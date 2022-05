Escape the City – die Gewinner:innen stehen fest

Im April hieß es bei den Spiel- und Bastelwarengeschäften HEIGES Spielwaren, Der Malkasten, Spielhansl, Bastel-Ecke und copy print „Escape the City“. In den Schaufenstern war jeweils ein Rätsel versteckt. Dort befand sich eine Lösungszahl und aus den fünf verschiedenen Zahlen in den fünf verschiedenen Fachgeschäften musste die richtige Zahlenkombination ermittelt werden. Richtig war die Postleitzahl von Esslingen, die dann auf der Lösungskarte notiert wurde. Jetzt wurden die Gewinner:innen ermittelt.

Vor und in den Osterferien nutzten fast 200 Kinder dieses Angebot, rätselten mit und hatten Spaß die City zu erkunden und zudem in den Fachgeschäften zu schauen, was es dort so alles gibt.

Die Aktion der EST Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH in Zusammenarbeit mit der City Initiative Esslingen e.V. ist ein Teil des FrühlingsGARTEN. Viele Aktivitäten finden in den Straßen, vor den Geschäften und auf den Plätzen der City statt und laden jeden Tag zum Besuch in der City ein.

Die 25 Gutscheine im Wert von je 10 Euro werden den Gewinner:innen zugeschickt.

Alle Informationen zu den aktuellen Aktionen in der City finden sich auf www.city-esslingen.de und www.instagram.com/city.esslingen.