimente. Daneben werden vermehrt Naturmaterialien, beispielsweise Baumwolle oder Leinen, bei Dekorationen wie Kissen oder Gardinen zu finden sein. Sie schaffen ein einladendes Flair.

Welche Farben sind 2020 angesagt?

Neutrale und vorrangig helle Farbtöne liegen im Trend. Oliv- und Sandtöne, aber auch elegantes Blau, Rosa oder Weinrot halten Einzug in den Wohnräumen. Wer es schlichter mag, kann gern zu klassischen Tönen greifen, beispielsweise Dunkelbraun oder Beige und das Gesamtbild mit farbigen Kissen oder Vorhängen aufpeppen. Allgemein zeigt sich der Wohntrend 2020 mit bunten Farben. Am besten werden bis zu fünf verschiedene miteinander kombiniert, um dem Raum viel Behaglichkeit zu verpassen. Helle Wandfarben bilden eine gute Grundlage für intensivere Farbtöne bei den Möbeln, anderen Einrichtungsgegenständen oder Dekorationen. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Zusammenfassung

2020 zieht viel Farbe in den Wohnräumen ein. Dank der Vielfalt wird jeder Geschmack und Stil abgedeckt. Die Sitzmöbel sorgen für viel Gemütlichkeit, sind aber mit ihrer schlichten Eleganz auch Eyecatcher. Wohlfühlen steht dabei an erster Stelle. In diesem Jahr werden die Wohntrends natürlicher, sodass Holz und Materialien wie Baumwolle stark im Kommen sind. Immer mehr Menschen legen viel Wert darauf, die Umweltbelastung zu verringern. Kissen, Decken und flauschige Teppiche sorgen dafür, dass die Räume gemütlich wirken. Grüne Pflanzen ergänzen den Look. Die Einrichtungstrends 2020 sind vielfältiger denn je. Sie passen in jedes Zuhause und lassen sich sehr einfach im eigenen Heim umsetzen