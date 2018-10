Fahrerloser Zustellservice im Test

× Erweitern BUGA Log Test für BUGA:log

Während der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 wird das Areal der Stadtausstellung als Testfeld für BUGA:log, ein automatisiertes Zustellfahrzeug, fungieren. Es soll getestet werden, in welchem Umfang BUGA:log bestimmte Aufgaben zur Nahversorgung im städtischen Raum übernehmen kann. Zum Beispiel für die Anlieferung von Post und Paketen. Der Einsatz solcher elektrisch angetriebener autonomer Fahrzeuge wird auch vor dem Hintergrund erprobt, dass der motorisierte Verkehr in Städten reduziert werden soll. Prof. Dr. Tobias Bernecker, Leiter des logistischen Kompetenzzentrums LOGWERT der Hochschule Heilbronn, sagt dazu: »Hier können die Bewohner erproben, welche Funktionalitäten für sie im kompakten urbanen Raum nützlich und effizient sind. Gleichzeitig kann getestet werden, wie autonom agierende Fahrzeuge im öffentlichen Raum wahrgenommen werden. BUGA:log ist ein Kooperationsprojekt für selbstfahrende Transportfahrzeuge, das von dem Kompetenzzentrum für urbane Wertschöpfung und Logistik LOGWERT in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut und der Hochschule Heilbronn entwickelt wurde.