Erfolgreich entrümpeln in Stuttgart

Einen Haushalt zu entrümpeln, kann mitunter eine sehr herausfordernde Aufgabe sein. Gerade Hausstände, in denen Menschen sehr lange gelebt haben, stellen besondere Anforderungen dar. Zum einen sammeln sich über die Jahre sehr viele Gegenstände wie alte Möbelstücke, ausgemusterte Kleidung, nicht mehr benutzte Spielsachen oder aussortierte Unterlagen an, die vorsichtshalber erst einmal zwischengelagert und noch nicht der endgültigen Vernichtung zugeführt wurden. Zum anderen werden solche Haushalte sehr häufig von älteren Menschen bewohnt, die sich mit dem ganzen Krempel alleine nicht mehr zu helfen wissen. Kinder oder andere Verwandte sind nicht immer greifbar und wollen oder können sich oft auch nicht mit tagelangen Aufräumarbeiten beschäftigen. Doch für Entrümpelungen gibt es zum Glück auch Profis.

Sperrmüllentsorgung in Stuttgart

Entrümpelungsunternehmen in Stuttgart sollten immer dann beauftragt werden, wenn entweder die Zeit, die Lust oder auch die Kraft fehlt, die umfangreiche Aufgabe einer Entrümpelung selbst durchzuführen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Haushalt komplett aufgelöst, nur einzelne Räume entrümpelt oder gar eine Messiewohnung wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Die Stadt Stuttgart bietet privaten Haushalten und Gewerbebetrieben, die an die städtische Regelabfuhr angeschlossen sind, zweimal im Jahr die Möglichkeit, ihren Sperrmüll kostenlos abholen zu lassen. Insgesamt können auf diese Art 6 Kubikmeter Sperrmüll kostenfrei entsorgt werden. Vor einer professionellen Entrümpelung sollte von dieser Möglichkeit unbedingt Gebrauch gemacht werden, denn je weniger zu entsorgende Gegenstände im Haushalt verbleiben, desto günstiger wird der Tarif. Sperrmüll ist grundsätzlich alles, was in der normalen Restmülltonne keinen Platz findet und wofür auch keine anderweitigen Entsorgungsmöglichkeiten vorgesehen sind. Demnach können sämtliche Metallgegenstände, alte Elektrogeräte und Möbelstücke abgegeben werden. Bauschutt oder andere Renovierungsabfälle sind von der Abholung ausgeschlossen. Eine Abholung von Sperrmüll kann bequem über das Internetportal der Stadt Stuttgart gebucht werden. Innerhalb von drei bis sechs Wochen erfolgt die Abholung. Eine genaue Terminbestätigung erfolgt natürlich zeitnah. Der abzuholende Sperrmüll muss am Abholtag um 06:45 (Wintermonate) oder 05:45 (Sommermonate) am Straßenrand bereitstehen. Wer über die sechs Kubikmeter hinaus weiteren Sperrmüll zu entsorgen hat, kann diesen in den fünf Wertstoffhöfen im Stadtgebiet (Hedelfingen, Münster, Plieningen, Weilimdorf und Vaihingen) gegen Gebühr abliefern.

Alternative professionelles Entrümpelungsunternehmen

Ob ein Entrümpelungsprofi in Stuttgart nur ergänzend zur eigenen Vorab-Entsorgung in Anspruch genommen wird oder ob ein Rundum-Sorglospaket gebucht wird, ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Natürlich ist eine selbst vorgenommene Entsorgung deutlich günstiger, jedoch darf man nicht vergessen, dass kostenfreie Entsorgungen zwar in einem gewissen Rahmen möglich sind, aber das Angebot der Stadt Stuttgart erstreckt sich natürlich nicht darauf, den Sperrmüll aus den eigenen Räumlichkeiten abzutransportieren. Gerade bei sperrigen und schweren Gütern ist dies für ältere Menschen oft ein Ding der Unmöglichkeit. Zudem bieten professionelle Unternehmen eine Terminvereinbarung ganz nach den Wünschen der Auftraggeber an und fixieren telefonisch sofort einen Preis abhängig von Größe der Wohnung, Aufwand und Lage des Haushalts. Dabei sind bereits die Kosten für die Anfahrt sowie für die Entsorgung des kompletten Gerümpels inkludiert. Dieses Full-Service-Paket wird übrigens nicht nur im Stadtgebiet von Stuttgart angeboten, sondern kann auch in den umliegenden Städten der Region gebucht werden. Wer stressfrei und professionell entrümpeln möchte, sollte in Ruhe durchschnaufen und ein entsprechendes Fachunternehmen im Raum Stuttgart mit dieser Aufgabe betrauen.