Vom 14. September bis 14. Oktober können Familien bei den Familienwochen in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim richtig sparen: Spaß, Spiel und Action gibt es dann bereits für 39 Euro. Das Angebot gilt für Eltern oder Großeltern mit beliebig vielen eigenen Kindern oder Enkeln. So sparen bereits Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern gegenüber dem normalen Eintrittspreis. Die Tickets zu den Familienwochen sind ab sofort und ausschließlich im Online-Shop erhältlich.

Zum ersten Mal bietet die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim eine ganz besondere Sparaktion für die kleinen und großen Gäste an. Für 39 Euro können Familien mit zwei Erwachsenen und beliebig vielen eigenen Kindern die Indoor-Erlebniswelt in Kornwestheim besuchen. Auch Großeltern, die gerne mit ihren Enkelkindern die Kinderwelt erleben möchten, profitieren von dem Angebot. Das Sonderticket lohnt sich bereits für Familien mit zwei Kindern. Egal ob drei, vier, fünf, sechs oder mehr Kinder in der Familie – der Preis von 39 Euro bleibt gleich! So können gerade größere Familien mit ihren Liebsten richtig sparen und die über 20 Attraktionen nach Herzenslust ausprobieren.

Das Familienwochen-Ticket ist ausschließlich im Online-Shop der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim erhältlich und nur während des Aktionszeitraums vom 14. September bis 14. Oktober in der Indoor-Erlebniswelt einlösbar. Weitere Informationen unter www.ravensburger-kinderwelt.de oder telefonisch unter +49 7154 17 858 70.

Über die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Zeit für gemeinsame Erlebnisse wird in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim groß geschrieben: Über 20 Attraktionen - auf mehr als 2.000 m² über zwei Stockwerke verteilt - sorgen für Spiel, Spaß und Action mit lehrreichen Aha-Momenten sowohl für Kinder von zwei bis zwölf Jahren als auch für ihre Eltern. Wechselnde Veranstaltungen sorgen für Abwechslung, Workshops fördern Wissen und Kreativität von Familien und Schulklassen. Für Geburtstagskinder stehen vier thematische Partyräume zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch den Ravensburger Shop und ein Bistro. Die 2013 eröffnete Indoor-Erlebniswelt ist ein Eigenbetrieb der Stadt Kornwestheim.