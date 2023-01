Fakten und Meinungen: Was Sie über Elektroautos wissen müssen!

Es gibt immer mehr Menschen, die der Elektromobilität gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Laut einer TÜV-Mobility-Studie von 2022 zeigte sich, dass sich jeder Vierte, bzw. 26 Prozent, die Anschaffung eines E-Autos vorstellen kann. 52 Prozent halten eine derartige Anschaffung jedoch für unwahrscheinlich. Anlässlich der Studie wurden 1000 Probanden ab 16 Jahren befragt.

Für alle, die an E-Autos interessiert sind, denen aber ein Kauf zu teuer ist, gibt es sehr interessante Elektroauto Leasing Angebote. Es hat sich deutlich gezeigt, dass Kunden, die bereits ein Elektroauto besitzen, damit auch außerordentlich zufrieden sind. In einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Puls wurde klar, dass sich 80 Prozent der Besitzer von E-Autos keine andere Antriebsart mehr vorstellen können.

E-Auto leasen: Wann ist das lohnenswert?

Wer sich gegen den Kauf eines E-Autos entscheidet und stattdessen lieber leasen möchte, der profitiert ebenfalls vom Umweltbonus. Dabei verringert sich die monatliche Rate, die für das Leasing bezahlt wird. Allerdings muss dazu zuvor ein Betrag in Höhe der staatlichen Förderung an den Anbieter bezahlt werden. Diesen Betrag erhalten Sie dann von der BAFA zurück, wenn Sie nach Abschluss des Leasingvertrags den entsprechenden Antrag stellen. Beim Leasing können Sie so ab dem 1. Januar 2023 bis zu 6750 Euro an Prämien erhalten.

Welches E-Auto ist das passende?

In den vergangenen 10 Jahren hat sich das Angebot in Sachen E-Autos stark erweitert. Inzwischen gibt es vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine fast in jedem Segment Batteriebetriebene Autos. Inzwischen werden E-Autos sogar schon als Sportwagen angeboten.

Die Wahl eines passenden E-Autos hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Welche Bedürfnisse muss der Wagen erfüllen? Fährt man ihn überwiegend allein oder gemeinsam mit der Familie? Hiervon hängt selbstverständlich die Größe des Fahrzeuges ab. Wenn es nur darum geht, zwischen der Arbeit und daheim hin und her zu pendeln, ist vermutlich bereits ein Kleinwagen ausreichend, der keine extreme Reichweite bietet. Dann kämen Modelle wie der Smart Fortwo EQ oder Honda e infrage.

Wer aber häufig auf Langstrecken unterwegs ist, für den spielt natürlich die Reichweite eine sehr wichtige Rolle. Modelle wie der BMW iX50 xDrive, der VW ID.3 oder ein Tesla Model 3 wären dann vermutlich das Richtige. Hier eignen sich aber auch Plug-in-Hybride mit zusätzlichem Verbrennungsmotor sehr gut.

E-Autos und die Größe des Akkus

Die Größe des Akkus spielt hinsichtlich des CO₂-Fußabdrucks eines E-Autos eine wichtige Rolle. Durchschnittlich rechnet man bei der Produktion mit 100 Kilogramm des schädlichen Treibhausgases pro Kilowattstunde Kapazität.

Ein weiterer Faktor ist, dass je größer und schwerer der Akku ist, desto höher ist auch der Energieverbrauch des Fahrzeugs. Zudem werden natürlich auch größere Mengen an Rohstoffen benötigt.

Sollte das E-Auto ein Zweitwagen zum Pendeln für die Arbeit sein, ist eine kleinere Akkuvariante vollkommen ausreichend. Bei Fahrten, die regelmäßig mehr als 250 Kilometer lang sind, benötigt man natürlich eine größere Batterie. Inzwischen werden fast alle E-Autos mit mindestens zwei Batteriegrößen angeboten.

E-Autos: Warum macht die Batterie sie so teuer?

Beim Kauf eines E-Autos sieht sich der Käufer immer mit recht hohen Kaufpreisen konfrontiert. Da der Akku das teuerste Bauteil an Bord eines E-Autos ist, ist dieser auch der Hauptpreistreiber. Hinsichtlich der Produktionskosten macht der Akku gut ein Drittel aus. Doch die Akku-Preise sollen künftig sinken. Es ist durchaus möglich, dass schon in 2 oder 3 Jahren die Marke von 100 Euro pro Kilowattstunde Kapazität erreicht wird. Dieser Faktor spielt in der Branche eine wichtige Rolle, da so die E-Autos und die Verbrenner auch ohne Kaufpreisförderung gleichziehen könnten.

Die Reichweite von E-Autos und wie man sie richtig einschätzt

Fakt ist, dass die Reichweite letztlich vom Akku abhängt. Ein Akku sollte möglichst immer zwischen 20 und 80 Prozent aufgeladen sein. Dass sich die Kapazität mit der Zeit verringert, ist ganz normal. Der Akku büßt bei einer Lebenszeit von 8 bis 10 Jahren ungefähr 30 Prozent seines Speichervolumens ein. Das hängt zum einen von der Ladeart und zum anderen von der Zahl der Ladezyklen und dem persönlichen Fahrstil ab.

Wichtig zu wissen ist auch, dass die Reichweite aber auch bei Kälte sehr schnell sinkt. Der sogenannte State-of-Health-Wert (SoH) gibt Aufschluss über den Zustand der Batterie. Hier wird das Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität angezeigt. In der Regel vergeben die meisten Hersteller eine Batterie-Garantie über acht Jahre und 160.000 Kilometer. Eine Speicherleistung von 70 Prozent wird ebenfalls von vielen garantiert.

Man sollte sich aber bei der Reichweite nicht nur auf die Herstellerangaben verlassen. Erhoben werden sie nämlich in der Regel unter eher realitätsfernen Bedingungen. Daher können sie dem alltäglichen Gebrauch auch kaum gerecht werden. Es ist immer empfehlenswert, sich daher nach der Reichweite im Realbetrieb zu erkundigen. Auf diesen Wert sollte man dann aber auch noch wegen des Kapazitätsverlustes etwa ein Drittel Puffer einplanen. Ein E-Auto, das täglich 100 Kilometer genutzt wird, sollte also über eine Mindestreichweite von 150 km verfügen.

Ladesäulen und Wallbox

Auch das Thema Laden spielt beim Kauf eines E-Autos eine wichtige Rolle. Bevor man sich ein E-Auto kauft, ist es ratsam, sich entsprechende Informationen über die Infrastruktur in der Umgebung einzuholen. Ideal ist es natürlich, wenn man eine Lademöglichkeit daheim hat. Anlässlich dessen ist eine Wallbox ideal. Dabei handelt es sich um einen Starkstromanschluss speziell für E-Autos. Der Kostenpunkt für diesen privaten Ladepunkt liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Hinzu kommt die Installation mit weiteren 1000 bis 2000 Euro.

Es ist zwar auch möglich, ein E-Auto an die Haushalts-Steckdose anzuschließen, allerdings sollte das eher eine Ausnahme bleiben. Zum einen dauert der Vorgang viel zu lange und zum anderen belastet er den Anschluss. Anschlüsse in älteren Gebäuden sind dafür eher nicht geeignet. Daher sollte man genau wissen, wie die Lademöglichkeiten in der direkten Umgebung aussehen.

Wissenswertes zu Ladekabeln

Es gibt drei Faktoren, die darüber entscheiden, wie schnell und effizient ein E-Auto lädt. Gemeint sind hier die Lademöglichkeit, das Ladesystem im Auto und die Kabel-Stecker-Kombinationen. Kurze Kabel haben den Vorteil, leicht zu sein und kaum Platz im Kofferraum zu verschwenden. Allerdings ist ein extralanges Kabel sehr empfehlenswert, nämlich immer dann, wenn die öffentliche Stromstation von einem anderen zugeparkt ist.

Wer daheim die Möglichkeit hat, das Auto aufzuladen, sollte ein möglichst kurzes Kabel verwenden. Eine Faustregel besagt: Breite plus Länge des Autos gleich Kabel-Mindestmaß.