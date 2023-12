Emotionen: Welche Auswirkungen haben Düfte auf den Gegenüber?

Düfte können Auswirkungen auf die eigene Psyche haben, ein gutes Parfüm kann daher auch das Selbstbewusstsein steigern. Allerdings beeinflusst das Parfüm zugleich auch alle Menschen, mit denen sich unterhalten wird, etwa beim ersten Date.

Wie wirkt ein Parfüm/Duft auf die Psyche?

Jeder Duft hat einen direkten Einfluss auf unsere Gedanken und Gefühle, wobei dies gänzlich unterbewusst passiert. Ein Duft kann ebenfalls eine körperliche Reaktion auslösen, die Stimmung verbessern oder Erinnerungen hervorrufen. Das passiert, weil die Nase mit dem limbischen System des Gehirns verbunden ist. Dieses Hirnareal ist für die Gedächtnis-, Emotions- und Verhaltensregulation verantwortlich.

Insofern kann ein Duft positive, aber auch negative Emotionen hervorrufen. Das ist auch der Grund, weshalb Verkaufsschlager in der Parfümbranche eher gemieden werden sollten, da die Kopfnote sich auch durch den körpereigenen Geruch wenig verändert. Besonders wichtig könnte dies etwa beim ersten Date sein. Hier sind Parfüms zu empfehlen, die eher seltener zu riechen sind. Es lohnt sich, feinste Düfte zu tragen, wenn dies als Element getragen wird, um sich hierin einen Vorteil zu verschaffen.

Jonathan J Castellon auf Unsplash

Parfüm hat Einfluss auf Liebe

Frauen und Männer versuchen gleichermaßen beim ersten Date aufzufallen. Das passiert zwar auch durch die Klamotten, aber den größten Effekten könnte das Parfüm haben – auch wenn hiermit sicherlich nicht übertrieben werden sollte.

Körperhaltung, Stimme, Mimik und Aussehen sind Faktoren, die wir beim Gegenüber sofort wahrnehmen und unterbewusst bewerten. Ob die andere Person sympathisch ist, entscheiden wir aber nicht nur durch die Optik, sondern auch durch den Geruch. So entstand auch die Redewendung, dass sich ein Paar „riechen“ kann.

Beim ersten Kennenlernen sollten aber nicht zu viele künstliche Düfte aufgetragen werden, diese verstecken sich nämlich auch im Deo oder in der Lotion. Das ist wichtig, denn jeder Mensch kann beim Gegenüber der genetischen Passung riechen. Der Geruchssinn wird somit nicht durch fremde Aromen in die Irre geführt.

So hängt das Parfüm mit der Persönlichkeit zusammen

Es wurden zahlreiche wissenschaftliche Studien über die Jahre geführt, so etwa von Alan R. Hirsch. In dieser Studie wurden über 18.000 Teilnehmern ein Persönlichkeitstest ausgehändigt, diese wurden im Anschluss mit den Vorlieben für Duft und Aroma verglichen. Hierbei wurde anschließend in Duftkategorien unterteilt, wenn Aussagen über den Charakter einer Person zugelassen werden konnten. Zu folgenden Entschlüssen kam die Studie unter anderem:

Würzig: Träger von würzigen Düften gelten als starke und leidenschaftliche Persönlichkeiten. Sie lassen den Träger oder die Trägerin als lebendig und selbstbewusst fühlen.

Fruchtig: Diese Menschen werden als lebensfrohe, optimistische und Energie geladene Persönlichkeiten wahrgenommen. Allerdings hat die Studie auch gezeigt, dass diese Menschen auch eher pessimistisch, genervt oder leichter reizbar sind.

Zitrus: Insbesondere bei Männern sind Zitrusdüfte beliebt, denn sie geben eine klare, saubere und energetische Frische. Bei Frauen lässt Zitrus auf einen guten Sinn für Humor, gewisse Kessheit und auf Weiblichkeit schließen.

Floral: Freundliche Düfte, die eine positive Einstellung hervorheben. Gleichzeitig werden diese Düfte eher von Menschen getragen, die Wert auf Freundschaften und Stabilität legen.

Aquatisch: Aromen von Meereswasser und Salz werden von Menschen getragen, die Wert auf Leichtigkeit legen. Träger gelten als elegant, cool und intellektuell.

Fazit

Düfte sind in der zwischenmenschlichen Kommunikation ein wesentlicher Faktor. Wir bewerten unterbewusst nicht nur anhand von optischen Dingen, sondern auch über den Geruch.