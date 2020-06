Endlich Ordnung - gegen das tägliche Chaos in der Handtasche

Die Handtasche gehört für die meisten Frauen zu einem vollständigen Outfit dazu. Und sie tut mehr, als nur gut auszusehen: Frau verstaut darin so ziemlich alles, was sie tagsüber braucht. In dem täglichen Begleiter findet man Smartphones, Schminke, Schmuck, Medikamente, Lebensmittel, Taschentücher, Bücher, Visitenkarten und vieles mehr. Einige Frauen verstauen scheinbar ihr halbes Leben in der Handtasche. Kein Wunder, dass diese oft ein chaotisches Eigenleben führen. Die deutsche Durchschnittsfrau verbringt in ihrem Leben 67 Tage damit, nach Dingen in ihrer Handtasche zu kramen. Wir erklären, wie endlich Ordnung herrscht - und Sie ihre 67 Tage mit etwas Angenehmerem verbringen können.

Tipp 1: Regelmäßig ausmisten

Damit das Chaos erst gar nicht überhandnimmt, hilft nur eines: Ausmisten. Und das am besten regelmäßig. Das schafft nicht nur Ordnung, es ist auch einfach viel hygienischer - Puderreste, Kaugummis und kleine Zettelchen will niemand lange in der Handtasche haben. In dem Zusammenhang kann man die Handtasche gleich einer Grundreinigung unterziehen und sie ausgiebig pflegen. Insbesondere wenn es sich bei der Tasche um ein Lieblingsstück in unverkennbarem Design handelt, für das man einige Euro mehr bezahlt hat, lohnt sich die Wartung. Spezielle Lederpflege schützt die Handtasche außen vor Schmutz und Wasser und hält das Material lange geschmeidig. Angelaufene Metallknöpfe und Details werden mit speziellen Schwämmen aus der Drogerie sauber und glänzend.

Aber Achtung: Taschen aus Leder dürfen nicht nass werden. Daher sollten sie nur sehr vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt und anschließend an der Luft getrocknet werden. Bei anderen Materialien ist nicht ganz so viel Vorsicht geboten.Bei der Grundreinigung wird zuerst einmal alles ausgekippt. Am besten dreht man die Tasche dabei auf links und leert auch alle zusätzlichen Innenfächer aus. Puderreste, Zettel und Sandkörner können mit einem Handstaubsauger entfernt, Flecken mit einem sanften Spülmittel und einem Tuch weggewischt werden. Wie genau Sie welche Art von Flecken entfernen können, erfahren Sie hier. Wenn die Handtasche dann getrocknet ist, wird nur das wieder eingeräumt, was man wirklich braucht. Diese Prozedur bestenfalls wöchentlich wiederholen.

Tipp 2: Ein System schaffen

Viele Taschen besitzen bereits einige eingenähte Fächer. In diesem Fall ist es nicht allzu schwer, jedem Fach eine Funktion zuzuweisen. Wenn die Handtasche jedoch aus einem einzigen Fach besteht, ist es etwas komplizierter, alles organisiert zu halten. In diesem Fall kann man sich selbst ein System schaffen, indem man den Inhalt auf weitere kleine Taschen verteilt: Lippenstift und Handcreme in eine Kosmetiktasche, Textmarker und Stifte in eine Notiztasche, Kaugummis und Energieriegel in eine Snacktasche und so weiter.

Wem das immer noch zu unordentlich ist, für den gibt es sogenannte Handbag-Organizer. Das sind kleine Stofftaschen, die viele vorgefertigte Extra-Taschen enthalten. Organizer gibt es in verschiedenen Größen für verschieden große Handtaschen. Ein weiterer Organisations-Hack: Schlüsselbänder. Der Gegenstand, nach dem wohl am meisten gekramt wird, ist das Schlüsselbund. Daher ist es hilfreich, den Schlüssel stets durch ein eingenähtes Band griffbereit zu haben. Dieses ist in vielen Taschen bereits integriert. Alternativ kann man selbst eines befestigen, beispielsweise am Reißverschlusshaken.

Tipp 3: Schichten

Viele von uns sind an einem einzigen Tag an vielen unterschiedlichen Orten unterwegs. Wir bringen die Kinder zur Arbeit, verbringen den Tag im Büro, treffen uns mit einer Freundin zu einer guten Tasse Kaffee oder zum Dinner mit Kollegen. Beim Einräumen der Handtasche kann man vorausplanen, indem man die Gegenstände bereits so schichtet, wie sie voraussichtlich im Laufe des Tages gebraucht werden. Die Autoschlüssel kommen ganz nach oben, darunter das Mittagessen und zum Schluss die Sportsachen für den Fitnessstudiobesuch nach der Arbeit. Im Laufe des Tages arbeitet man sich dann von oben nach unten vor und braucht so weniger Zeit, um Dinge zu finden. Falls es dennoch unmöglich scheint, sich in der eigenen Handtasche zurechtzufinden: Nützliche Handtaschenlichter können Abhilfe schaffen. Die kleinen Lichter gehen an, wenn man mit der Hand in der Tasche in ihre Nähe kommt und schalten sich nach wenigen Sekunden wieder aus.