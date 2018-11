Engagement für ein starkes Heilbronn

× Erweitern Foto: HMG / istock Kindergruppe Heilbronn

Heilbronn steht für Aufbruch, Qualität, Willkommenskultur und das Wir-Gefühl – besonders in 2019, dem Jahr der Bundesgartenschau und Eröffnung der neuen experimenta. Diese Dynamik langfristig für die positive Entwicklung der Stadt zu nutzen, ist das Ziel der Heilbronn Marketing GmbH. Dafür sucht sie starke Partner und Sponsoren.

Es ist erst ein paar Tage her, als Heilbronn auf großer Bühne für seine Entwicklung überschwängliches Lob erntete. Bei der Eröffnung der Ausstellung „Eine Stadt entwirft sich neu“ im renommierten Berliner Architekturforum Aedes waren sich die Experten einig: So viel Aufbruch, Zuversicht und Experimentiergeist habe man an keiner anderen Stelle in Deutschland, aber auch selten in Europa, gesehen.

„Nun gilt es, diese enorme Dynamik langfristig für unsere Stadt und die gesamte Region zu nutzen“, betont Oberbürgermeister Harry Mergel. „Das geht nur mit starken Partnern und Sponsoren“, betont das Stadtoberhaupt. „Deswegen sucht die Heilbronn Marketing GmbH für das kommende Jahr und darüber hinaus langfristige Partnerschaften“, erklärt deren Chef Steffen Schoch. „Wir wollen gegenseitigen Mehrwert schaffen.“

Für jede Veranstaltung bietet die Heilbronn Marketing verschiedene Sponsorenpakete mit einzelnen Bausteinen. Die Beteiligungsmöglichkeiten reichen vom Namens- oder Presentingsponsor bis zur Logointegration auf den Werbematerialien. „Wir schnüren für jede Zielvorstellung und jedes Budget die passgenaue Lösung“, so Schoch.

Im kommenden Jahr haben Unternehmen die einmalige Möglichkeit, sich den Besuchern aus nah und fern zu präsentieren und zu zeigen, wofür sie stehen. Langfristig tragen Sie dazu bei, dass sich die Dynamik der vergangenen Jahre nachhaltig für die positive Entwicklung von Heilbronn auszahlt. „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die einmalige Chance, Werte für Heilbronn zu schaffen, die bleiben“, bringt es Harry Mergel auf den Punkt.

