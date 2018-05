Eppingen feiert 150 Jahre Elsenztalbahn

× Erweitern Eppingen

Gefeiert wird das Jubiläum mit einem Aktionstag am Sonntag, dem 24. Juni, den die Nahverkehrsbetriebe und die Gemeinden entlang der Strecken der Elsenztalbahn unter der Federführung der Deutschen Bahn organisieren. Die Stadt Eppingen lädt an diesem Tag von 9.30 bis 17.30 Uhr ein, zu einem abwechslungsreichen Jubiläumsfest mit Bahnfahrten, Kunst, Musik und Bewirtung im Café Si im Bahnhof.

Höhepunkte an diesem Tag sind die Fahrten mit der Dampflok und dem roten Schienenbus, die sicher nicht nur Eisenbahnfreunde und Nostalgieenthusiasten begeistern. Reisen wie einst Großherzog Friedrich I von Baden, als der Bahnverkehr in Eppingen seinen Einzug hielt, können Dampflokfans, denn um 17.12 Uhr heißt es auf dem Eppinger Bahnsteig – anders als 1879 – „Abfahrt nach Heilbronn!“ Wer vorher in die Dampflok einsteigen möchte, kann um 9.45 Uhr von Eppingen nach Sinsheim fahren. Um 12.07 Uhr und 15.07 Uhr entspringt der rote Schienenbus der lebendigen Erinnerung und lädt ein zu „brummelnder“ Fahrt nach Sinsheim. Spannung versprechen auch die Mitfahrten auf dem Führerstand, die die Albtalverkehrsgesellschaft zum Jubiläumsfest anbietet. Von 10 bis 16 Uhr geht es ab Gleis 1 am Eppingen Bahnhof nach Stebbach und zurück. Als zusätzliches Bonbon sind die Fahrten in den regulären Zügen auf den Strecken Eppingen - Neckargemünd und Neckargemünd – Bad Friedrichshall kostenlos. Für die Zugfahrten mit der Dampflokomotive und dem Schienenbus ist ein Obolus zu entrichten.

Ein Kleinod der Eppinger Bahngeschichte ist das Stellwerk West in unmittelbarer Nähe zum Eppinger Bahnhof. Am Jubiläumstag öffnen die Eppinger Heimatfreunde das rund 130 Jahre alte technische Denkmal und laden von 10 bis 17 Uhr zur Besichtigung ein.

Begleitet wird der Aktionstag von einer „Drive By-Galerie“, die auf 15 Großfotografien entlang der Eppinger Bahnhofsfassade „Impressionen an der Bahnsteigkante“ aus der Sammlung Ulrich Merz auch nach dem Jubiläum zeigt. Mit „Outsider Art“ zeigt die Kraichgauer Kunstwerkstatt im Bahnhofsgebäude Kunstwerke jenseits des Mainstreams der etablierten Welt der Kunst.

Begleitet wird der Jubiläumstag mit Musik der Stadtkapelle Eppingen von 15 bis 17 Uhr. Darüber hinaus informiert die AVG an ihrem Informationsstadt über den Beruf des Triebfahrzeugführers. Die Stadt Eppingen stellt, ebenfalls auf einem eigenen Stand, ihre Planungen für die Gartenschau in 2021 vor.

Der Festakt zum Streckenjubiläum findet um 10.30 Uhr auf dem Bahnsteig 2 des Sinsheimer Bahnhofs statt.

Die historische Zugverbindung von Heidelberg nach Neckarelz wurde 1862 eröffnet und die Eppinger Verbindung zwischen Steinsfurt und Eppingen am 14.11.1900 in Betrieb genommen. So ist die Elsenztalbahn mit der heutigen S5 eine wichtige Nahverkehrsverbindung von Eppingen in den Rhein-Neckar-Kreis.

Das Eppinger Ziel war immer der Erhalt, die Aufwertung des Schienenverkehrs und ein attraktiver Ausbau der Zugverbindungen, da dem Öffentlichen Personennahverkehr die Zukunft gehört und ein sehr wichtiges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger einer lebendigen Stadt darstellt. Die Stadt Eppingen sieht daher den nächsten Entwicklungsschritt der Elsenztalbahn in der Einführung des Halbstundentaktes.

Eppingen kann sich als Stadtbahnknotenpunkt bezeichnen und hat dadurch direkte Verbindung an die drei Zentren Heilbronn – Karlsruhe – Heidelberg. Die drei großen Verkehrsverbünde, Heilbronner-Hohenloher-Nahverkehr, Albtalverkehrsgesellschaft und Verkehrsverbund Rhein-Necker bedienen mit den Linien der S4 und der S5 die Stadt Eppingen und Richen.