Esstisch nach Maß für die Traumküche

Der Esstisch spielt in vielen Inneneinrichtungen eine zentrale Rolle. Er stellt den Lebensmittelpunkt dar. Hier werden Hausaufgaben erledigt, Spieleabende vollzogen und gemeinsam gegessen. Die große Auswahl an hochwertigen Esstischen kann die Suche nach dem Wunschtisch jedoch erschweren. Nicht jeder Tisch eignet sich zudem für eine individuelle Einrichtung. Ein Esstisch nach Maß kann Abhilfe schaffen.

Welche Vorteile bietet ein Echtholztisch?

Jede Wohnung ist anders. Speziell gilt das für den Grundriss. Große Wohnungen oder gar Häuser verfügen manchmal über ein separates Esszimmer. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Kleinere Grundrisse bieten nur selten Platz für ein eigenes Esszimmer. In diesem Fall muss der Esstisch mit in die Küche integriert werden. Einen entscheidenden Aspekt stellen hierbei die Abmessungen dar. Ein Esstisch nach Maß für die ganze Familie etwa von Möbel-Eins kann nach den persönlichen Wunschmaßen gestaltet werden. Die hochwertigen Massivholztische sind dabei nicht nur robust verarbeitet, sie bestechen auch durch ihre Einzigartigkeit. Besonders erwähnenswert sind zudem die moderaten Preise. Durch sie kann jede Küche mit einem qualitativ hochwertigen Massivholztisch geschmückt werden.

Doch warum lohnt sich ein Esstisch aus Massivholz? Ein maßangefertigter Echtholztisch besticht durch eine Vielzahl an Vorteilen. Er ist besonders charaktervoll, robust und langlebig. Gleichzeitig ermöglicht er eine individuelle Einrichtung und verleiht Gemütlichkeit. Ein Esstisch nach Maß hilft dabei, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Außerdem kann er nach den eigenen Vorstellungen konfiguriert und mit einer bestehenden Eckbank kombiniert werden. Stühle oder Sitzbänke sind häufig vorhanden. Einen geeigneten Echtholztisch zu finden, ist jedoch gar nicht so leicht. Wird der Wunschtisch aber maßangefertigt, lässt er sich ideal in eine charaktervolle Einrichtung integrieren.

Worauf gilt es beim Kauf von Massivholztischen zu achten?

Bevor der Wunschtisch nach den individuellen Wunschmaßen angefertigt wird, sollten einige Faktoren berücksichtigt werden. Zwei Fragen sollten im Rahmen der Planung beantwortet werden können. Eine gründliche Planung ist nicht nur bei einem Esstisch nach Maß wichtig, sondern auch bei der Planung der nächsten Spieleabende.

Wie wählen Sie den richtigen Esstisch aus Holz für Ihr Zuhause und welcher Holz-Esstisch passt zu meinem Einrichtungsstil? Mit der richtigen Vorgehensweise und einigen wertvollen Tipps steht dem Wunschtisch nichts mehr im Wege.

Esstisch nach Maß : Zuerst sollte ermittelt werden, wie viel Platz zur Verfügung steht. Erweiterbare Esstische haben den Vorteil, dass sie bei Bedarf rasch um einige Sitzplätze erweitert werden können. Solche Echtholztische eignen sich gut für kleinere Wohnungen. Besucher fangen an sich wohlzufühlen, wenn sie über mehr Platz am Esstisch verfügen. Für ausgiebige Spieleabende sollte zudem ausreichend Platz zur Verfügung stehen.

: Zuerst sollte ermittelt werden, wie viel Platz zur Verfügung steht. Erweiterbare Esstische haben den Vorteil, dass sie bei Bedarf rasch um einige Sitzplätze erweitert werden können. Solche eignen sich gut für kleinere Wohnungen. Besucher fangen an sich wohlzufühlen, wenn sie über mehr Platz am Esstisch verfügen. Für ausgiebige Spieleabende sollte zudem ausreichend Platz zur Verfügung stehen. Holzart : Esstische aus Echtholz können aus Kiefer, Eiche, Birke, Buche oder Kirsch- und Nussbaum gefertigt sein. Jedes Holz hat eine andere Farbe und Struktur. Je mehr Struktur die Holzart aufweist, desto weniger fallen Kratzer oder Beschädigungen auf.

: Esstische aus Echtholz können aus Kiefer, Eiche, Birke, Buche oder Kirsch- und Nussbaum gefertigt sein. Jedes Holz hat eine andere Farbe und Struktur. Je mehr Struktur die aufweist, desto weniger fallen Kratzer oder Beschädigungen auf. Gestaltungsmöglichkeiten: Unbehandelte Esstische aus Massivholz können mithilfe von Lasuren, Lacken oder Ölen individuell gestaltet werden. Kratzer oder Verfärbungen können ebenfalls problemlos entfernt werden, indem der Wunschtisch abgeschliffen und neu behandelt wird. Das hat ebenfalls den Vorteil, da der Esstisch auch nach Jahren noch neu gestaltet werden kann.

Fazit

Ein Esstisch nach Maß ist die ideale Alternative zu einem Esstisch von der Stange. Der Massivholztisch kann nach den persönlichen Wunschmaßen maßangefertigt und gestaltet werden. Besonders hervorzuheben sind die charakteristischen Merkmale. So ist ein Echtholztisch charaktervoll, individuell und robust. Mit der richtigen Pflege haben Besitzer die Möglichkeit, sich über viele Jahre an ihrem Massivholztisch zu erfreuen und wohlzufühlen.