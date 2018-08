Familienfreundlich sowie innovativ - und das "amtlich"

Dass Tripsdrill ein familienfreundlicher und innovativer Erlebnispark ist kann jeder bezeugen, der schon einmal dort war. Nun erhielt das Ganze wiederholt Brief und Siegel. Innerhalb kurzer Zeit gingen gleich zwei Auszeichnungen nach Cleebronn.

Zum einen konnte der Park samt zugehörigem Natur Resort erneut das Gütesiegel "Familien-Ferien" im Rahmen des Landeswettbewerbs "Familien-Ferien in Baden-Württemberg" von der Tourismus-Marketing GmbH Baden-Würtemberg und der DEHOGA Baden-Württemberg ernten. Um dieses zu bekommen müssen Freizeieinrichtungen, Gastronomiebetriebe oder Herbergen ein besonderes Maß an Familienfreundlichkeit, im Sinne von Beschäftigungsmöglichkeiten für Groß und Klein, sowie an Servicequalität und Sicherheit vorweisen können. Seit 2007 schafft es nun der Park und seit 2015 das Na

Der Ehrung nicht genug, konnte Tripsdrill auch den parkscout|plus award abräumen. Das gleichnamige Freizeitpark-Magazin vergibt diesen Preis seit 2017 und zum zweiten mal wandert er bereits in der Kategorie 'deutsche Themenparks unter 1 Mio. Besucher' nach Cleebronn. Damit werden vor allem Innovation und Leistungen in der europäischen Freizeitbranche gewürdigt. Ein Jahr vor dem 90 jährigen Jubiläum sind diese Auszeichnungen auch eine Bestätigung für diese Verbindung von Tradition und Innovation im Ländle und den damit verbundenen Erfolg.