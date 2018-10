Familienbrauerei Dinkelacker: Exklusive Brauereiführung mit Christoph Sonntag zum Wohle der Movember Foundation

× Erweitern Foto: Schwabenbräu / Christoph Sonntag Christoph Sonntag

Erleben, lachen, genießen und dabei auch noch Gutes tun – am 12. November 2018 um 18 Uhr findet in der Familienbrauerei Dinkelacker eine ganz besondere Veranstaltung statt: Neben einer interessanten und charismatischen Brauereiführung unter Mitwirkung des schwäbischen Kabarettisten Christoph Sonntag dürfen sich die Gäste auf eine private Comedy-Show, eine moderierte Bierprobe sowie ein Biergenießerbuffet freuen. Die Anmeldung für die wenigen Plätze beginnt schon jetzt – der komplette Erlös aus dem Verkauf wird an die Movember Foundation, die sich für Männergesundheit einsetzt, gespendet.

„Christoph Sonntag ist ambitionierter Hobbybrauer. Wir freuen uns sehr, dass er selbst diese einmalige Brauereiführung zugunsten der Movember Foundation moderiert und begleitet – natürlich in gewohnt schwäbischer Manier“, freut sich Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker.

Dabei sein, Gutes tun und im November Schnurrbart tragen

Die Teilnahme an diesem exklusiven und einzigartigen Erlebnis mit Christoph Sonntag ist limitiert und kostet pro Person 69 Euro (erhältlich unter movember@ds-kg.de). Der gesamte Erlös geht an die Movember Foundation. Seit drei Jahren unterstützt die Familienbrauerei Dinkelacker mit der Marke Wulle und unter dem #WULLEhilft das Movember-Projekt, das seit 15 Jahren auf die Männergesundheit aufmerksam macht. Erkennungszeichen der Spendenaktion ist der markante und unübersehbare Schnurrbart.

Eckdaten der Brauereiführung:

Wann: 12. November 2018, 18.00 Uhr

Wo: Familienbrauerei Dinkelacker, Tübinger Str. 46, 70178 Stuttgart

Ticketpreis: 69 Euro, erhältlich unter movember@ds-kg.de

Anmeldeschluss: 07.11.2018