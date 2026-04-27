Erstes Sommerfeeling in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Der Frühling bringt Licht, neue Energie und den Wunsch, sich rundum wohlzufühlen. Jetzt ist die perfekte Zeit, sich selbst Gutes zu tun. In der Thermen & Badewelt Sinsheim erwartet Besucher eine Welt voller Wärme, Leichtigkeit und Entspannung. Sie tauchen ein in das türkisblau funkelnde Wasser, lassen sich treiben und genießen den Moment. Die Palmen wiegen sich sanft im Sonnenlicht, während man an der Poolbar einen erfrischenden Drink genießt. In den thematisierten Saunawelten erfrischen duftende Blütenaufgüsse die Sinne und wohltuende Wärme umhüllt den Körper. Man begibt sich auf eine außergewöhnliche Wellness-Reise und entdeckt eine neue Dimension des Wohlbefindens: mit einmaligen immersiven Erlebnissen wie dem Immersive Horizon »Breathing Planet« im Palmenparadies sowie der »Immersive Sound Experience« in der Tropensauna.

Die Sonne im Gesicht, feiner Sand unter den Füßen, das Rascheln der Palmenwedel – der Sandstrand »Paradise Beach« erwartet die Gäste bei steigenden Temperaturen auch in diesem Jahr wieder direkt am Thermensee. Am 8. Mai kann man die feierliche Eröffnung des Thermenstrands »Paradise Beach« miterleben.Besucher können sich auf stimmungsvolle Live-Musik und die ersten Sommer-Vibes zwischen Außenpools, Strandbar und sommerlicher Atmosphäre freuen.

Alle Details und weitere Infos gibt es in der BLUPHORIA-App und auf www.badewelt-sinsheim.de