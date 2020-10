Eventshopping: Chance für den Einzelhandel und Einkaufen mit Spaßfaktor für die Kunden!

Der lokale Einzelhandel leidet. Viele kleine Geschäfte sind in ihrer Existenz bedroht, und auch die großen Player spüren die Veränderung. Dazu kommt die aktuelle Lage: Viele Kunden bestellen lieber online, als sich ins Einkaufsgetümmel zu stürzen. Auch wenn das Corona-Virus beherrschbar erscheint, schrecken doch viele Menschen vor der Ansteckungsgefahr zurück. Jetzt sind neue Konzepte gefragt, um den Einzelhandel kreativ und wirkungsvoll zu stärken.

Shopping neu interpretiert, vom Eventshopping bis zum Outletcenter

Ein florierender Einzelhandel ist wichtig, damit die Innenstädte nicht aussterben oder nur noch von Billigläden und Imbissbuden dominiert werden. Der Einkauf in einem Geschäft hat deutliche Vorteile: Man sieht, was man kaufen möchte und muss sich nicht auf Fotos und Beschreibungen im Internet verlassen. Bei Mode und Schuhen ist die Möglichkeit zur Anprobe ein wichtiger Faktor. Umtausch ist wesentlich seltener als beim Online-Shopping. Nachdem die beiden Elemente "Liefern lassen" und "Zurücksenden" entfallen, wird das generelle Transportaufkommen entlastet. Und im Idealfall treffen Kunden im Einzelhandel auf eine fachkundige Beratung. Damit der Einzelhandel belebt wird, sind attraktive Veranstaltungen und Eventshopping sinnvoll. Auch Outletcenter leisten einen erheblichen Beitrag zum Einkaufen vor Ort.

Was zeichnet Eventshopping aus?

Eventshopping ist als besonderes Einkaufserlebnis eine erfolgreiche Maßnahme. Auch das Angebot in Outletcentern trägt zu einem aktiven Einzelhandel bei. Wer beispielsweise an hochwertiger Sportbekleidung der Marke Kjus interessiert ist, kann in der Outletcity Metzingen in entspannter Atmosphäre einkaufen.

Shutterstock

Der Begriff Eventshopping vereint die beiden Bezeichnungen Event für besonderes Ereignis mit Erlebnischarakter und Shopping für Einkaufen. Im Klartext bedeutet das, den Kunden wird nicht nur ein Warenangebot präsentiert, auch der Unterhaltungsfaktor kommt dabei nicht zu kurz. Showeinlagen, Musik und Kulinarik gehören oft dazu, damit Shopping zum unterhaltsamen Vergnügen wird. Häufig werden die üblichen Öffnungszeiten verlängert, Eventshopping kann bis spät in die Nacht stattfinden. Das Motto heißt in diesem Fall: Shoppen statt Ausgehen (oder vor einer anschließenden Partynacht), am besten mit Freundinnen! Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt ein Beitrag der Bloggerin Katrin Hilger über Eventshopping aus Kundensicht. Übrigens: Vordergründig ist die Schnäppchenjagd wichtig, aber Kunden genießen vor allem den hohen Erlebnisfaktor.

Beim Eventshopping schließen sich die Einzelhändler einer Stadt meist zusammen, denn wie in vielen anderen Bereichen gilt auch hier: Gemeinsames Handeln macht stark! Wenn die Planung, die Werbung für das Event und die Durchführung unter einer gemeinsamen Federführung stattfinden, sind die Erfolgsaussichten hoch! Bei den Shopping-Events, die in der aktuellen Saison stattfinden, kommt es zudem auf die Einhaltung der Corona-Regeln an. Auch dafür sind gemeinsam geplante Aktionen besser als Alleingänge. Die Akzeptanz steigt, die Sicherheit ist trotzdem weitestgehend gewährleistet.

Die Vorteile für Kunden beim Eventshopping:

besondere Angebote und Preisnachlässe

attraktives Rahmenprogramm

verlängerte Ladenöffnungszeiten

Einkaufen mit Spaß

Shopping im Outletcenter, eine gute Alternative zum Online-Handel

Outletcenter setzen auf das Konzept mehrerer Geschäfte unter einem Dach. Der Standort liegt meist außerhalb der Innenstadt. Kunden finden hier ein vielfältiges Angebot zu attraktiven Preisen vor. Das Sortiment in den einzelnen Läden umfasst sowohl topaktuelle Ware als auch Ware aus der Vorsaison oder aus einer Überproduktion.

Die Vorteile für Kunden beim Einkauf in einem Outletcenter:

viele Anbieter an einem Ort

gute Parkplatzsituation

günstige Preise

Einkaufserlebnis für die ganze Familie

teilweise mit Kinderbetreuung

Shopping-Events locken Kunden an

Manche Shopping-Events haben schon Tradition, so findet etwa die Pop-up-Messe Blickfang schon seit vielen Jahren in Stuttgart statt. Heuer berücksichtigt der Veranstalter die aktuelle Zeit, indem ein Ticketvorverkauf und die Einhaltung von Zeitfenstern gewährleistet sind. Über Eventshopping berichten renommierte Modezeitschriften wie die Vogue. Im Mittelpunkt steht das letztjährige Event unter dem Motto "Vogue loves Breuninger". Regionale Medien machen auf spannende Events mit Info- und Shopping-Charakter aufmerksam.

Eine gelungene Verbindung von Weihnachtsmarkt und langer XXL-Shoppingnacht war im vergangenen Jahr das Event "Hochgenuss für die Sinne" in Crailsheim. Eine spannende Mischung aus Design, Mode, Kunst, Lifestyle und Interieur und zugleich ein Marktplatz für junge Kreative ist der Kunst- und Designmarkt, der am 17. Oktober 2020 in Stuttgart stattfindet.

Zukunftsorientierte Strategien helfen dem Einzelhandel

Aufgeben ist keine Option! Inhaber von kleineren Geschäften, mittelständische Geschäftsinhaber und Verantwortliche großer Ketten sind gleichermaßen gefordert. Der Online-Handel ist eine Alternative, sollte aber nicht zum alleinigen Geschäftsmodell werden. Wenn es dem Einzelhandel gelingt, das individuelle Einkaufserlebnis wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, bleiben die Innenstädte lebendig. Eventshopping kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten. Outletcenter sind eine gute Ergänzung, auch hier finden Kunden eine attraktive Shopping-Variante vor. Zukunft gelingt, wenn mehrere Strategien ineinandergreifen!