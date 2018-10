Experimenta Schiff in Heilbronn ab 10. November auch Samstags geöffnet

× Erweitern MS Experimenta Die MS Experimenta in Heilbronn

Seit Januar 2018 bietet die Experimenta auf dem Experimenta-Schiff, das in Heilbronn in der Badstraße (zwischen der Götzenturm- und Rosenbergbrücke) seinen Liegeplatz hat, Laborkurse, Workshops und Experimentierangebote auf einer Fläche von über 500qm an. Bisher waren diese Angebote nur an Sonn- und Feiertagen sowie während der Ferien für die Öffentlichkeit zugänglich. Aufgrund der großen Nachfrage wird das Schiff nun ab 10. November auch samstags von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet haben