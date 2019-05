Erfrischender Biergenuss

Auch die Biere in unserer Region bieten Spezialitäten an. Pünklich zum Sommeranfang stellt etwa die Distelhäuser-Brauerei ihre neue saisonale Bierspezialität vor: das helle Weizenbock. Es reifte drei Monate im Lagerkeller und konnte in Ruhe seinen vollen Geschmack entfalten. Daher trägt auch das Weizenbock das Slow- Brewing-Gütesiegel. Schon im Antrunk sorgt die eigens gezüchtete Hefe für einen feinen Duft nach Nelke und Banane. Die Mischung aus hellem Karamell-, Weizen- und Gerstenmalz in Kombination mit einer frisch komponierten Hopfenmischung aus Mandarina Bavaria, Perle und Herkules verleiht diesem obergärigen, honigfarbenen Genussbier einen malzbetont-süffigen Geschmack mit einem Hauch von Mandarine - der Sommer lässt grüßen. Das neue Distelhäuser Weizenbock ist ab sofort für kurze Zeit im Handel erhältlich. Außerdem können Bierfreunde wieder die Genusskorken der Distelhäuser-Brauerei sammeln und dann gegen Prämien eintauschen. aca

Mehr Infos unter www.distelhaeuser.de