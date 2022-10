Europa im Winter – die Highlights

Es gibt Liebhaber des warmen Wetters unter uns, die zu schnell einen Besuch in Europa im Winter auslassen und stattdessen auf die sonnenverwöhnten Strände des Sommers warten. Aber wir sind hier, um dafür zu plädieren, das verschneite Wetter zu begrüßen und das Beste aus der kältesten Jahreszeit zu machen. Ein winterlicher Tag in Europa kann geradezu herrlich sein, und er ist sicherlich wunderschön.

Jenseits des Weihnachtsmarkttrubels sind die meisten Großstädte in den kühleren Monaten erfrischend menschenleer und preiswert und bieten Outdoor-Abenteuer und gemütliche Erlebnisse, für die es sich zu reisen lohnt. Ganz gleich, ob Sie einen Urlaub für das Ende dieses Jahres planen oder bereits an das Jahr 2023 denken, diese Ideen von Europa im Winter werden Sie dazu bringen, Ihre nächste Reise im Handumdrehen zu buchen.

Rovaniemi, Finnland

Das finnische Lappland ist ein Winterwunderland wie kein anderes, was vielleicht am besten in der Hauptstadt der Region, Rovaniemi, zum Ausdruck kommt. Abgesehen davon, dass Rovaniemi vielleicht der beste Ort ist, um Weihnachten zu verbringen (die Stadt erhebt immerhin den Anspruch, die offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns zu sein), ist die Stadt vollgepackt mit Rentierfarmen, Husky-Schlittenfahrten, Eislaufbahnen und Nordlichtsafaris, die sie zu einem Muss für abenteuerlustige Familien machen. Wenn Sie es etwas weniger festlich und etwas nachdenklicher mögen, buchen Sie ein paar Nächte im Arctic TreeHouse Hotel. Hier können Sie am Feuer Glühwein trinken, Moltebeereis und geräucherten Lachs essen und von Ihrem warmen Bett aus den Blick auf die schneebedeckten Wälder genießen.

Prag, Tschechische Republik

Wenn der Schnee die Karlsbrücke und die Kirchtürme der Altstadt bedeckt, verwandelt sich ganz Prag. Aber die Stadt hat auch einige der besten Weihnachtsmärkte Europas – zumindest außerhalb Deutschlands – zu bieten, auf denen selbst der abgestumpfteste Reisende dem Trdelník (frittierter Teig) und dem Glühwein an den festlichen Ständen erliegen wird.

Prag ist übrigens nicht nur irre schön, sondern auch sehr modern. Klar, die Architektur ist fast schon antik, aber dafür ist hier das Leben in der Start-Up Szene wie fast nirgends in Europa. Ein Spaziergang durch die dann verschneiten Straßen zeigt beispielsweise, wie liberal und zukunftsorientiert die Tschechen die Welt der modernen Technologien und auch die der Glücksspiele navigieren; neben vielen landbasierten Casinos in der herrlichen Altstadt kann man auch mit PayPal Casino und Co im Winter ein wenig mehr Zeit in dieser Stadt im Herzen Europas zu verbringen.

Wien, Österreich

Wien ist eine der schönsten Städte Europas, und das ist zu jeder Jahreszeit so. Aber wir mögen die österreichische Hauptstadt im Winter besonders gern, wenn Sie sich mit heißer Schokolade und Sachertorte stärken, kostenlose Opernsimulationen im Freien sehen (die auch bei Minusgraden gut besucht sind), klassischen Weihnachtskonzerten lauschen und Fotos von Schloss Schönbrunn und der verschneiten Karlskirche machen können.

Zermatt, Schweiz

Die Schweiz während der Skisaison zu besuchen, ist ein absolutes Muss – vor allem, wenn Sie sich in Zermatt niederlassen. Am Fuße des kultigen Matterhorns gelegen, bietet dieser unglaublich schöne Ferienort eine Fülle von ernsthaften Skifahrern, frischem Pulverschnee und epische Aussichten von den Liften. Die Après-Ski-Szene (die, seien wir ehrlich, genauso wichtig ist wie die Pisten) ist ebenfalls die beste der Welt.

Tallinn, Estland

Tallinn versprüht dank seiner Türme und seiner schönen Lage an der Ostsee einen ganz besonderen Charme. Die Stadt verfügt über eines der am besten erhaltenen historischen Zentren Europas. Viele der mittelalterlichen Kirchen und Kaufmannshäuser stehen unter dem Schutz der UNESCO. Der Blick vom Schloss Toompea auf das Stadtzentrum ist zu jeder Jahreszeit schön, aber unter einer Schneedecke kommt er noch besser zur Geltung – er macht die kalten baltischen Winter geradezu erträglich.

Zagreb, Kroatien

Mit seinen kopfsteingepflasterten Straßen, der Altstadt und der barocken Architektur hat Zagreb alles, was Sie von einer mitteleuropäischen Hauptstadt erwarten würden – und im Winter noch ein paar ganz besondere Vorzüge. Während des jährlichen Zagreber Adventsfestes mit 25 Weihnachtsmärkten, Eislaufbahnen und glitzernden Lichtern bricht die Stadt in weihnachtliche Stimmung aus. Tanken Sie hausgemachte Würstchen und Schnaps und planen Sie dann einen Tagesausflug in den nahe gelegenen Nationalpark Plitvicer Seen ein, um die 16 terrassenförmig angelegten Seen und Wasserfälle zu sehen, die komplett zugefroren sind – eine phantastische Landschaft, die man einfach selbst gesehen haben muss.

Bergen, Norwegen

Bergen hat alles, was ein idyllisches nordisches Dorf ausmacht: farbenfrohe Holzhäuser, einen malerischen Hafen und einen weiten Blick auf die umliegenden Fjorde. Im Sommer ist die Stadt natürlich schön, aber in den Wintermonaten können Sie das Nordlicht während der Hauptsaison beobachten. Wenn Sie schon in Skandinavien frieren müssen, können Sie auch gleich ein astronomisches Wunder von Ihrer Bucket List streichen.

Amsterdam, Niederlande

Jedes Jahr von Dezember bis Januar erleuchtet das Amsterdam Light Festival die niederländische Hauptstadt mit Lichtinstallationen aus der ganzen Welt. Während die Stadt in der Weihnachtszeit eine beträchtliche Anzahl von Besuchern anzieht, sinken die Touristenzahlen mit den Temperaturen, so dass die späteren Wintermonate die beste Zeit sind, um den Blick auf schneebedeckte Grachten und gemütliche Restaurants in Ruhe zu genießen. Und wir schwören: Niederländisches Essen, deftig mit viel Brot und Kartoffeln, schmeckt an kalten Tagen noch viel besser.

Ilulissat, Grönland

Grönlands westliche Stadt Ilulissat zieht aus mehreren Gründen Touristen an: der von der UNESCO gelistete Ilulissat-Eisfjord, Hundeschlittenfahrten, die relative Erreichbarkeit (Sie können von Island oder Dänemark dorthin fliegen) und die Nähe zur mit Eisbergen gefüllten Diskobucht. Die größten Menschenmassen kommen im Sommer, um der Mitternachtssonne hinterher zu jagen, aber Visit Greenland empfiehlt dringend, im Winter zu kommen: "Die atemberaubende Stille der tief verschneiten Landschaft, unterbrochen vom Heulen der grönländischen Hunde, ist ein Erlebnis, das jeder mindestens einmal im Leben machen sollte." Außerdem entgehen Sie so den hohen Hotelpreisen und den Mückenschwärmen, die in den Sommermonaten in Grönland erstaunlich zahlreich sind.

Venedig, Italien

Venedig ist in der Hochsaison notorisch überlaufen – das beweisen die jüngsten Versuche, die Touristenzahlen zu begrenzen. Aber im Winter macht die Stadt ihrem Spitznamen La Serenissima ("Die Gelassene") alle Ehre. Die Kanäle sind ruhig und nebelverhangen, die Hotels gewähren ermäßigte Preise und Sie können den Markusdom besichtigen, ohne dass Ihnen ein fremder Selfie-Stick in die Augen sticht.

Straßburg, Frankreich

Straßburg ist eine Mischung aus französischer und deutscher Kultur (die Stadt liegt direkt an der Grenze zu Deutschland) und ist in den Wintermonaten ein echter Hingucker. Grauer Himmel ist in der Region Elsass häufiger als Schneefall, aber wir sagen, dass sich ein Besuch bei jedem Wetter lohnt. Die Straßburger Weihnachtsmärkte sind berühmt (sie wurden hier erstmals im 16. Jahrhundert abgehalten) und lassen den Duft von Glühwein und Bredele-Keksen durch die Straßen wehen. Auch die leuchtenden Lichterketten, die das Herzstück der Stadt, die Cathédrale Notre Dame de Strasbourg, beleuchten, sind ein wahrer Augenschmaus.

Budapest, Ungarn

Der Winter ist zweifelsohne die beste Zeit für einen Besuch in Budapest. Der Anblick des ungarischen Parlaments inmitten von Eiswänden auf der Donau könnte selbst den strengsten Strandurlauber dazu bringen, die Kälte zu umarmen. Und Sie werden all die großartigen Cafés, Museen und Thermalbäder unendlich viel einladender finden, nachdem Sie ein paar kalte Stunden mit der Erkundung der Stadt verbracht haben.

Dublin, Irland

Irlands Hauptstadt ist einer unserer Lieblingsorte für einen Besuch im Winter – und das nicht nur wegen der vielen gemütlichen kleinen Pubs. Jedes Jahr im Dezember findet in der Stadt die magische Smashing Times City of Dublin Winter Solstice Celebration statt, ein Festival zu Ehren der Sonnenwende (21. Dezember) mit Céilí-Tanz, traditionellem Geschichtenerzählen und einer Feuerzeremonie. In der Silvesternacht wird Dublin mit Veranstaltungen wie dem Lichtfestival Luminosity und der größten keltischen Trommelsession der Welt in der Stadt noch mehr beleuchtet. Natürlich hat auch die Jahreszeit selbst ihren Reiz: James Joyces Kurzgeschichte "Die Toten" ist eine Hommage an die schneebedeckten Friedhöfe der Stadt.

Kopenhagen, Dänemark

Wenn Sie den Geburtsort von Hygge (im Grunde das dänische Konzept von "Gemütlichkeit") besuchen, können Sie sicher sein, dass Ihr Winterurlaub einladend sein wird. Dieses wunderbare Gefühl findet man überall in Kopenhagen, von den Konditoreien bis zu den einladenden Hotels. Glauben Sie aber nicht, dass Sie drinnen bleiben müssen, um die Jahreszeit zu genießen. Die Michelin-Sterne-Restaurants, die Tivoli-Gärten und der Blick auf die Kanäle sind es wert, dass Sie sich warm anziehen. Und geht es nur uns so, oder sehen die Gebäude von Nyhavn vor einem verschneiten Hintergrund noch farbenfroher aus?

Edinburgh, Schottland

Das Hogmanay Festival in Edinburgh – ein dreitägiges Bacchanal zum Jahreswechsel mit Konzerten im Freien, Feuerwerk und tanzenden Schotten – ist Grund genug, eine Reise in die Stadt zu buchen. Sie sind kein großer Fan von Partys? Kaufen Sie Kaschmir und machen Sie es sich dann mit Ihrem neuen Schal und einem Whisky im Panda and Sons, einer Art Speakeasy, gemütlich. Sie können auch beim Skifahren im Pentland Hills Regional Park oder bei einem Spaziergang zwischen den winterblühenden Pflanzen im Royal Botanic Garden ins Schwitzen kommen.

Ljubljana, Slowenien

Die slowenische Hauptstadt ist ein wahres Märchenland, ob bei Sonnenschein oder Schneegestöber. Besuchen Sie die Stadt im Dezember, um die barocke Architektur im weihnachtlichen Lichterglanz zu bewundern. Oder meiden Sie die Menschenmassen und buchen Sie eine Reise nach den Feiertagen, wenn Sie viel Zeit haben, um durch die fußgängerfreundliche Altstadt zu schlendern und in den Cafés am Flussufer einen Kaffee zu trinken. Sie können auch den Bleder See und die Julischen Alpen in Ihren Reiseplan aufnehmen, denn Ljubljana ist der perfekte Ausgangspunkt für Tagesausflüge in Slowenien.